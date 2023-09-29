«Ростов» не побеждает уже пять матчей, «Урал» — четыре.

Встреча Карпина и Гончаренко! Кто из тренеров прервёт плохую серию в РПЛ? LIVE

Друзья, всем привет! В пятницу, 29 сентября, стартует 10-й тур РПЛ. Первыми на поле выйдут «Ростов» и «Урал». Обе команды переживают не лучший период в истории. Ростовчане занимают 11-е место и не могут победить уже пять туров. В последний раз команда Карпина обыгрывала в середине августа «Рубин» (3:0). У «Урала» ситуация не сильно лучше: команда опустилась уже на восьмую строчку. Екатеринбуржцы победили в середине августа «Балтику» (1:0), а после – четыре тура без выигрышей.

Какая из команд прервёт серию неудач? Или нас ожидает ничья? Любопытно, что друг другу предложат одни из лучших тренеров РПЛ – Валерий Карпин и Виктор Гончаренко. Ожидается классная игра в Ростове-на-Дону!

Встреча начнётся в 19:00 мск. Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за всеми основными событиями матча!