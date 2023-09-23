«Крылья» возглавили таблицу РПЛ! Самарцы замахиваются на лучший сезон в истории!

Вы, наверное, уже устали от словосочетания «Крылья Советов» — одна из главных неожиданностей старта сезона». Но с этим ничего не поделаешь. Команда Игоря Осинькина всё ещё идёт в группе лидеров. А в случае удачного исхода матча с «Сочи» могла забраться на промежуточное первое место в таблице! И, как вы понимаете, «Крылья» шансом стать лидером РПЛ воспользовались.

Главная новость в составе самарцев – возвращение в основу вингера Бенхамина Гарре. Аргентинец не выходил на поле в рамках РПЛ с 5-го тура. При этом в составе «Крыльев» игру пропускали важные игроки: Александр Солдатенков, Фернандо Костанца и Иван Ломаев. Но это не помешало команде круто стартовать. Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт: мяч перемещался по штрафной «Сочи», в итоге оказавшись у Никиты Салтыкова. 19-летний вингер переправил его в ворота, забив четвёртый гол в сезоне.

Но игру «Крыльев» в первом тайме сложно назвать мощной. Самарцы действовали будто в эконом-режиме, да и «Сочи» либо не мог, либо не хотел повышать скорости. На команду очень сильно влияют неудачи: девять поражений в последних 10 матчах во всех турнирах. И уход Дмитрия Хохлова ситуацию не исправил. Хотя в первом тайме «Сочи» даже превзошёл «Крылья» по ударам – 6 – 4. Пытались изредка команды создать опасность у чужих ворот, но, откровенно говоря, первый тайм вышел скучным. И всё же второй гол «Крылья» смогли забить. На 41-й минуте Сергей Бабкин отправил Амара Рахмановича в забег к воротам «Сочи». Боснийский полузащитник сначала обыграл защитника гостей Игоря Юрганова, а затем поразил ворота Николая Заболотного. 2:0 – комфортное преимущество для «Крыльев», которые во втором тайме могли спокойно контролировать ход встречи.

Второй тайм действительно получился не самым открытым. Хотя на 50-й минуте опасный момент создали сочинцы. Кристиан Нобоа навесил в штрафную, защитник «Крыльев» Роман Евгеньев неудачно сыграл головой, после чего мяч оказался у Георгия Мелкадзе. Форвард «Сочи» нанёс удар, но попал в перекладину. А была отличная возможность сократить отставание! Александр Точилин заменами пытался влиять на игру «Сочи», однако картину это не меняло. Игорь Осинькин в середине тайма также освежил состав несколькими новыми игроками, чтобы не допустить изменений в ходе матча. Хотя на 77-й минуте Мелкадзе снова получил классный шанс. В результате комбинации гостей на ударную позицию вышел Амир Батырев, мяч после сейва голкипера Богдана Овсянникова оказался у форварда «Сочи». Но удар Мелкадзе прервал Гленн Бейл.

«Крылья Советов» — «Сочи» Фото: pfcks.ru

В концовке встречи сочинцы получили ещё пару неплохих моментов. А на 90+6-й минуте голкипер хозяев Овсянников снёс в своей штрафной Мелкадзе. Судья Сергей Иванов назначил пенальти, который уверенно реализовал Кристиан Нобоа. Но большее «Сочи» сделать не успел.

«Крылья» одержали пятую победу в сезоне и вышли на первое место в РПЛ! Да, потеснить команду могут «Краснодар» и «Зенит», но кто ожидал увидеть самарцев в лидерах после девяти туров? Осинькин удивляет. А «Сочи» продолжает падение. Семь поражений в девяти турах – не тот результат, на который южане рассчитывали перед началом чемпионата. Смена тренера пока не помогает исправить положение в РПЛ. По итогам 9-го тура «Сочи» может опуститься в зону прямого вылета.