Команда Бэйла и Джоковича выиграла турнир по гольфу. Они разгромили звёздных соперников

Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!

Команда экс-форварда «Реала» Гарета Бэйла и первой ракетки мира Новака Джоковича выиграла в Матче всех звёзд на Ryder Cup по гольфу. В соперниках у футболиста и теннисиста были не менее топовые спортсмены!