«Трудно сломать фундаментальный стереотип о женщине». Российские судьи — снова в Европе

19 сентября: Вера Опейкина обслуживала матч мужского Кубка России между командами РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов».

26 сентября: российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной выйдет на первый за полтора года матч международного турнира.

Впечатляющие несколько дней, да? Но путь 34-летней судьи начался очень давно. В интервью «Чемпионату» она рассказала нам и о Кубке, и о предстоящем матче Лиги наций. А ещё о репликах от игроков и зрителей в свою сторону, судейских ошибках, лучших арбитрах и сравнении мужского футбола с женским.

– Вы попали в профессию через мини-футбол. Как это было?

– Я играла в футбол с ребятами во дворе в Челябинске и мечтала попасть в школьную футбольную секцию. Спрашивала у ребят, можно ли начать тренироваться с ними, они говорили: «Там девочкам нельзя». Однажды к нам в класс пришёл парнишка, мы разговорились и на физкультуре начали играть в футбол. Он сказал, что я классно играю, и позвал на тренировку в той самой секции. Говорю: «Там же нельзя девочкам». Он ответил: «В смысле нельзя? Там моя мама тренер». В итоге тренер – Нина Викторовна – взяла меня (единственную девочку) в секцию, а спустя полтора года собрала женскую команду. Мы начали играть в мини-футбол. Со временем подросли, к нам пришли более опытные игроки, и мы попали в Высшую лигу. Мои первые тренировки были тайком, так как ещё я занималась бальными танцами, а родители и братья были очень против футбола.

– Вы играли в мини-футбол на высоком уровне. Как оказались в судействе?

– У нашей команды появились проблемы с финансированием, и она развалилась. Но я очень хотела остаться в футболе. В 2008 году Нина Викторовна подошла ко мне и сказала: «Не хватает судей, может, ты в судьи пойдёшь?» Говорю: «Ну попробую». Вот до сих пор пробую.

Вера Опейкина Фото: ФК «Балтика»

– Какие матчи судили сначала?

– Мы судили детские соревнования, потом — мужские городские матчи. Детей сложно судить – от родителей чего только ни услышишь. Когда ты молодой арбитр, это вообще очень отпугивает. Помню первый матч: областные соревнования, я помощник арбитра, стою с флагом, недавно только узнала, как определить вне игры. С трибун кричат: «Эй, Прасковья, иди борщи вари!» А я ещё маленькая была тогда. Со временем, конечно, привыкаешь, сейчас меня уже ничего не пугает. Такие выражения – это забавно.

– Судейство сразу стало работой?

– Нет, конечно, это было хобби, пока я училась в университете. С 2009 года нас с подругой – Сабиной Валиевой – заметили и стали приглашать на сборы. Начали обслуживать официальные матчи, но назначения ты получал, может быть, два раза в год. Доход был совсем небольшой.

– На кого вы учились?

– На менеджера, но в спортивном вузе. Мама с папой хотели, чтобы я никак не была связана со спортом, однако я уговорила их хотя бы на спортивный университет.

– Помните самый первый официальный матч?

– Мы с Сабиной помогали Наталье Авдонченко в Тольятти в женской Высшей лиге. А как главный арбитр я отсудила матч «Мордовочка» – «Россиянка». Назначение главным для меня было огромным событием. Я никогда не хотела быть ассистентом судьи, но есть порядок: сначала работаешь резервным, затем — ассистентом, потом тебе могут доверить работу главным арбитром. Было безумно страшно.

Вера Опейкина Фото: Из личного архива Веры Опейкиной

– А в мужском футболе?

– Официальный матч был уже в осознанном возрасте – в 2019 году во Второй лиге. Потом мы поехали на сборы судей Первой лиги, судили товарищеские матчи предсезонки. Было не так волнительно, потому что у меня уже был внутренний стержень. Сложность была только в том, что, как и любому молодому арбитру, нужно было заработать авторитет в глазах футболистов. Ты приходишь, тебя никто не знает, для игроков – ты как красная тряпка для быка. Но показываешь, что ты такой же человек, что не будешь ничего придумывать, и если получаешь доверие – то всё будет нормально.

– То есть сначала надо заслужить уважение?

– Расскажу на другом примере. Я переехала жить в Сочи лет пять назад. Там было межсезонье, городские чемпионаты закончились, играли только любительские лиги. Я пришла и спросила: «Можно я посужу у вас здесь?» А я к тому времени уже была арбитром ФИФА. Мне ответили: «Девушка в нашем чемпионате, ты что?» Но потом начались городские соревнования, они посмотрели, что я хорошо работаю, и стали приглашать. Людям надо сначала привыкнуть к тебе, а тебе – освоиться.

– Дебют в матче с командами РПЛ. Какие впечатления? Было сложно?

