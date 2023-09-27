Осимхен ругается с «Наполи». Самый дорогой футболист Серии А влип сразу в три скандала

Виктор Осимхен – самый дорогой футболист чемпионата Италии. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в € 120 млн. Он стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Серии А, забив 26 мячей (24 – с игры, 2 – с пенальти). Осимхену не помешали даже травмы, из-за которых он пропустил несколько матчей и в первом, и во втором круге.

Этим летом на форварда претендовали многие топ-клубы. Появлялись новости об интересе «Баварии», «ПСЖ», «Аль-Хиляля», «МЮ», «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Однако президент «Наполи» пообещал, что Осимхен останется в команде. Так и произошло. Он никуда не ушёл, но и контракт не продлил, хотя сообщалось о переговорах между игроком и клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Виктор Осимхен Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Казалось, клуб и футболист вошли в сезон без претензий друг к другу. По крайней мере, публично не было каких-либо жалоб ни с одной из сторон. Однако теперь Осимхен резко перестал чувствовать себя комфортно в «Наполи». Ситуация перевернулась буквально за два-три дня.

Если в первых двух матчах «Наполи» побеждал, то в последних трёх — потерял очки. В прошедшие выходные тренер Руди Гарсия заменил Осимхена на 86-й минуте с «Болоньей» при счёте 0:0. Это разочаровало футболиста, который выглядел раздражённым. По информации DAZN, он спросил у тренера, почему нельзя было перейти на игру в двух нападающих, чтобы не снимать его с игры.

Виктор Осимхен Фото: Andrea Staccioli/Getty Images

Футболиста могли оштрафовать, но, по информации La Gazzetta dello Sport, нигерийский футболист принёс извинения перед командой за своё поведение в раздевалке после игры. На следующий день появилась другая неприятная новость. Итальянская прокуратура начала расследование по факту ложной отчётности о покупке Осимхена. Пока непонятно, когда и к чему придёт следствие, которое уже больше года изучает отчётность «Наполи».

И буквально через пару часов начался ещё один скандал, который не связан с предыдущими историями, хотя тоже касается Осимхена. Его агент Роберто Календа выступил с заявлением по поводу шутливого видео, выложенного «Наполи» у себя в соцсетях. В опубликованном ролике нападающий промахивается с пенальти в том самом матче с «Болоньей», который закончился со счётом 0:0. И всё это под смешные звуки, будто Осимхен выпрашивает дать пробить ему 11-метровый.

«То, что произошло в социальных сетях «Наполи», неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», – сказал Календа. А потом выяснилось, что было и другое видео на канале «Наполи», которое не понравилось футболисту.

Ролик действительно странный. Нападающий будто говорит: «Я не мальчик, я не девочка, я кокос». В ответ Осимхен удалил из своей соцсети фотографии, связанные с «Наполи». Оставил контент, который связан со сборной и бывшими клубами. Теперь вопрос в том, насколько всё это отразится на самом футболе. Тем более что очередной матч «Наполи» в Серии А пройдёт не в выходные, а уже сегодня – в среду в 21:45 мск (в Неаполь приезжает «Удинезе»).

По информации Фабрицио Романо, форвард, как обычно, войдёт в заявку на матч. Похоже, что снова выйдет в стартовом составе. Правда, есть сомнения, что он будет целовать герб клуба, если забьёт.