Выбил одноклубнику мяч в лицо — а тот залетел в ворота! Курьёз принёс Игнашевичу победу

«Балтика» — аутсайдер РПЛ. Команда Сергея Игнашевича набрала всего четыре очка в восьми турах, замыкая турнирную таблицу перед стартом 9-го тура. Хотя по игре калининградцы не заслуживают быть так низко. С учётом класса футболистов, Игнашевич создал боеспособную команду. В матче с «Ахматом» дома «Балтике» выпал отличный шанс одержать вторую победу в сезоне.

С первых минут встречи в Калининграде команды активно атаковали. Уже на третьей минуте неплохой момент получил форвард «Балтики» Анхело Энрикес, но чилиец не смог подстроиться под мяч. А затем серия опасных моментов была уже от «Ахмата». Шансы были у нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, но каждый раз «Балтику» спасал голкипер Евгений Латышонок (либо помогал створ ворот). Эффектным, например, получился сейв на 17-й минуте. Вратарь «Балтики» перевёл мяч над перекладиной после удара головой в исполнении Конате. Уже в первом тайме Латышонок наиграл на то, чтобы претендовать на приз лучшему футболисту матча.

Хотя на 40-й минуте голкипера «Балтики» могли удалить. Он снёс вингера «Ахмата» Бернарда Беришу. Повезло, что в том моменте был офсайд. А ещё раз удача сыграла за «Балтику» на 43-й минуте. Команда Сергея Игнашевича открыла счёт благодаря автоголу защитника «Ахмата» Евгения Харина. Курьёзный гол начался с передачи форварда «Балтики» Сергея Пряхина вперёд на Кристияна Бистровича. Хорватский новичок хозяев забросил в штрафную, где защитник «Ахмата» Ясмин Челикович пытался выбить мяч. Но попал в одноклубника – Евгения Харина. И от него мяч залетел в ворота «Ахмата»! Удачное стечение обстоятельств помогло «Балтике».

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала ворота «Ахмата» спас Гиорги Шелия. Голкипер отразил удар форварда «Балтики» Энрикеса с линии вратарской. А через минуту за голову схватились уже игроки «Ахмата». Владимир Ильин сделал скидку на Антона Швеца, пробившего в касание по воротам «Балтики». Практически в упор! Но Латышонок совершил красивый сейв и в очередной раз спас калининградцев. «Балтика» во втором тайме отдала мяч «Ахмату», стараясь действовать вторым номером.

Очевидно, что команду интересовала только победа, и каким образом её получат – второй вопрос. Хотя моменты всё же появлялись. На 74-й минуте вышедший на замену полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин упустил шанс после ошибки гостей: он ворвался в штрафную, обыграл Шелию, но оказался под слишком острым углом к воротам. А в конце «Балтика» даже чаще «Ахмата» угрожала чужим воротам.

«Балтика» — «Ахмат» — 1:0 Фото: vk.com/fcbaltika

Калининградцы в итоге довели дело до второй победы в сезоне, несмотря на семь добавленных минут. «Балтика» временно поднялась на 13-е место, покинув зону прямого вылета. А «Ахмат» остался 10-м, потеряв возможность приблизиться к топ-5. «Балтика» заслужила победу, особенно хорош был голкипер Латышонок. Его, к слову, всё же признали лучшим игроком встречи. Теперь калининградцам важно не потерять положительные эмоции: впереди – выезд к ЦСКА. Может, Игнашевич удивит и свою бывшую команду?