– Спасибо моим руководителям, что они мне доверили эту игру. Очень приятно, что вообще такое событие произошло в моей жизни. Несмотря на то, что будет дальше. То, что получилось попробовать – это здорово. Мы же все себе ставим небольшие цели в жизни. И когда ты постепенно их добиваешься и всё складывается – это очень ценно.

– Как всё прошло?

– До матча было волнительно, не знаю, с чем можно сравнить это чувство. Вот бегаешь ты во дворе кросс быстрее всех, а потом тебя позвали на чемпионат России. Но когда даёшь первый свисток, ты выключаешь все ненужные мысли и волнение уходит. Начинается тотальная концентрация — делаешь то, что хорошо знаешь.

Вера Опейкина Фото: ФК «Балтика»

– Как вам было физически перенести этот матч?

– Конечно, матч был интенсивнее, чем Вторая лига или женская Суперлига. Но мы готовимся, сдаём нормативы. Я старалась всегда быть ближе к моменту. Физически непросто, однако после матча у меня была скорее эмоциональная усталость, чем физическая. Как бы ты себя ни заставлял не думать о матче, всё равно прокручиваешь моменты. Да, не обошлось без VAR – конечно, лучше всё видеть самому, но бывают такие моменты, когда это невозможно. Есть над чем работать.

– Был эпизод, когда комментаторы намекнули на «женский взгляд».

– Возможно, это был непростой момент. Но комментаторы же не судьи. Они как видят, так и говорят. Мне это не обидно.

– Экс-судья РПЛ Игорь Федотов сказал, что назначение на Кубок – проверка перед международным матчем и отсмотр для работы в РПЛ.

– Не думаю, что это какая-либо проверка. То, что мне дали этот шанс – очень здорово. Я рада, что так получилось. Возможно, это подготовка к чему-либо, но это вопрос уже не ко мне.

– Что вам сказал Мажич после игры?

– Ничего особенного, мы просто отчитываемся после игр.

Вера Опейкина Фото: ФК «Балтика»

– Что говорили футболисты? Какие реплики слышали в свою сторону?

– Обе команды нормально отнеслись к моему назначению. «Балтика» особенно тепло приняла, клуб сделал памятные афиши к матчу с моей фотографией на одной стороне и фото Валентины Терешковой на другой. Там было пожелание: «Пусть первый матч Пути РПЛ останется в сердце». Я уже была у них резервным арбитром на матче РПЛ, они на каждую игру делают какой-то прикольный перформанс. А в игре футболисты были сдержанны. Но это доверие мне тоже надо было заслужить, в первые пять-семь минут всё становится понятно. Может, пять минут думали, что я девочка, а потом забыли и играли в футбол.

– Это не первое ваше назначение на Кубок России. В августе вы отработали игру «Чертаново» – «Динамо» (Киров) полностью женской бригадой.

– Это тоже очень важная игра. С девчонками у нас большое взаимопонимание. Несмотря на то что у скептиков такое назначение, наверное, могло вызывать вопросы. Однако у нас всё было на одной волне, мы были сконцентрированы только на футболе. Нам комфортно работать вместе. Команды нас нормально восприняли. Но работа судьи – это же про то, что, как бы хорош ты ни был, всё равно будешь для кого-то виноват. Всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. У нас такая работа, мы её сами выбрали. Раньше я очень переживала после некоторых матчей, не могла спать, не разговаривала по несколько дней. Сейчас переживаю, только если сильно ошиблась. Футболист ошибётся на последних минутах – никто не вспомнит. Если арбитр ошибается на последней минуте – это будут помнить ещё очень долго.

Вера Опейкина Фото: РФС

– Какую ошибку хорошо помните?

– Таких моментов у всех арбитров много. Когда не назначил пенальти и команда проиграла. Или назначил пенальти, а его не было. Где-то увидел фол, а камера показала, что его не было. После каждого матча арбитрам выставляется оценка, которая напрямую влияет на дальнейшие назначения на игры. За высокие оценки – можно получить назначение на топ-матчи, за низкие баллы – наоборот. Все игры мы разбираем и делаем соответствующие выводы.

– Как на вас реагируют тренеры в мужском футболе?

– Я уважаю тренерскую работу, это огромный вклад в каждого игрока, большие переживания. Быть тренером – особенная заслуга, от меня к ним всегда идёт только уважение. Они могут быть очень эмоциональными. Судьи не могут отдавать столько энергии, мы должны быть нейтральными. Тренеры – совсем другая каста. Но больше всего реплик слышишь с трибун или читаешь в пабликах. И «судью на мыло», и прочее. Если бы обычный человек встал на наше место, он бы понял, насколько тонкая грань у всего этого.

– С чем специфическим сталкиваются женщины-арбитры?

