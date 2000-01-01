Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Команда экс-форварда «Реала» Гарета Бэйла и первой ракетки мира Новака Джоковича выиграла в Матче всех звёзд на Ryder Cup по гольфу. В соперниках у футболиста и теннисиста были не менее топовые спортсмены!
Состав победителей
В команде Бэйла и Джоковича также играли автомобильный дизайнер Леонардо Фьораванти, ютубер Гарретт Хилберт и гольфисты Кипп Поперт (параспортсмен) и Колин Монтгомери. Последний, кстати, был капитаном команды.
Состав оппонентов
В соперниках были экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, пилот Формулы-1 Карлос Сайнс, актриса Кэтрин Ньютон, экс-игрок НФЛ Виктор Круз, гольфисты Томмазо Перрино (параспортсмен) и Кори Пэвин. Пэвин был капитаном команды.
Финальное противостояние
Команда Бэйла и Джоковича обыграла соперников со счётом 7:4. Решающие очки принесли Гарет и Монгомери, которым противостояли Шевченко и Пэвин.
Сравнение с футболом
«Игра в гольф похожа на исполнение штрафных ударов или пенальти в футболе. Я исполнял штрафные удары, мне определённо помог этот опыт», — сказал Бэйл.
Весёлый опыт
«В целом я доволен тем, как сыграл. Это был интересный, уникальный и весёлый опыт», — добавил Джокович.
Команда Бэйла и Джоковича выиграла турнир по гольфу. Они разгромили звёздных соперников
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