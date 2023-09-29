«Спартак» едет к самой забивающей команде РПЛ, у «Динамо» — шанс прервать плохую серию

Клубы РПЛ подошли к первой важной отсечке – 10-й тур. Треть чемпионата практически позади – самое время для первых итогов. В этот раз хоть и обойдётся без топ вывесок, но всё равно есть интересные сюжеты, за которыми важно наблюдать. Продолжит ли «Спартак» победную серию? Подпустит ли «Краснодар» к себе «Зенит»? Анонсируем новый тур чемпионата России.

«Ростов» не побеждал с 12 августа – кошмарная серия для команды Валерия Карпина. С того момента три поражения и две ничьих. «Балтике» сами подарили одно очко, впрочем, как и ЦСКА – с армейцами вели 3:1 во втором тайме, но всё равно пропустили ещё дважды. Тренер пока не может найти баланс, который привёл бы к положительным результатам.

«Урал» после классного старта постепенно скатился в середину таблицы. Побед в РПЛ нет с 19 августа, когда забрали три очка у «Балтики». В последнем матче держали ничью в первом тайме с «Краснодаром», но потом всё равно дважды пропустили. Запас очков пока есть, но Гончаренко должен что-то придумать на будущее.

Про это противостояние уже придумано много шуток. А прошлогодние 8:0 и вовсе вошли в историю чемпионата. Забавно, что тот результат никак не отразился на «Оренбурге», и они уверенно завершили сезон в середине таблицы.

Но возвращаемся в нынешний год. После смены тренера команда, казалось, ожила. Набирала очки в трёх матчах кряду, но в 9-м туре – поражение от «Пари НН». Настроение явно не лучшее. А желание реабилитироваться приличное.

«Зенит» тоже проиграл, но «Локомотиву». И осложнил себе борьбу за чемпионство. К 10-му туру сине-бело-голубые в любом случае не будут лидерами, но Питеру необходимо сделать всё, чтобы быть рядом с «Краснодаром». Раннее начало матча не добавляет преимущества «Зениту», но класс игроков несопоставим.

«Локомотив» точно на позитивной волне после победы в Петербурге. Можно на какое-то время отвлечься от критики за не самую яркую игру и сконцентрироваться на следующем матче. Соперник непростой – «Пари НН» набрал ход и имеет три победы в последних четырёх матчах. Поэтому и отстаёт от более статусного «Локомотива» всего на одно очко.

За всю историю встреч «Пари НН» только раз побеждал «Локомотив». Сергей Юран наверняка захочет повторить тот результат.

В Казань приедет лидер чемпионата, у которого появились неожиданные проблемы с матчами на выезде. В последних двух гостевых встречах «Краснодар» не смог победить соперников – ничьи зафиксированы в Воронеже и Грозном. Теперь третья попытка сломить неприятную тенденцию.

Однако и «Рубин» просто так не сдастся. Казанцы мощно провели последние дни трансферной кампании и пригласили несколько приличных футболистов. Уже в последнем матче это дало результат – не без проблем, но победили «Факел», и теперь «рубиновые» постепенно должны выбираться в середину таблицы.

ЦСКА не может выиграть пять матчей подряд. В последних четырех – исключительно ничейные результаты. Причём не всегда объяснимые. С «Ростовом» команда еле-еле спаслась, уступая 1:3. Федотову не хватает игроков, но задачи быть в верхней части никуда не делись.

«Балтика» немного перезагрузилась после победы над «Ахматом». Давления стало чуть меньше, так что теперь остаётся лишь играть в свой футбол. Так ещё и Игнашевич в качестве тренера впервые сыграет с главным клубом в своей карьере. Интрига!

У «Факела» пока нет побед при Сергее Ташуеве, и домашний матч – отличный повод наконец-то победить. Всё дело в том, что мало кто понимает хоть что-то о нынешнем «Сочи». Руководство уволило Хохлова, но не нашло ему полноценную замену. Временным-постоянным стал Точилин, однако даже он вряд ли понимает свой статус.

В таком же состоянии футболисты, которые тоже выглядят потерянными. Отсюда – бесконечные поражения и постепенное сваливание в зону вылета.

Главная вывеска тура – «Крылья» не проигрывают с середины августа и своей мощной бандой раз за разом летят вперёд. Команда Осинькина почти никогда не забивают меньше двух мячей, какая бы оборона перед ними ни была. Всего за девять матчей они забили 21 гол – больше всех в чемпионате! Так что «Спартаку» будет трудно продолжить серию без пропущенных мячей.

Зато у команды Абаскаля наконец-то пошли победы. За два матча шесть очков, пусть и оба раза с минимальным преимуществом. В случае победы в Самаре они заскочат в тройку – приличная мотивация.

Неделю назад «Ахмат» впервые проиграл при Ромащенко. Да, поражение от «Балтики» не совсем справедливо, но это уже история. Впереди – «Динамо», которое в предыдущем туре тоже уступило с минимальным счётом, потерпев лишь второе поражение в сезоне.

Интересно, что бело-голубым в последнее время очень тяжело даются встречи с грозненцами – в последних трёх играх побеждал «Ахмат». Но Личка наверняка сделает всё, чтобы нарушить появившуюся традицию.