– Сейчас ситуация намного лучше. Во многом благодаря Анастасии Пустовойтовой и Екатерине Курочкиной. Они первые в нашем поколении, кто пробил эту дорогу к крупным турнирам. Ранее Марина Мамаева, Надежда Ульяновская, Наталья Авдонченко также работали в мужских лигах. Но в нашем поколении именно Пустовойтова и Курочкина – те люди, которые пробивали этот гранит. В России это гораздо сложнее, чем в Европе. Стереотип о женщине достаточно фундаментальный: вот кухня, готовь. Его трудно сломать, но сейчас нас воспринимают лучше, благодаря всем женщинам-арбитрам, которые использовали свои шансы и не ударили в грязь лицом. Возможно, мой матч тоже послужит какой-то ступенькой для будущих поколений.

Анастасия Пустовойтова Фото: Paul Harding/Getty Images

– Летом вы были на сборах арбитров РПЛ. Скоро увидим вас главным судьёй на матче Премьер-Лиги?

– У меня лицензия VAR, и на сборы РПЛ я езжу именно как видеоарбитр. Тут нет прямой связи с работой главным арбитром на РПЛ. Кубковая игра не означает, что я обязательно буду работать на матчах РПЛ как главный судья. Но раз предоставили такой шанс, для меня это очень почётно.

– Мужской футбол после женского – это повышение?

– Точно нет. Но нам дают возможность поработать в мужских лигах, и мы полностью пользуемся такой возможностью. Нет деления на женский или мужской футбол, мы получаем назначения от РФС. Некоторые лиги просто пересекаются по времени.

– Насколько больше денег вы получаете в мужском футболе по сравнению с женским?

– Всё зависит от матча и от лиги. VAR в матче РПЛ – где-то вполовину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же. Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково.

– На кого из арбитров вы равняетесь?

– Есть суперличности – такие как Пьерлуиджи Коллина, харизматичный и крутой арбитр. Мамаева, Пустовойтова, Ульяновская – от них я брала некоторые нужные мне качества, они меня обучали. Я сильно им благодарна, потому что они сыграли большую роль в моём становлении. Из РПЛ есть много судей, которые мне нравятся, но фамилии называть не хочу, чтобы не зазнавались.

– Где интереснее арбитру – в женской Суперлиге или во второй мужской лиге?

– Всё зависит от матча. В Суперлиге бывают такие игры – просто вау. Иногда ожидаешь от игры огня, а она проходит вяло, без моментов. Самое приятное – когда много зрителей. Сейчас на женском футболе их появляется всё больше, у команд есть свои фан-базы.

– Как арбитру лучше – чтобы в игре было огненно или, наоборот, спокойно?

– Сейчас мне лучше, чтобы игра была спокойной. А раньше мне очень хотелось больших эмоций и заряженных игр. Я всегда говорила Мамаевой: «Вот это игра!» Она отвечала: «Да, поменьше бы таких».

– Слышно на поле, что кричат болельщики?

– Стараюсь не слушать, у нас как раз есть наушники для переговоров. А так, конечно, всегда кричат, без этого никак. Готова всё слушать, лишь бы болельщиков на матчах было побольше.

Вера Опейкина Фото: John Berry/Getty Images

– Вы обслужите первый за полтора года международный матч – Армения — Казахстан в женской Лиге наций. Как узнали об этом?

– Один из руководителей написал сообщение, сказал, что мы получили назначение на матч УЕФА. Не знаю, кто именно принимал такое решение. По ощущениям – это как найти под ёлкой подарок на Новый год. Мы должны были ехать на чемпионат мира, который недавно прошёл в Австралии: я как VAR, Анастасия Пустовойтова как главный арбитр и Екатерина Курочкина как ассистент. Не получилось, тогда я сильно расстроилась. Сейчас, спустя полтора года, это назначение безусловно порадовало. Жизнь складывается из каких-то пазлов. В тот раз он выпал такой, сейчас – другой.

– Что думаете об игре?

– Сейчас главное вообще поехать туда, в мире тоже всё непросто. Что-то от нас не зависит. Ожиданий нет, просто хочется нормально отработать. И вернуться домой.

– Уровень футбола в женских чемпионатах и мужских. В чем разница? Куда стремиться?

– Эмоционально женский футбол намного выше, чем мужской, хотя зависит от игры. Но мужской динамичнее. Что касается общего уровня, то и в мужском, и в женском футболе надо развивать детские спортшколы, уделять этому больше внимания.

– О каком назначении мечтаете?

– Чемпионат мира, Лига чемпионов, Олимпийские игры. Я каждый день о чëм-то мечтаю. На последнем мужском чемпионате мира работала Стефани Фраппар. Во Франции уже хорошо относятся к женщинам-арбитрам, им давали судить большие матчи внутреннего чемпионата. Думаю, Анастасия Пустовойтова тоже справилась бы на том ЧМ. Вообще, для любых международных турниров важно получать назначения во внутреннем топ-чемпионате. Практика в РПЛ может когда-нибудь дать такую дорогу.