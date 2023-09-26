«Такие моменты наведут на нехорошие мысли. Их надо выжигать». Как отсудили 9-й тур РПЛ

Новый сезон РПЛ продолжает радовать. 9-й тур получился мощным на вывески: московское дерби «Спартака» и «Динамо», интересное противостояние «Зенита» и «Локомотива», выезд ЦСКА к «Ростову». Но большие матчи — дополнительная нагрузка на судей. Как они справились со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 9-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:1

Если говорить об игре в целом, Иванов её неплохо провёл. Но, к сожалению, он в очередной раз выдумывает какие-то 11-метровые, которые вообще никому непонятны. Футболист «Сочи» сыграл в мяч, после чего случилось игровое столкновение с вратарём. Иванов, находясь в 16 метрах от момента, назначил пенальти. Для арбитра ФИФА 1-й группы это не пойми что. Что происходит с головой у Иванова? Он и так назначения получает еле-еле и в моём рейтинге занимает последнее место. А теперь ещё и выдумывает 11-метровый.

Для меня Иванов уже очень давно не крепкий арбитр. Если при старом руководстве его отмазывали, то здесь этого делать никто не будет. Ты судишь хорошо всю игру, а потом не можешь разобраться в простом эпизоде, что ли? Иванов давал бороться, но в том моменте назначил 11-метровый, хотя игрок «Сочи» уже нанёс удар, а вратарь пытался уйти от столкновения. Всем понятно, что это игровой контакт. Кроме Иванова, видимо. Эти моменты потом начинают наводить на нехорошие мысли, и подобное нужно выжигать калёным железом. На месте руководства я бы Иванова так присадил, чтобы он уехал во второй дивизион, посудил у себя на Юге и не тратил деньги на билеты в Нижний Новгород, Самару и другие города. Пускай работает в своём регионе и назначает там такие 11-метровые.

Оценка Иванова — 7,9.

«Балтика» — «Ахмат» — 1:0

Шадыханов не показал жёлтую карточку игроку «Ахмата» за грубую игру, а в остальном отработал хорошо. Этот арбитр долго не работал и понимал, что надо показать свои качества. И ровно это и сделал. Молодец.

Оценка Шадыханова — 8,3.

Павел Шадыханов Фото: vk.com/fcbaltika

«Спартак» — «Динамо» — 1:0

Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился. Я снизил ему оценку за непоказ жёлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошёл к футболисту «Спартака», о чём-то с ним поговорил и убрал её. Мне это не понравилось, это некрасиво. Из таких ситуаций надо выходить иначе — показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них ещё нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать её в карман — такое себе действие.

Что касается момента с Соболевым на 40-й минуте, арбитры здесь абсолютно правы. Скорее всего, разобрался второй ассистент — Кукуян со своей позиции не мог увидеть, что произошло. Думаю, ассистент сообщил главному, что контакт был недостаточным. Соболев затем этой же ногой, по которой якобы был удар, сделал два шага, а в общей сложности — четыре. И только потом упал. То есть «рисовал». Согласен с VAR, для которого это неочевидная ошибка. Правильное решение: продолжить игру.

Оценка Кукуяна — 8,3.

«Пари НН» — «Оренбург» — 3:1

Очередной тур Сухой показывает хорошую работу и движение. Нравится его быстрая реакция. Так должны работать арбитры в РПЛ, и это пример для судей из Первой лиги, как попасть в Премьер-Лигу. Единственное: Сухой не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. Но ничего страшного, это рабочий момент. А общая картинка — очень хорошая.

Оценка Сухого — 8,3.

Алексей Сухой Фото: vk.com/fcnn_ru

«Зенит» — «Локомотив» — 1:2

Наверное, решение назначить Москалёва на такой матч было ошибкой. Можно было дать ему игру «Зенита», но с соперником попроще. Все помнят, что было в матче «Зенита» со «Спартаком», который также судил он. И в этот раз стычек было не избежать.

Москалёв не показал несколько жёлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всё-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалёв. В итоге полная путаница, и никто не понимает, кому Москалёв показал карточку. Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своём мнении: Москалёву следовало дать жёлтую Сергееву и ещё две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела.

Худо-бедно Москалёв справился. Задрал такую планку, что сам чуть с ума не сошёл. Но хорошо, что всё хорошо закончилось.

Оценка Москалёва — 8,1.

«Краснодар» — «Урал» — 2:0

Здесь работал Мешков. Первый эпизод: второй гол «Краснодара». Помощник арбитра Варанцо Петросян поднял флаг и дал сигнал о «вне игры». VAR изучил эпизод и засчитал гол. Я с этим не согласен, потому что подобные эпизоды у нас уже были, и на судейском языке это называется VAR-невмешательство. Это не 100-процентная ошибка помощника, он поднял флаг по своему видению. По стоп-кадру можно предположить, что офсайд был. У защитника «Урала» торчала бутса, но плечо нападающего «Краснодара» — это крайняя точка. Возможно, последний был за линией офсайда. А раз возникает слово «возможно», это означает, что VAR вмешиваться не нужно. Вместо этого видеоассистенты додумали, что это не «вне игры», и подарили гол «Краснодару». Это ошибка VAR, а не Петросяна.

На 90+5-й минуте Мешков верно не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара». Удар пришёлся в кисть защитника, но рука была прижата и находилась в естественном положении. Нарушения здесь не было, и VAR поддержал решение Мешкова продолжить игру.

Оценка Мешкова — 8,5.

Виталий Мешков Фото: vk.com/fckrasnodar

«Ростов» — ЦСКА — 3:3

Хорошая работа Карасёва. Игра сложная, много единоборств и падений, счёт 3:3. Это очень тяжело для арбитра, потому что нужно постоянно быть в концентрации. Карасёв держал планку, не терял фокуса, бежал, двигался, успевал везде. Молодец.

Оценка Карасёва — 8,5.

«Факел» — «Рубин» — 0:1

Хорошая работа Левникова. Арбитр самостоятельно принял правильное решение, отменив гол «Рубина» из-за фола. На повторе хорошо видно, что игрок казанцев сделал подножку в начальной фазе атаки. Казарцев на VAR это решение также поддержал. На 18-й минуте Левников не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру.

Оценка Левникова — 8,3.