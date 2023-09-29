В топ-3 РПЛ — ни одной московской команды! Сколько лет такого не было?

После 9-го тура РПЛ сложилась редкая ситуация – в топ-3 ни одной московской команды! «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА вынуждены снизу вверх смотреть на соперников из Краснодара, Самары и Санкт-Петербурга. Было ли такое прежде, чтобы ни одна столичная команда не находилась в тройке сильнейших по итогам девяти туров? И если было, то как давно и чем всё закончилось? «Чемпионат» покопался в архивах в поисках ответа на интересный вопрос.

Первые шесть команд РПЛ после девяти туров

Оказывается, да, такое уже случалось. Причём всего несколько лет назад. Похожая ситуация в таблице обнаружилась при изучении сезона-2019/2020.

Фаворитом того чемпионата был шедший за своим вторым золотом под руководством Сергея Семака «Зенит». Вполне естественно, что петербургская команда находилась в топ-3. Чемпион стартовал с трёх побед подряд – над «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:0), после этого сыграл вничью дома с «Краснодаром» (1:1) и одержал ещё одну победу над «Динамо» (2:0) в Москве. Потом произошёл небольшой провал: домашняя ничья с «Ахматом» (0:0) и выездное поражение от «Уфы» (0:1). Но «Зенит» быстро пришёл в себя. Победил «Спартак» (1:0) в Москве и «Арсенал» (3:1). Команда Семака имела 20 очков и наименьшее количество пропущенных мячей – всего четыре.

Тем не менее «Зенит» не был лидером! Как и сейчас, на первое место залез «Краснодар». Тогда команда успешно стартовала под руководством Мурада Мусаева. Правда, в 1-м туре «быки» уступили «Ахмату» (0:1), но потом выдали серию успешных результатов: победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0), ничья с «Зенитом» (1:1) в Санкт-Петербурге. Вслед за этим «Краснодар» выдал новую удачную серию в матчах с «Рубином» (1:0), «Тамбовом» (2:0), «Уралом» (4:2) и «Крыльями Советов» (4:2), а разбавила её ничья с «Локомотивом» (1:1). Южане также набрали 20 очков, однако опережали сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Команда Мусаева лидировала в РПЛ по количеству забитых мячей.

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Разница заключалась только в том, что вместо «Крыльев Советов» в тройку сильнейших залез «Ростов». На старте чемпионата команда Валерия Карпина чередовала победы с ничьими – 2:1 с «Оренбургом», 2:2 со «Спартаком», 3:2 с «Арсеналом», 2:2 с «Уралом». Затем ростовчане выиграли у «Крыльев Советов» (2:1) и проиграли на выезде «Уфе» (0:2). Но после этого одержали три подряд победы с одинаковым счётом 2:1 над «Рубином», «Локомотивом» и «Ахматом». «Ростов» по набранным очкам делил первое место с «Краснодаром» и «Зенитом».

В общем, было бы неправильно утверждать, что только в нынешнем сезоне есть настоящая интрига в РПЛ после фактически трети дистанции. Таблица сезона-2019/2020 доказывает: карусель борьбы и тогда завертелась как надо.

Топ-6 команд после 9-го тура сезона-2019/2020:

Место Команда Игры В Н П Мячи Очки 1. Краснодар 9 6 2 1 19-9 20 2. Зенит 9 6 2 1 13-4 20 3. Ростов 9 6 2 1 16-12 20 4. ЦСКА 9 6 1 2 12-6 19 5. Локомотив 9 5 2 2 14-8 17 6. Спартак 9 4 2 3 11-10 14

ЦСКА и «Локомотив» в том сезоне держались рядом с лидерами. Армейцы в первых девяти турах потерпели два поражения — от «Крыльев Советов» (0:2) и «Спартака» (1:2) в дерби – отставали всего на одно очко. Сейчас же ЦСКА имеет «-4» даже от идущего третьим «Зенита», а «Краснодар» улетел от команды Владимира Федотова уже на восемь баллов.

Железнодорожники тоже проиграли в сезоне-2019/2020 дважды в девяти турах – ЦСКА (0:1) и «Ростову» (1:2). Три очка отставания от лидеров не казались форой, которую невозможно отыграть. «Локомотив» четырёхлетней давности набрал больше сегодняшнего.

А вот у «Спартака» было три поражения при четырёх победах. Причём два из них в 8-9-м турах. В первых семи матчах красно-белые уступили только «Тамбову» (0:2), а потом были биты «Зенитом» (0:1) и «Уралом» (1:2). «Спартак» отпустил конкурентов на шесть очков. В нынешнем сезоне ситуация получше.

На фоне неудач «Спартака» СМИ, как обычно, поднимали тему увольнения тренера красно-белых. Тогда им был Олег Кононов. Он продержался ещё два тура, а в тот момент не собирался подавать в отставку.

«Что отвечу людям, требующим отставки тренера? Каждый проигрыш в «Спартаке» – это одно и то же. Мой ответ будет победами, вот и всё».

«Динамо» же и вовсе находилось за пределами восьмёрки, набрав лишь девять очков. К тому моменту бело-голубые потерпели поражения от «Рубина» (0:1), «Зенита» (0:2) и «Локомотива» (0:1). У Марцела Лички старт гораздо успешнее.

Впрочем, ещё никогда такого не было, чтобы в тройку призёров по итогам чемпионата не попадал хотя бы один московский клуб. Вот и до конца сезона-2019/2020 тройка не сохранилась в этом виде. Когда участники РПЛ уходили на зимний перерыв, «Зенит» уже лидировал с большим отрывом, а «Краснодар» с «Ростовом» ещё цеплялись за второе-третье места. Ближе к концу чемпионата южные команды стали уступать свои позиции «Локомотиву» и ЦСКА. Тем не менее «Краснодар» дотянулся до бронзы, отстав на 20 очков от «Зенита» и на пять — от «Локомотива». Ростовчане же финишировали пятыми.

Сезон-2019/2020 напоминает нам о том, что в таблице всё ещё может много раз поменяться.