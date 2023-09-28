8 топ-матчей пятницы: много тенниса, КХЛ, РПЛ, Ла Лига и Бундеслига

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Посмотреть все события 29 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:30: «Бока Хуниорс» — «Палмейрас», Кубок Либертадорес, 1/2 финала

Интрига: «Бока» на пути за седьмым Кубком Либертадорес?

Встреча двух крутых южноамериканских клубов. «Бока» выигрывала Кубок шесть раз, больше — только «Индепендьенте» (7). У «Палмейрас» — три трофея, при этом бразильцы забирали кубок два года подряд (в 2020-м и 2021-м). А «Бока» не побеждала с 2007 года. Теперь оба клуба находятся в двух шагах от трофея. «Бока» и «Палмейрас» встречаются в полуфинале Кубка Либертадорес. Первая игра состоится в Аргентине. Небольшое преимущество на стороне «Палмейраса» за счёт ответной встречи дома. В другой паре встречаются «Флуминенсе» и «Интернасьонал» (первый матч 2:2). Увидим чисто бразильский финал?

«Бока» на пути за седьмым Кубком Либертадорес? Фото: Daniel Jayo/Getty Images

🎾 7:30*: Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева в азиатской серии турниров после поражения в финале US Open?

Спустя 19 дней после поражения в финале US Open — 2023 от Новака Джоковича россиянин Даниил Медведев возвращается в тур на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником будет американец Томми Пол. Теннисисты ранее один раз пересекались на корте — на «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее в четырёх сетах оказался россиянин. Победитель нового матча сразится во втором круге Пекина с австралийцем Алексом де Минором.

Даниил Медведев Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 Отдельное расписание тенниса

В теннисном туре сейчас жара. Лучшие атлеты мира вовсю сражаются на азиатских турнирах. Мы подготовили отдельное расписание топ-матчей 29 сентября.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер Востока опять проиграет?

«Металлург» Андрея Разина уверенно начал регулярный сезон — в первых девяти матчах «сталевары» потерпели всего два поражения, при этом лишь одно из них в основное время. Однако сейчас магнитогорский клуб переживает небольшой спад — «лисы» потерпели три поражения подряд, в двух случаях буквально упустив победный результат. В этом сезоне команды уже встречались в Уфе, и тогда «Магнитке» удалось одержать трудовую победу. Но сейчас команда явно не в форме, а «Салават», напротив, после победы в игре с «Трактором» явно находится в лучшем настроении. Стоит ли ждать очередного поражения лидеров Востока?

Лидер Востока опять проиграет? Фото: hcsalavat.ru

🏒 19:00: «Динамо» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Авангард» первую победу в гостях?

Пока «ястребы» не покинули Омск, у них всё складывалось хорошо — команда выиграла пять из шести матчей на своей площадке и отправлялась в гостевую серию с хорошим настроем. Однако там дела разладились — подопечные Михаила Кравца потерпели три поражения подряд, поочерёдно уступив принципиальным соперникам из «Сибири», одному из главных аутсайдеров Востока «Нефтехимику» и «Автомобилисту», который забивал «Авангарду» руками его же хоккеистов. Пора реабилитироваться, но сделать это будет очень сложно — «Динамо», чья семиматчевая победная серия была прервана теми же новосибирцами, явно хочет вернуться на победный путь.

Одержит ли «Авангард» первую победу в гостях? Фото: hawk.ru

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Урал», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одна из команд прервёт неудачную серию в РПЛ?

«Ростов» и «Урал» давно не побеждают в чемпионате России. Команда Валерия Карпина не выигрывает с 4-го тура, а екатеринбуржцы – с 5-го. «Ростов» находится уже на 11-м месте, а «Урал», недавно шедший в зоне лидеров, располагается на восьмой строчке. Теперь для обеих команд предоставляется шанс наконец-то выиграть. За «Ростов» играет фактор домашнего поля, за «Урал» — более целостный футбол.

«Ростов» и «Урал» давно не побеждают в чемпионате России Фото: fc-ural.ru

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб», Про-Лига, 8-й тур

Интрига: Малком и Неймар рвутся на первую строчку в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» занимает второе место в саудовской лиге по итогам семи туров, отставая всего на одно очко от «Аль-Иттихада». Впереди команду Неймара, Малкома и Милинковича-Савича ожидает не самый сложный соперник – «Аль-Шабаб». Есть все шансы забрать три очка дома и продолжить погоню за первое место. Интересно, что Малком занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету шесть голов в семи встречах, больше лишь у Криштиану Роналду – девять. Приблизится экс-лидер «Зенита» к легенде?

Малком и Неймар рвутся на первую строчку в Саудовской Аравии Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 21:30: «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д, Бундеслига, 6-й тур

Интрига: дортмундцы в погоне за «Баварией» и «Байером»

«Боруссия» невероятно обидно упустила золото Бундеслиги в прошлом сезоне. Теперь дортмундцы хотят взять реванш у «Баварии». Старт вышел не идеальным, но сильно команда Эдина Терзича не отстаёт. За пять туров «Боруссия» набрала 11 очков, у лидеров – «Баварии» и «Байера» — по 13. В следующем матче «шмели» сыграют в гостях с «Хоффенхаймом». Тяжёлый соперник, который, к слову, на одно очко опережает «Боруссию». Так что клуб из Зинсхайма сам не против навязать конкуренцию «Баварии». Тем интереснее наблюдать за крутым матчем двух атакующих клубов.

«Боруссия» невероятно обидно упустила золото Бундеслиги в прошлом сезоне Фото: Christof Koepsel/Getty Images

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Севилья», Ла Лига, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барселона» заберётся на первое место в Примере?

«Барса» потеряла очки в прошлом туре в матче с «Мальоркой» (2:2) и упустила первое место в чемпионате. Теперь его занимает «Жирона». На день «Барселона» может вернуть лидерство, если обыграет дома «Севилью». Действующие победители Лиги Европы ужасно начали сезон, проиграв три матча подряд. Но затем набрали семь очков в трёх встречах. Так что «Севилья» почувствовала уверенность. Андалусийцам хватит класса для того, чтобы испортить настроение «Барсе». Но всё же результат будет зависеть от каталонцев. В лучший день команду тяжело остановить.