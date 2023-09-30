«Локо» против Юрана, ЦСКА против Игнашевича и заруба «Рубина» с «Краснодаром». Следим вместе!

Жаркий день в РПЛ! Сложный выезд «Зенита» и ещё три интереснейших матча. LIVE

Друзья, всем привет! Накануне, 29 сентября, стартовал 10-й тур РПЛ. А сегодня он разгоняется уже на полную. В субботу нас ждут четыре матча, и каждый из них заслуживает пристального внимания.

В 12:00 мск начнут играть «Оренбург» и «Зенит». У чемпиона сезон пока что складывается не лучшим образом — в прошлом туре вообще случилось поражение от «Локомотива», причём на своём поле. «Оренбург» тоже проиграл («Пари НН») и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

Второй матч начнётся в 14:15 мск. «Локомотив» против «Пари НН», Галактионов против Юрана и своей бывшей команды — интриг хватает. В конце концов, играют соседи по таблице: «Локо» идёт шестым, «Нижний» — седьмым.

В 16:30 мск стартует ещё один интересный матч. «Рубин» отчаянно пытается оторваться от зоны стыков, и вряд ли команду смутит приезд лидера РПЛ. «Краснодар» в этом чемпионате пока не проигрывает, но легко точно не будет.

А вечером, в 19:00 мск, начнут играть ЦСКА и «Балтика». Сюжет на поверхности: Игнашевич едет в гости к клубу, в котором провёл бóльшую часть карьеры. Фаворитом кажутся хозяева, хотя и они находятся не в лучшей форме.

«Чемпионат» будет следить за игровым днём в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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