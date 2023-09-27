10 топ-матчей четверга: Звонарёва, Касаткина, 2DROTS, КХЛ и «Атлетико»

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Посмотреть все события 28 сентября в Матч-центре
Программа коротко:
- ⚽️ 3:30: «Флуминенсе» — «Интернасьонал», Кубок Либертадорес, 1/2 финала
- 🎾 5:00*: Линда Носкова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Токио, второй круг
- 🎾 6:30*: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Деспина Папамихаил (Греция, Q), Токио, второй круг
- 🎾 11:00*: Алибек Качмазов (Россия, Q) — Корентен Муте (Франция), Астана, первый круг
- 🎾 11:30*: Онс Жабер (Тунис, 1) — Вера Звонарёва (Россия, WC), Нинбо, 1/4 финала
- ⚽️ 16:30: 2DROTS — «Химки», Кубок России, 1/32 финала
- 🏒 19:00: «Торпедо» — «Ак Барс», чемпионат КХЛ
- 🏒 19:00: «Северсталь» — «Спартак», чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — ХК «Сочи», чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетико», Ла Лига, 7-й тур
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 3:30: «Флуминенсе» — «Интернасьонал», Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Интрига: «Флуминенсе» доберётся до финала Кубка Либертадорес спустя 15 лет?
В полуфинале Кубка Либертадорес встречаются два бразильских клуба. Первая игра пройдёт на «Маракане». Особое внимание к аргентинскому форварду «Флуминенсе» Хермано Кано. Ему 35 лет, но он всё ещё в порядке. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии стал лучшим бомбардиром с 26 мячами. А теперь Кано является лучшим бомбардиром уже этого розыгрыша Кубка Либертадорес (9 голов) – забивал в том числе в обоих четвертьфиналах. Последний и единственный раз «Флуминенсе» выходил в финал Кубка Либертадорес в 2008-м. Получится снова?
«Флуминенсе» — «Интернасьонал»
Фото: Buda Mendes/Getty Images
🎾 5:00*: Линда Носкова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Токио, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: кто сильнее в сражении молодости и опыта?
32-летняя Анастасия Павлюченкова на старте «пятисотника» в Токио разгромила хорватку Донну Векич. Теперь за место в 1/4 финала Анастасия сразится с 18-летней Линдой Носковой из Чехии. Девушки ранее друг с другом не играли. Линда сейчас занимает 44-е место в рейтинге, и её лучшими достижениями на турнирах являются финалы в Аделаиде и Праге-2023. Победительница этого матча дальше сразится с россиянкой Екатериной Александровой.
Анастасия Павлюченкова
Фото: Sarah Stier/Getty Images
🎾 6:30*: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Деспина Папамихаил (Греция, Q), Токио, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: доберётся ли Касаткина до американки Пегулы?
Дарья Касаткина успешно начала турнир WTA-500 в Токио, одержав волевую победу над Мартой Костюк. Теперь 26-летней россиянке предстоит сразится с Деспиной Папамихаил из Греции. Ранее теннисистки встречались на ITF-10K в Шарм-эш-Шейхе-2014, и тогда успех праздновала Касаткина. Победительница этого поединка сыграет в 1/4 финала с американкой Джессикой Пегулой, посеянной под вторым номером.
Дарья Касаткина
Фото: Sarah Stier/Getty Images
🎾 11:00*: Алибек Качмазов (Россия, Q) — Корентен Муте (Франция), Астана, первый круг
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Интрига: одержит ли Качмазов первую победу на уровне ATP?
21-летний россиянин Алибек Качмазов вторую неделю подряд пробивается в основную сетку турнира ATP. И если в Чэнду он проиграл на старте австралийцу Кристоферу О'Коннеллу, то теперь есть ещё один шанс попытаться всё же одержать первую победу на уровне ATP в матче с французом Корентеном Муте. Ранее соперники друг с другом не играли. Лучший теннисист из этого противостояния сыграет во втором круге с победителем французского дерби Адриан Маннарино — Артур Риндеркнеш.
