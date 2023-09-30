Жаркий день в РПЛ! Сложный выезд «Зенита» и ещё три интереснейших матча. LIVE

Друзья, всем привет! Накануне, 29 сентября, стартовал 10-й тур РПЛ. А сегодня он разгоняется уже на полную. В субботу нас ждут четыре матча, и каждый из них заслуживает пристального внимания.
В 12:00 мск начнут играть «Оренбург» и «Зенит». У чемпиона сезон пока что складывается не лучшим образом — в прошлом туре вообще случилось поражение от «Локомотива», причём на своём поле. «Оренбург» тоже проиграл («Пари НН») и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.
Второй матч начнётся в 14:15 мск. «Локомотив» против «Пари НН», Галактионов против Юрана и своей бывшей команды — интриг хватает. В конце концов, играют соседи по таблице: «Локо» идёт шестым, «Нижний» — седьмым.
В 16:30 мск стартует ещё один интересный матч. «Рубин» отчаянно пытается оторваться от зоны стыков, и вряд ли команду смутит приезд лидера РПЛ. «Краснодар» в этом чемпионате пока не проигрывает, но легко точно не будет.
А вечером, в 19:00 мск, начнут играть ЦСКА и «Балтика». Сюжет на поверхности: Игнашевич едет в гости к клубу, в котором провёл бóльшую часть карьеры. Фаворитом кажутся хозяева, хотя и они находятся не в лучшей форме.
«Чемпионат» будет следить за игровым днём в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 30 сентября 2023
-
01:58
-
01:55
-
01:47
-
00:58
-
00:52
-
00:39
-
00:32
-
00:18
-
00:07
- 29 сентября 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:02
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:33
-
22:30
-
22:22
-
22:11
-
22:04
-
22:00
-
21:44
-
21:44
-
21:43
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:12
-
21:09
-
20:57