Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Оренбург» — «Зенит», прямая онлайн-трансляция матчей 10-го тура РПЛ, где смотреть, видео голов, 30 сентября 2023 года

Жаркий день в РПЛ! Сложный выезд «Зенита» и ещё три интереснейших матча. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
«Локо» против Юрана, ЦСКА против Игнашевича и заруба «Рубина» с «Краснодаром». Следим вместе!

Друзья, всем привет! Накануне, 29 сентября, стартовал 10-й тур РПЛ. А сегодня он разгоняется уже на полную. В субботу нас ждут четыре матча, и каждый из них заслуживает пристального внимания.

В 12:00 мск начнут играть «Оренбург» и «Зенит». У чемпиона сезон пока что складывается не лучшим образом — в прошлом туре вообще случилось поражение от «Локомотива», причём на своём поле. «Оренбург» тоже проиграл («Пари НН») и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч начнётся в 14:15 мск. «Локомотив» против «Пари НН», Галактионов против Юрана и своей бывшей команды — интриг хватает. В конце концов, играют соседи по таблице: «Локо» идёт шестым, «Нижний» — седьмым.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 14:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 мск стартует ещё один интересный матч. «Рубин» отчаянно пытается оторваться от зоны стыков, и вряд ли команду смутит приезд лидера РПЛ. «Краснодар» в этом чемпионате пока не проигрывает, но легко точно не будет.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером, в 19:00 мск, начнут играть ЦСКА и «Балтика». Сюжет на поверхности: Игнашевич едет в гости к клубу, в котором провёл бóльшую часть карьеры. Фаворитом кажутся хозяева, хотя и они находятся не в лучшей форме.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за игровым днём в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android