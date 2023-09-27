Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру

Саудовская Аравия строит масштабный спортивный проект, который обходится стране в миллиарды долларов. Всё неспроста: вложения в футбол – часть большой государственной программы по модернизации страны, поэтому поток инвестиций будет только нарастать. На Западе массовые влияния в спорт называют sportswashing, то есть использование спорта для улучшения репутации. Но наследного принца Мухаммеда бин Салмана все эти обвинения не интересуют.
«Если это увеличит мой ВВП на 1%, я продолжу этим заниматься. Называйте это как хотите. Мы стремимся к росту на ещё 1,5%».
Для развития футбола в Саудовской Аравии разработали новую стратегию, «направленную на повышение конкурентоспособности на поле и за его пределами. Упор – на развитие молодых саудовских талантов наряду с привлечением лучших иностранных игроков». Лига отмечает, что работа над её разработкой началась давно:
- с 2021 года увеличилось на 162% финансирование молодёжного футбола Саудовской Аравии;
- было создано и открыто 23 региональных тренировочных центра;
- число зарегистрированных игроков-мужчин выросло на 58%;
- количество тренеров с 750 в 2018-м выросло до более 5500 в 2023-м, из которых более 1000 — женщины;
- среди ряда новых правил и инициатив, которые вступили в силу с этого сезона, увеличение игрового времени молодых саудовских футболистов: для этого возраст допуска до основной команды снизили с 18 до 16 лет.
Дальнейшим шагом, направленным на развитие молодёжи, станет сокращение состава команды с нынешнего количества футболистов в заявке с 35 до 25 игроков старшего возраста – 10 членов команды должны быть моложе 21 года (правило вступит в силу с сезона-2025/2026). Помимо этого, в рамках этой стратегии лига запустила новый Центр передового опыта по привлечению игроков (PACE), который работал в это трансферное окно над переходами звёзд. Через Центр были подписаны 152 игрока из 47 разных стран, что составляет 29,1 процента от общего количества игроков в лиге.
«Мы не ожидаем, что рост произойдёт в одночасье, – сказал главный операционный директор лиги Карло Нора. – Это не мероприятие, рассчитанное на один уикенд, это долгосрочный проект. Этот проект является частью трансформации, которая продвигает эту страну туда, куда она хочет идти. Повышенный уровень интереса к лиге как со стороны футбольных болельщиков в королевстве, так и во всём мире, а также беспрецедентное количество потенциальных глобальных спонсорских возможностей, являются явным свидетельством того, что стратегия начинает реализовываться».
Что там со спонсорами?
По оценкам Норы, в этом сезоне количество спонсоров должно вырасти на 75 процентов. Команды уже начали наращивать базу партнёров: «Аль-Наср» заключил эксклюзивную сделку с Nike (спасибо Роналду), «Аль-Хиляль» подписал соглашение с Puma до 2027-го, «Аль-Иттихад» в этом году запартнёрился с Emkan Finance (финтех), Yelo (аренда авто), Shgardi (доставка еды), а также с SRC (недвижимость). Пока многие компании, заключающие контракты с клубами, так или иначе связаны с государством. Но глобальная задумка страны в том, чтобы дальше привлекать прямые инвестиции и иностранных спонсоров.
Посещаемость
Показатели посещаемости перед перерывом на матчи сборных составили в общей сложности 440 003 человека. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году за тот же период.
Сейчас самый посещаемый клуб лиги – «Аль-Хиляль» (команда Неймара и Малкома): в среднем на их матчи приходит 29,5 тысячи человек при вместимости стадиона в 68 тысяч. На втором месте «Аль-Наср» (21,6 тыс. в среднем), на третьем – «Аль-Ахли» (21,2 тыс. в среднем).
В прошлом сезоне за все матчи средняя посещаемость «Аль-Хиляля» составила 9,8 тысячи человек, «Аль-Иттихада» – 40,4 тыс., «Аль-Насра» – 17,6 тыс. А «Аль-Ахли» вообще не было в высшей лиге.
Билеты при этом особо не подорожали – самый дешёвый на стадион, где играет «Аль-Наср», например, можно купить за 35 саудовских риалов (это примерно 910 рублей), а зимой он стоил 30 риалов (780 рублей).
Переполненный стадион
Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images
Телевещание
Ещё зимой, после перехода в саудовский чемпионат Криштиану Роналду, лига поручила компании IMG Mediа заключить краткосрочные телевизионные сделки для трансляции матчей по всему миру. IMG разрабатывает индивидуальные пакеты медиаправ от более чем 70 правообладателей и создаёт стратегии многоканального распространения, оптимизированные как для традиционных вещательных компаний, так и для новых медиаплатформ. IMG также работает с Премьер-лигой (организовывает распространение трансляций по всему миру), ФИФА, Международным олимпийским комитетом, НХЛ, UFC и World Rugby.
Летом компания получила от Саудовской Аравии новое указание – заключить международные сделки на ближайшие два сезона (2023/2024 и 2024/2025). Поручение было успешно выполнено: в общей сложности 26 вещательных и потоковых каналов получили эксклюзивные права на показ матчей саудовского чемпионата.
SPOTV подписало двухлетний контракт на показ трёх игр в прямом эфире каждую неделю на территориях Азии, включая Гонконг, Индонезию, Японию, Макао и Малайзию. Сделки были заключены также с Canal+ (Франция), Sport TV (Португалия), Marca.com (Испания), Cosmote (Греция), FoxSports (США), также с DAZN, который решил транслировать до трёх матчей в прямом эфире в неделю в Великобритании, Германии и Австрии в рамках годового соглашения стоимостью $ 500 тыс.
Bloomberg сообщает, что ни одна из сделок не оценивается более чем в $ 10 млн, однако для Саудовской Аравии это уже огромный скачок – матчи сейчас показывают в 170 странах мира, включая Австралию, Бразилию, Румынию, Италию, Францию, Германию, Китай, Турцию и Россию.
Малком
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
На этом деятельность IMG не заканчивается: цифровая команда IMG Seven League управляет социальными сетями лиги и курирует выпуск цифрового контента. А SNTV, совместная организация Associated Press и IMG, предлагает пакеты новостей, которые распространяются между более чем 400 медиа по всему миру.
Для вещательных компаний сделка с Саудовской Аравией обладает относительно низким уровнем риска: многие сейчас надеются, что за счёт звёзд и фактора новизны аудитория будет интересоваться саудовским чемпионатом. Для самого же королевства привлечение такого числа вещательных компаний с охватом по всему миру – большая надежда на то, что в ближайшем будущем на трансляциях можно будет зарабатывать. Да так, чтобы это было ощутимо в масштабах расходов лиги.
- 27 сентября 2023
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