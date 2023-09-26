Сборная 9-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака», юная звезда ЦСКА и автор лучшего гола сезона

Сразу у трёх клубов по два представителя в составе.

В РПЛ состоялся 9-й тур. В нём было несколько матчей с громкими вывесками и неожиданными результатами. «Чемпионат» собрал 11 лучших футболистов в символическую сборную. Расположили избранных игроков по схеме 3-4-3.

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»)

«Балтика» одержала вторую победу в сезоне, обыграв дома «Ахмат» (1:0). Три очка — во многом результат работы голкипера калининградцев Евгения Латышонка. Он несколько раз спасал «Балтику», а один из сейвов вовсе можно назвать лучшим в туре. Всего на счету Латышонка четыре спасения.

Евгений Латышонок Фото: vk.com/fcbaltika

Центральный защитник: Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»)

Несмотря на то что «Пари НН» пропустил гол от «Оренбурга», защита нижегородцев провела неплохой матч. Выделялся Кирилл Гоцук, недавно продливший контракт с клубом до 2025 года. На его счету два отбора мяча, три выигранных верховых единоборства и 88% успешных передач. Уверенная игра обороны стала залогом камбэка «Пари НН», победы и восхождения в топ-7.

Кирилл Гоцук Фото: vk.com/fcnn_ru

Центральный защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

«Краснодара» — чистый лидер РПЛ, а его защита — одна из причин успешного выступления команды в сезоне. Купленный летом у «Браги» Витор Тормена стабилен и крут. В матче с «Уралом» он также показал качественный футбол. Всего три пропущенных гола в девяти турах — заслуга в том числе и Тормены.

Витор Тормена Фото: vk.com/fckrasnodar

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Бабич вытеснил из состава капитана «Спартака» Георгия Джикию. И вполне заслуженно. Серб с ходу стал важным игроком команды Абаскаля. Игра на втором этаже, отбор, физические данные, неплохая скорость, хладнокровие — всё это присуще Бабичу. В матче с «Динамо» Срджан сыграл отлично. Его единственная ошибка — неточная передача на половине поля гостей. Но это никак не отменяет классных оборонительных действий.

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

19-летний узбекский футболист мощно ворвался в состав ЦСКА. Файзуллаев впервые появился в старте в РПЛ и сразу принёс пользу. На счету Аббосбека гол в ворота «Ростова», да и на протяжении всего матча он угрожал воротам ростовчан. Из-за кадровых проблем ЦСКА Файзуллаев, без сомнения, будет получать игровое время. Важно перенести форму на длительную дистанцию.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Кевин Ленини («Краснодар»)

В нынешнем сезоне полузащитник из Кабо-Верде не всегда появляется на поле. Но во встрече с «Уралом» Ленини вышел на 73-й минуте. И сразу забил гол! Кевин оказался на грани офсайда, однако всё же переправил мяч головой в ворота. Это первое результативное действие Ленини в сезоне. И после таких удачных 20 минут на поле есть вероятность, что Ивич начнёт доверять ему чаще.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Алексей Миронов («Ростов»)

Лучший гол сезона забит уже в 9-м туре? Именно так можно подумать, увидев мяч Миронова в ворота ЦСКА. Алексей нанёс невероятный удар в верхний угол с 30 метров, и даже Акинфеев оказался бессилен. Да и по игре Миронов был полезен: помогал в продвижении мяча и при обороне, исполнял угловые, давал объём. Один из лучших матчей в сезоне для 23-летнего футболиста.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков стал катализатором победы «Локо» в Санкт-Петербурге. Максим вышел на замену на 56-й минуте и уже через пару мгновений забил гол. А на 90+1-й минуте стал автором ассиста на Наира Тикнизяна, оформившего победный мяч. Глушенков не только забивал и отдавал передачи, но и помогал в прессинге. В общем, Максим заслужил попасть в сборную тура!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Александр Соболев («Спартак»)

«Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо». Единственный гол — шикарная работа атаки и Соболева в частности. Именно он отдал крутой пас с правого фланга на Бонгонда, открывшего счёт. Александр провёл очередной полезный матч: находился на острие, смещался на фланг, открывая зоны партнёрам, комбинировал, временами даже шёл в неплохой дриблинг. Соболев — ключевой элемент нападения «Спартака». Без него Абаскаль теряет большое количество опций.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Егор Голенков («Ростов»)

Голенков — автор дубля в ворота ЦСКА. Егор имел шансы оформить и хет-трик, но немного не хватило, да и Карпин убрал форварда на 66-й минуте. Матч с армейцами стал лучшим для Голенкова в сезоне. До игры с ЦСКА он забил два гола за восемь встреч. В отсутствие Комличенко Егор стал главной атакующей силой для Карпина.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер»

Нападающий: Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Главное открытие старта РПЛ в команде-сенсации. Салтыков забил уже четвёртый гол в сезоне. На четвёртой же минуте он переправил мяч в ворота «Сочи». «Крылья» одержали очередную победу и занимают второе место по итогам девяти туров. Никита в целом провёл хороший матч: помимо гола, на его счету одна удачная попытка дриблинга, два отбора и 81% успешных передач. Нет сомнений, что зимой 19-летним форвардом будут интересоваться топы РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Сергей Юран («Пари Нижний Новгород»)

«Пари НН» удивляет. В прошлом сезоне команда спаслась только в стыковых матчах, а после девяти туров нынешнего чемпионата идёт седьмой. Это работа Сергея Юрана. Прошедший матч с «Оренбургом» — очередной успех специалиста. Он помог команде перевернуть игру с 0:1 на 3:1. Классную работу в туре показали, например, и Абаскаль с Ивичем, но выделим именно Юрана.

Сергей Юран Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 9-го тура РПЛ

А вот так выглядит схема с 11 лучшими игроками. По ссылке можно изучить более подробную статистику.

Кто не попал в сборную

Несколько игроков не вошли в нашу команду, но достойны упоминания. Классные матчи провели защитники Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Келлвен (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин») и Гленн Бейл («Крылья Советов»). В полузащите выделились Николай Калинский («Пари НН») и Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), а в атаке — Тео Бонгонда («Спартак») и Зе Турбо («Пари НН»).