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Самые дорогие футболисты каждого клуба РПЛ: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Динамо, Локомотив, Ростов, тест

Угадаете самых дорогих футболистов всех клубов РПЛ? Проверьте в тесте
Кирилл Закатченко
Тест по самым дорогим футболистам РПЛ
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Некоторые ответы вас удивят.

Пару недель назад в РПЛ закрылось трансферное окно. Теперь у клубов до зимы есть возможность подписывать контракты только со свободными агентами. Самое время изучить самых дорогих футболистов каждого из 16 клубов РПЛ.

Тест по географии клубов Второй лиги:
Как хорошо вы знаете географию клубов Второй лиги? Проверьте свои знания
Тест
Как хорошо вы знаете географию клубов Второй лиги? Проверьте свои знания

Мы подготовили для вас тест. Для каждого клуба есть четыре варианта ответа, вам нужно выбрать один. Всё как обычно. Данные по стоимости игроков взяты с портала Transfermarkt. Наверное, не так сложно угадать самых дорогих футболистов «Спартака» и «Локомотива», но что насчёт более скромных клубов? Назовёт ли кто-то лидеров по этому показателю в составе «Сочи», «Факела» или «Рубина»? Болельщики этих клубов, скорее всего, справятся с заданием, а остальные? Некоторые ответы вас наверняка удивят.

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