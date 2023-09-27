Семак много жалуется на судей. По делу ли негодует тренер «Зенита»?

После матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2) Сергей Семак поднял как всегда актуальную и горячую тему судейства. Главный тренер «Зенита» раскритиковал работу бригады Владимира Москалёва. Отвечая на вопрос о том, не показалось ли ему, что арбитры в очередной раз упустили нити игры, Семак сказал:

«Я уже много говорил. Из моих уст это будет звучать, что я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют – что, почему и как. Абсолютно все решения ЭСК мне непонятны. Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования. Сложно что-то комментировать. Думаю, мне это и не нужно, наверное, делать. Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать – тренировать».

Действительно, когда сильный, чемпион говорит о судействе после поражения, это воспринимается как элемент самозащиты, попытки оправдания. Но если поднять предыдущие комментарии Семака на тему работы арбитров и ЭСК РФС, можно легко убедиться, что главный тренер «Зенита» говорил о том же и на фоне более успешных для его команды результатов. Например, после вполне устраивающей сине-бело-голубых выездной ничьей с конкурентом в борьбе за золотые медали – ЦСКА (1:1).

«По вопросу судейства уже очень много было сказано. Странный момент, когда судьи сами себя же и оценивают, – удивлялся Семак. – Экспертно‑судейская комиссия, по сути, оценивает действия своих же сотрудников. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может.

Какие‑то трактовки, которые абсолютно неоднозначные во всех вопросах… Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот – наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь по ходу чемпионата накопилось очень много вопросов. Никакой последовательности я не вижу».

Примеры разных трактовок, о которых рассуждает Семак, можно найти и в матче «Зенита» с «Локомотивом», и в других играх нынешнего сезона РПЛ. Футболисты железнодорожников, надо заметить, тоже жаловались после встречи в Санкт-Петербурге, что рефери принимал противоречивые решения. Арбитр Игорь Федотов, разбиравший для «Чемпионата» судейство на «Газпром Арене», сделал неутешительный для коллеги вывод: Москалёв «не прочувствовал игру и полностью её отпустил». В частности, полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов заслуживал две жёлтые карточки, а не получил ни одной. В результате всё вылилось в потасовку игроков, как и в матче Кубка России прошлого сезона между «Зенитом» и «Спартаком», который также обслуживал Москалёв.

У Семака есть причины и право возмущаться судейством, как и у тренера любой другой команды РПЛ. В Ростове-на-Дону арбитр Евгений Кукуляк удалил коуча «Зенита» за попытку задать вопрос уже по окончании матча (причём без использования нецензурной лексики) – с уникальной формулировкой «за выход на поле в конфронтационной манере»! С подобной интерпретацией человеческого движения прежде сталкиваться не доводилось. В таком случае нужно давать красные карточки тренерам каждый тур. Но этого, конечно, не происходит. Арбитр Игорь Федотов говорил о двойных стандартах в работе судей, когда в похожем эпизоде арбитр Алексей Амелин не удалил по окончании матча Владимира Ивича, возглавляющего «Краснодар».

В той же игре «Зенита» с «Локомотивом» эпизод с фолом Артёма Дзюбы на Михаиле Кержакове точь-в-точь напомнил момент, случившийся в октябре 2021-го в игре «Зенита» с «Сочи». Тогда Сердар Азмун въехал в голкипера южан Сослана Джанаева и заработал за фол прямую красную карточку. Дзюба же не получил даже жёлтую, хотя правила за два года не поменялись. Артём не признаёт Семака, но, кажется, уважает своего старого товарища Кержакова и мог бы сыграть осторожнее в этом эпизоде.

Если соперники бьют Клаудиньо, а арбитры раз за разом пропускают фолы, вместо того чтобы защищать, возможно, самого нестандартного игрока чемпионата России, достояние нашей лиги, волей-неволей сорвёшься, заговоришь о судействе. В «Зените» и других клубах РПЛ просили о встрече с представителями департамента судейства для разъяснения трактовок. Вполне естественное желание – знать, когда на дороге загорается красный, а когда зелёный. Семак говорил об этом ещё перед матчем в Москве со «Спартаком», у которого, кстати, было общение с арбитрами в прошлом сезоне. Но после прихода на пост главы департамента судейства РФС Милорада Мажича визитов от представителей его организации так и не дождались.

Выходит, единственная панацея в этой ситуации – шуметь, скандалить, пытаться привлечь к себе внимание через публичные заявления. И требовать назначения на все топ-матчи нашего элитного арбитра Сергея Карасёва. Но что будут делать остальные судьи и для чего звали Мажича?