«Реал» не мог пробить стену «Лас-Пальмаса». Но Анчелотти выручили «списанные» игроки

«Реал» в прошлом туре впервые потерял очки в Примере. Команда Карло Анчелотти уступила мадридскому «Атлетико» (1:3). «Реалу» повезло, что после этого «Барса» потеряла очки с «Мальоркой». Поэтому мадридцы в случае победы над «Лас-Пальмасом» могли вернуться на первое место в Ла Лиге – в случае осечки «Жироны».

Стартовый состав «Реала» немного удивил: в запасе оказался лидер – Джуд Беллингем. Также со скамейки встречу начинали Тони Кроос и Лука Модрич, но это уже обыденная тенденция текущего сезона. Также на скамейке появился Винисиус Жуниор, пропустивший несколько встреч «Реала» (с конца августа) из-за травмы. Но даже без этих звёзд мадридцы спокойно взяли игру под контроль с первой минуты. Опасные моменты создавались с высокой интенсивностью. Шансы появлялись у Хоселу, Родриго, Браима Диаса и других футболистов «Реала», шедших в атаку. Но настоящий кураж поймал голкипер «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес. Раз за разом он тащил удары «Реала», даже в самых трудных ситуациях. Задача по вскрытию ворот всегда осложняется, когда у соперника появляется вдохновение. Именно в эту ловушку угодили мадридцы. Весь тайм они тщетно бились. Но достигли своего! На 45+2-й минуте «Реал» усилиями Браима Диаса всё же забил. Лукас Васкес получил мяч на правом фланге, прошёл с ним и прострелил в центр штрафной. Там передачу ждал Диас, получивший мяч, чуть подумавший и пробивший в верхний угол. 1:0 – и судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу отправил команды на перерыв.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Второй тайм вообще никак не изменил ход встречи. «Реал» продолжил атаковать, а «Лас-Пальмас» отбивался и пытался быстро контратаковать. И на 54-й минуте мадридцы снова отметились. На этот раз гол организовали Родриго и Хоселу. Бразилец навесил в штрафную, а испанец красиво поразил ворота «Лас-Пальмаса» головой. 2:0 – вопросы о победителе сняты.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Главной новостью второго тайма стал даже не гол мадридцев, а их замена. На 58-й минуте появился Винисиус Жуниор, заменивший Хоселу. Бразильский вингер вышел впервые с 25 августа, когда получил травму в матче 3-го тура Примеры с «Сельтой». Но Винисиус показал не лучший свой футбол. Всё же 23-летнему вингеру ещё нужно набирать форму.

«Реал» же провёл вторую часть тайма в эконом-режиме. Результат сделан, соперник особо не сопротивлялся, впереди – выезд к грозной «Жироне» и матч Лиги чемпионов с «Наполи». Жиронцы, кстати, выиграли в гостях у «Вильярреала» и не пустили «Реал» на первое место. Но на старте сезона рано пристально следить за таблицей. А вот сохранить силы – полезное дело, которое удалось Анчелотти. Ждём набора формы от Винисиуса, а также целостного футбола от «Реала» на протяжении 90 минут против серьёзных соперников.