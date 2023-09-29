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Хвича Кварацхелия забил впервые за полгода, причины безголевой серии, статистика, проблемы в Наполи, мнение, Золотой мяч

Претендент на «Золотой мяч» не мог забить полгода. Что происходит с Хвичей?
Дмитрий Бажанов
Хвича Кварацхелия
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Главный вопрос: это провал или всё нормально?

Атакующий игрок, номинированный на «Золотой мяч», не забивал полгода. Выглядит как пранк, но это реальная история. И реальной её сделал Хвича Кварацхелия, который кометой ворвался в европейский футбол в прошлом сезоне, а затем затих на долгие 23 игры.

Безголевые серии, даже длинные, бывали у многих. Но на контрасте с тем, как Хвича сиял в первые полгода в «Наполи», его дальнейший «сушняк» выглядит особенно аномально. Какой Хвича настоящий? Тот, который зашёл в Серию А и в Лигу чемпионов, вынеся все двери с ноги (до Нового года — 6+7 в чемпионате и 2+3 в ЛЧ)? Или тот, который не мог забить полгода и сходил с ума от очередного запоротого момента (в марте реализовал пенальти в матче с «Торино», после чего не забивал до конца сентября)?

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Хвича уже давно на радарах, но до сих пор нельзя точно сказать, что это за игрок и каков его реальный уровень. Во-первых, в Серии А он пока провёл только один полный сезон. Удачные сезоны бывали у многих, а реальный уровень определяется на дистанции. Так что надо подождать и посмотреть на Хвичу в Италии подольше, чтобы было больше данных для анализа.

Во-вторых, вся карьера Кварацхелии очень амплитудна. Так было в России, так получается и в Италии. Пожалуй, единственный клуб, где Хвича играл ровно, — это батумское «Динамо» (8+2 в 11 матчах). Но он провёл там всего несколько месяцев. Так что ни о какой длинной дистанции речи снова не идёт.

Хвича Кварацхелия в «Динамо» Батуми

Хвича Кварацхелия в «Динамо» Батуми

Фото: dinamo.ge

Конечно, Хвича стал заложником ожиданий, которыми его облепили после первой половины прошлого сезона. Яркая игра, отличная статистика, Кварадона и вот это всё. На контрасте с этим один гол за следующие полгода — провал.

Но точно не Хвича виноват в том, что от него стали ждать регулярных подвигов после того, как он отыграл в «Наполи» всего половину сезона. Отыграл потрясающе — но совсем мало. Здесь должна быть цитата Андрея Аршавина про «ваши ожидания».

Кроме того, не нужно оценивать Хвичу в отрыве от команды. «Наполи» в целом сдал во второй части прошлого сезона. Команда проиграла почти все большие матчи в Серии А («Интеру», «Лацио» и «Милану»), вылетела из Лиги чемпионов — хотя казалось, что в той части сетки «Наполи» мог дойти до финала. Плюс когда уже нужно было официально оформить чемпионство, были нервные ничьи со скромными «Вероной», «Салернитаной» и «Удинезе», которые «Наполи» образца первого круга размолол бы в пыль.

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен

Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Вы скажете: к примеру, Виктор Осимхен, несмотря на спад «Наполи», продолжил забивать и не скатился до одного гола за полгода. Всё так. Но Осимхен играет в Италии с 2020-го. А до этого он поиграл во Франции и Германии. Согласитесь, это сильно отличается от тех заведений, откуда в «Наполи» приехал Хвича.

Осимхен — гораздо более готовый игрок, чем Кварацхелия. Он давно знает, что такое топ-лиги и с чем их едят. Хвича же с большим еврофутболом только знакомится. Один гол за полгода этим, наверное, не оправдать, но всё же важно это учитывать.

Правда, сейчас у Осимхена проблемы. Что случилось?
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При этом точно нельзя сказать, что Хвича стал играть спустя рукава или потерял страсть. Взять хоть матч с «Удинезе», в котором Квара прервал безголевую серию. Перед тем как забить, он дважды попал в штангу: сначала в одну, потом в другую. Думаю, что его гневный крик в эти моменты был слышен даже в Грузии.

Всё это время, пока Хвича не мог забить, у него регулярно возникали моменты. Я не сторонник идеи о том, что иметь моменты важнее, чем забивать. Толку от этих моментов, если ты их не реализуешь? Но. Раз у Хвичи возникали шансы забить, значит, что-то он точно делал правильно.

Хвича Кварацхелия в «Наполи»

Хвича Кварацхелия в «Наполи»

Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Вот если бы у него не было моментов, это был бы повод бить тревогу. А так — его низкая результативность во многом связана с ухудшением реализации. По xG (ожидаемые голы) у Хвичи в этом сезоне Серии А 2,3 при одном забитом мяче. В прошлом розыгрыше перевес был в другую сторону: 8,06 xG при 12 реальных голах.

Но тут снова вопрос: Хвича в первой части прошлого сезона выдал аномальную реализацию и такой у него больше никогда не будет? Или первая часть того сезона — это его реальный уровень, а один гол за следующие полгода — аномалия? См. выше: надо наблюдать на более длинной дистанции.

Нынешний сезон многое прояснит на тему того, что за футболист Хвича Кварацхелия. Очарование после его яркого дебюта в Италии прошло. Теперь соперники к нему специально готовятся. Дать результат в таких условиях — совсем не то же самое, что ярко залететь в лигу, где тебя никто толком не знает и, соответственно, ничего особенного от тебя не ждёт.

Один гол за полгода — в любом случае плохо. Но вот случайность это или, наоборот, закономерность, мы в этом сезоне как раз и узнаем. Пока предлагаю обойтись без ярлыков для Хвичи. Ещё не время. Надо подождать и посмотреть.

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