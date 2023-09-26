10 топ-матчей среды: КХЛ, «Ньюкасл» — «Ман Сити» и российское дерби в теннисе

Яркие события 27 сентября: днём теннис, затем хоккей и вечером — много классного футбола.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 6:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 7), Токио, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби в Токио?

Отлично пока выступают на турнире WTA-500 в Токио российские теннисистки. Из шести стартовавших во второй круг пробились пять. Причём проигравшая Анна Калинская пропустила вперёд тоже представительницу России — Екатерину Александрову. Теперь Екатерине предстоит сразиться во втором российском дерби подряд с Людмилой Самсоновой. Девушки уже играли друг с другом в этом году — в Берлине — и тогда сильнее оказалась Александрова. Победительница нового матча сыграет в 1/4 финала Токио с лучшей теннисисткой из пары Линда Носкова — Анастасия Павлюченкова.

Екатерина Александрова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 13:00*: Александр Шевченко (Россия, WC) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Астана, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Шевченко первую победу в Астане?

У Александра Шевченко прекрасные воспоминания о турнире в Астане. В прошлом году он сумел пробиться в основную сетку через квалификацию. А в нынешнем сезоне организаторы предоставили россиянину уайлд-кард сразу в основу. Первым соперником Александра будет непростой голландец Ботик ван де Зандсхулп. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Сумеет ли Шевченко одержать первую победу в столице Казахстана? Далее лучший теннисист из этой пары сыграет с триумфатором сербского дерби Хамад Меджедович — Ласло Джере.

Александр Шевченко Фото: Clive Mason/Getty Images

🏒 15:30: «Сибирь» — СКА, КХЛ, регулярный чемпионат

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли СКА реванш?

К матчу в Новосибирске обе команды подходят в отличном состоянии. СКА выиграл три последних матча, а «Сибирь» и вовсе имеет четырёхматчевую победную серию, которая, что интересно, началась для команды Дэвида Немировски с выигранной встречи как раз в Санкт-Петербурге. В среду подопечные Романа Ротенберга будут заряжены исключительно на взятие реванша.

Роман Ротенберг Фото: ska.ru

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», КХЛ, регулярный чемпионат

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли уфимское нападение с одним из лучших голкиперов КХЛ?

Главной звездой нынешнего «Трактора» является его голкипер канадский вратарь Зак Фукале. Новичок КХЛ с первых матчей демонстрирует игру высочайшего уровня, практически не допуская серьёзных ошибок. В последнем матче Зак оформил первый шат-аут за карьеру в лиге, и теперь можно не сомневаться, что именно он займёт последний рубеж «Трактора» и в матче в Уфе. «Салават» подходит к этой встрече с двухматчевой серией поражений, в которой команда забросила всего две шайбы. Противостояние с Фукале станет новым вызовом для команды Виктора Козлова.

Зак Фукале Фото: РИА Новости

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Алания», Кубок России, 1/32 финала

Интрига: какая из команд приблизится ко встрече с клубами РПЛ?

«Ротор» и «Алания» — не последние клубы для российского футбола. Владикавказцы и вовсе становились чемпионами. Но теперь команды обитают вне элитного дивизиона, хотя «Алания» стремится туда попасть. Пока что клубы сражаются в рамках Кубка России. Впереди – очная встреча. «Алания» — фаворит, но за «Ротор» играет фактор домашнего поля.

За «Ротор» сыграет фактор домашнего поля Фото: vk.com/fc.rotor

⚽️ 20:00: «Реал» — «Лас-Пальмас», Ла Лига, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» исправится за поражение в мадридском дерби?

«Реал» потерял лидерство по итогам 6-го тура Примеры, уступив в принципиальном матче «Атлетико» (1:3). Теперь вперёд вырвалась «Барса». Чтобы постараться достать каталонцев, «Реалу» необходимо не оступаться в ближайшее время. Домашний матч с «Лас-Пальмасом» — хорошая возможность набрать три очка. Интересно, получится у Беллингема забить очередной гол в сезоне?

«Реал» потерял лидерство по итогам 6-го тура Примеры Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

⚽️ 21:45: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», Кубок лиги, 1/16 финала

Интрига: топ-вывеска в рамках 1/16 финала Кубка лиги

Уже в 1/16 финала Кубка английской лиги жеребьёвка свела «Ньюкасл» и «Сити» — двух участников ЛЧ. Сурово, но что делать? Тем интереснее посмотреть на матч. Да, «Сити» — фаворит в любом матче. Но в Кубке Гвардиола может дать выйти резервному составу, а «Ньюкасл» играет дома. Так что у «сорок» есть шансы пройти дальше. Получится у Эдди Хау отправить «Сити» отдыхать? Шансы есть, но придётся непросто.

Топ-вывеска в рамках 1/16 финала Кубка лиги Фото: George Wood/Getty Images

⚽️ 21:45: «Челси» — «Брайтон», Кубок лиги, 1/16 финала

Интрига: «Челси» выиграет хотя бы в Кубке лиги?

«Челси» — в кризисе. В АПЛ команда идёт во второй десятке, одержав всего одну победу за шесть туров. А вот «Брайтон» находится в лидирующей группе. По логике вещей, «чайки» — фаворит встречи. Но всё же Кубок лиги – другое соревнование, где «Челси» может собраться. Да и встреча состоится дома, что станет дополнительной помощью «синим». Кстати, «Челси» уже стартовал в Кубке лиги, в прошлом раунде обыграв «Уимблдон» (2:1), а вот «Брайтон» только стартует. Так что команда Почеттино, можно сказать, разогналась в турнире.

«Челси» выиграет хотя бы в Кубке лиги? Фото: David Rogers/Getty Images

⚽️ 21:45: «Ливерпуль» — «Лестер Сити», Кубок лиги, 1/16 финала

Интрига: экс-чемпион АПЛ, опустившийся в Чемпионшип, едет на «Энфилд»

«Лестер», ставший чемпионом Англии в 2016 году, теперь обитает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне «лисы» пережили болезненный вылет. И пока что могут встречаться с клубами АПЛ лишь в Кубках. После того как «Лестер» прошёл два раунде в Кубке лиги, команда попала на «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала хорошую форму и занимает второе место в АПЛ. А ещё и играет с «Лестером» дома. Так что «красные» — безоговорочный фаворит.

«Ливерпуль» в атаке Фото: Matt McNulty/Getty Images

⚽️ 21:45: «Интер» — «Сассуоло», Серия А, 6-й тур

Интрига: «Интер» продлит свою победную серию?

«Интер» одержал пять побед в пяти турах Серии А. «Нерадзурри» вместе с «Манчестер Сити» — единственные клубы топ-5, выигравшие все свои встречи в чемпионатах. Продолжить ход «Интер» может во встрече с «Сассуоло». Чёрно-синие играют дома, так что стадион «Джузеппе Меацца» поможет команде. «Сассуоло» в пяти турах набрал шесть очков и идёт 12-м. Не самый сложный соперник для «Интера». Но никто не гарантирует команде Индзаги три очка.