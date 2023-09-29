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«Ростов» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ, где смотреть, онлайн, 29 сентября 2023 года

Встреча Карпина и Гончаренко! Кто из тренеров прервёт плохую серию в РПЛ? LIVE
Михаил Рождественский
Встреча Карпина и Гончаренко!
Аудио-версия:
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«Ростов» не побеждает уже пять матчей, «Урал» — четыре.

Друзья, всем привет! В пятницу, 29 сентября, стартует 10-й тур РПЛ. Первыми на поле выйдут «Ростов» и «Урал». Обе команды переживают не лучший период в истории. Ростовчане занимают 11-е место и не могут победить уже пять туров. В последний раз команда Карпина обыгрывала в середине августа «Рубин» (3:0). У «Урала» ситуация не сильно лучше: команда опустилась уже на восьмую строчку. Екатеринбуржцы победили в середине августа «Балтику» (1:0), а после – четыре тура без выигрышей.

Какая из команд прервёт серию неудач? Или нас ожидает ничья? Любопытно, что друг другу предложат одни из лучших тренеров РПЛ – Валерий Карпин и Виктор Гончаренко. Ожидается классная игра в Ростове-на-Дону!

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча начнётся в 19:00 мск. Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за всеми основными событиями матча!

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Теги Футбол РПЛ ФК Ростов ФК Урал •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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