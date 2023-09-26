Угадаете самых дорогих футболистов всех клубов РПЛ? Проверьте в тесте
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Некоторые ответы вас удивят.
Пару недель назад в РПЛ закрылось трансферное окно. Теперь у клубов до зимы есть возможность подписывать контракты только со свободными агентами. Самое время изучить самых дорогих футболистов каждого из 16 клубов РПЛ.
Тест по географии клубов Второй лиги:
Мы подготовили для вас тест. Для каждого клуба есть четыре варианта ответа, вам нужно выбрать один. Всё как обычно. Данные по стоимости игроков взяты с портала Transfermarkt. Наверное, не так сложно угадать самых дорогих футболистов «Спартака» и «Локомотива», но что насчёт более скромных клубов? Назовёт ли кто-то лидеров по этому показателю в составе «Сочи», «Факела» или «Рубина»? Болельщики этих клубов, скорее всего, справятся с заданием, а остальные? Некоторые ответы вас наверняка удивят.
Комментарии
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