Алибек Качмазов
Фото: Gao Meng/Getty Images
🎾 11:30*: Онс Жабер (Тунис, 1) — Вера Звонарёва (Россия, WC), Нинбо, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: справится ли Звонарёва с первой ракеткой турнира в Нинбо?
39-летняя россиянка Вера Звонарёва впервые с марта 2021 года пробилась в 1/4 финала одиночного разряда. Тогда она отличилась в Санкт-Петербурге, а теперь – в Нинбо. Далее за место в 1/2 финала Вера сразится с первой ракеткой турнира Онс Жабер. Теннисистки ранее встречались трижды. Первый матч выиграла Звонарёва — на Australian Open — 2015, а потом дважды отличилась Онс — в Бухаресте-2018 и Дубае-2022. Кто отличится на этот раз? Победительница далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Катержина Синякова — Надия Подороска.
Вера Звонарёва
Фото: Robert Prange/Getty Images
⚽️ 16:30: 2DROTS — «Химки», Кубок России, 1/32 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: команда из Медиалиги способна выбить клуб Первой лиги?
Ещё никогда медийные команды не проходили четырёх соперников в Кубке России. Сейчас это может случиться впервые в истории. Интересно, могут ли 2DROTS пройти клуб, который ещё несколько месяцев назад играл на высшем уровне – в чемпионате России. Судя по котировкам букмекеров, «Химки» – достаточно явный фаворит. Правда, поддержка большинства фанатов будет, похоже, на стороне 2DROTS.
2DROTS
Фото: vk.com/media.football.league
🏒 19:00: «Торпедо» — «Ак Барс», чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Торпедо» останется в лидерах чемпионата и возьмёт реванш у «Ак Барса»?
«Торпедо» лидирует в чемпионате КХЛ, и одна из двух команд, которая нанесла нижегородцам поражение этой осенью, – «Ак Барс». Впрочем, в нынешнем сезоне казанцы не выглядят ни идеальной, ни даже самой дисциплинированной командой – периодически они упускают матчи, имея комфортное преимущество, а к такому от подчинённых Билялетдинова мы не привыкли.
«Торпедо» — «Ак Барс»
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
🏒 19:00: «Северсталь» — «Спартак», чемпионат КХЛ
Интрига: станет ли «Северсталь» злым гением для московских команд?
«Спартак» безалаберно провёл матч с «Сочи», и главный тренер красно-белых Алексей Жамнов признал, что это была худшая игра его команды в текущем сезоне. В то же время «Северсталь» только что обыграла ЦСКА, а недавно ещё и «Магнитку». Череповчане на хорошем ходу и в превосходном настроении, но смогут ли они забрать из Москвы ещё два очка?
«Северсталь» — «Спартак»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
🏒 19:30: ЦСКА — ХК «Сочи», чемпионат КХЛ
Интрига: чемпионы продолжат страдать или возьмутся за ум?
ХК «Сочи» одержал 6 (!) побед подряд, и это один из главных сюрпризов сентября в КХЛ. «Леопарды» разбили «Локомотив», «Сибирь», «Трактор», «Спартак» и дважды «Северсталь». На очереди – действующий чемпион, который, впрочем, всё ещё не вернул себе вкус к игре. У армейцев только две победы в последних семи матчах, и главный тренер Сергей Фёдоров выглядит немного растерянным.
ЦСКА — ХК «Сочи»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетико», Ла Лига, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Атлетико» реально готов рубиться за чемпионство?
Команда Диего Симеоне в прошлом туре внезапно победила «Реал» со счётом 3:1. И это при том, что соперник выигрывал до этого все матчи сезона. Теперь уже по-новому звучит вопрос о том, на что претендует «Атлетико». Ведь если победили «Реал», то цели в чемпионате можно ставить максимальные. Правда, для этого требуется не терять очки и с командами вроде «Осасуны». Тем более что этот клуб в сентябре уже заставил изрядно понервничать «Барселону», которая лишь в конце матча вырвала победу.
«Атлетико»
Фото: Denis Doyle/Getty Images
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