Встреча Карпина и Гончаренко! Кто из тренеров прервёт плохую серию в РПЛ? LIVE

Друзья, всем привет! В пятницу, 29 сентября, стартует 10-й тур РПЛ. Первыми на поле выйдут «Ростов» и «Урал». Обе команды переживают не лучший период в истории. Ростовчане занимают 11-е место и не могут победить уже пять туров. В последний раз команда Карпина обыгрывала в середине августа «Рубин» (3:0). У «Урала» ситуация не сильно лучше: команда опустилась уже на восьмую строчку. Екатеринбуржцы победили в середине августа «Балтику» (1:0), а после – четыре тура без выигрышей.
Какая из команд прервёт серию неудач? Или нас ожидает ничья? Любопытно, что друг другу предложат одни из лучших тренеров РПЛ – Валерий Карпин и Виктор Гончаренко. Ожидается классная игра в Ростове-на-Дону!
Встреча начнётся в 19:00 мск. Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за всеми основными событиями матча!
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