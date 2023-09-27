Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру

Саудовская Аравия строит масштабный спортивный проект, который обходится стране в миллиарды долларов. Всё неспроста: вложения в футбол – часть большой государственной программы по модернизации страны, поэтому поток инвестиций будет только нарастать. На Западе массовые влияния в спорт называют sportswashing, то есть использование спорта для улучшения репутации. Но наследного принца Мухаммеда бин Салмана все эти обвинения не интересуют.

Мухаммед бин Салман наследный принц Саудовской Аравии «Если это увеличит мой ВВП на 1%, я продолжу этим заниматься. Называйте это как хотите. Мы стремимся к росту на ещё 1,5%».

Для развития футбола в Саудовской Аравии разработали новую стратегию, «направленную на повышение конкурентоспособности на поле и за его пределами. Упор – на развитие молодых саудовских талантов наряду с привлечением лучших иностранных игроков». Лига отмечает, что работа над её разработкой началась давно:

с 2021 года увеличилось на 162% финансирование молодёжного футбола Саудовской Аравии;

было создано и открыто 23 региональных тренировочных центра;

число зарегистрированных игроков-мужчин выросло на 58%;

количество тренеров с 750 в 2018-м выросло до более 5500 в 2023-м, из которых более 1000 — женщины;

среди ряда новых правил и инициатив, которые вступили в силу с этого сезона, увеличение игрового времени молодых саудовских футболистов: для этого возраст допуска до основной команды снизили с 18 до 16 лет.

Дальнейшим шагом, направленным на развитие молодёжи, станет сокращение состава команды с нынешнего количества футболистов в заявке с 35 до 25 игроков старшего возраста – 10 членов команды должны быть моложе 21 года (правило вступит в силу с сезона-2025/2026). Помимо этого, в рамках этой стратегии лига запустила новый Центр передового опыта по привлечению игроков (PACE), который работал в это трансферное окно над переходами звёзд. Через Центр были подписаны 152 игрока из 47 разных стран, что составляет 29,1 процента от общего количества игроков в лиге.

«Мы не ожидаем, что рост произойдёт в одночасье, – сказал главный операционный директор лиги Карло Нора. – Это не мероприятие, рассчитанное на один уикенд, это долгосрочный проект. Этот проект является частью трансформации, которая продвигает эту страну туда, куда она хочет идти. Повышенный уровень интереса к лиге как со стороны футбольных болельщиков в королевстве, так и во всём мире, а также беспрецедентное количество потенциальных глобальных спонсорских возможностей, являются явным свидетельством того, что стратегия начинает реализовываться».

Что там со спонсорами?

По оценкам Норы, в этом сезоне количество спонсоров должно вырасти на 75 процентов. Команды уже начали наращивать базу партнёров: «Аль-Наср» заключил эксклюзивную сделку с Nike (спасибо Роналду), «Аль-Хиляль» подписал соглашение с Puma до 2027-го, «Аль-Иттихад» в этом году запартнёрился с Emkan Finance (финтех), Yelo (аренда авто), Shgardi (доставка еды), а также с SRC (недвижимость). Пока многие компании, заключающие контракты с клубами, так или иначе связаны с государством. Но глобальная задумка страны в том, чтобы дальше привлекать прямые инвестиции и иностранных спонсоров.

Посещаемость

Показатели посещаемости перед перерывом на матчи сборных составили в общей сложности 440 003 человека. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году за тот же период.

Сейчас самый посещаемый клуб лиги – «Аль-Хиляль» (команда Неймара и Малкома): в среднем на их матчи приходит 29,5 тысячи человек при вместимости стадиона в 68 тысяч. На втором месте «Аль-Наср» (21,6 тыс. в среднем), на третьем – «Аль-Ахли» (21,2 тыс. в среднем).

В прошлом сезоне за все матчи средняя посещаемость «Аль-Хиляля» составила 9,8 тысячи человек, «Аль-Иттихада» – 40,4 тыс., «Аль-Насра» – 17,6 тыс. А «Аль-Ахли» вообще не было в высшей лиге.

Билеты при этом особо не подорожали – самый дешёвый на стадион, где играет «Аль-Наср», например, можно купить за 35 саудовских риалов (это примерно 910 рублей), а зимой он стоил 30 риалов (780 рублей).

Переполненный стадион Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Телевещание

Ещё зимой, после перехода в саудовский чемпионат Криштиану Роналду, лига поручила компании IMG Mediа заключить краткосрочные телевизионные сделки для трансляции матчей по всему миру. IMG разрабатывает индивидуальные пакеты медиаправ от более чем 70 правообладателей и создаёт стратегии многоканального распространения, оптимизированные как для традиционных вещательных компаний, так и для новых медиаплатформ. IMG также работает с Премьер-лигой (организовывает распространение трансляций по всему миру), ФИФА, Международным олимпийским комитетом, НХЛ, UFC и World Rugby.

Летом компания получила от Саудовской Аравии новое указание – заключить международные сделки на ближайшие два сезона (2023/2024 и 2024/2025). Поручение было успешно выполнено: в общей сложности 26 вещательных и потоковых каналов получили эксклюзивные права на показ матчей саудовского чемпионата.

SPOTV подписало двухлетний контракт на показ трёх игр в прямом эфире каждую неделю на территориях Азии, включая Гонконг, Индонезию, Японию, Макао и Малайзию. Сделки были заключены также с Canal+ (Франция), Sport TV (Португалия), Marca.com (Испания), Cosmote (Греция), FoxSports (США), также с DAZN, который решил транслировать до трёх матчей в прямом эфире в неделю в Великобритании, Германии и Австрии в рамках годового соглашения стоимостью $ 500 тыс.

Bloomberg сообщает, что ни одна из сделок не оценивается более чем в $ 10 млн, однако для Саудовской Аравии это уже огромный скачок – матчи сейчас показывают в 170 странах мира, включая Австралию, Бразилию, Румынию, Италию, Францию, Германию, Китай, Турцию и Россию.

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

На этом деятельность IMG не заканчивается: цифровая команда IMG Seven League управляет социальными сетями лиги и курирует выпуск цифрового контента. А SNTV, совместная организация Associated Press и IMG, предлагает пакеты новостей, которые распространяются между более чем 400 медиа по всему миру.

Для вещательных компаний сделка с Саудовской Аравией обладает относительно низким уровнем риска: многие сейчас надеются, что за счёт звёзд и фактора новизны аудитория будет интересоваться саудовским чемпионатом. Для самого же королевства привлечение такого числа вещательных компаний с охватом по всему миру – большая надежда на то, что в ближайшем будущем на трансляциях можно будет зарабатывать. Да так, чтобы это было ощутимо в масштабах расходов лиги.