10 главных матчей выходных. Битва топов АПЛ, встреча лидеров Ла Лиги и сюжеты в РПЛ

Всем любителям футбола приготовиться. Нас ждут очень насыщенные выходные, причём сразу во всех топовых чемпионатах. Ниже — список главных матчей, которые пройдут 30 сентября и 1 октября. Такое пропускать просто нельзя.

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30 сентября, 12:00: «Оренбург» — «Зенит», 10-й тур РПЛ

10-й тур РПЛ огненно стартовал в Ростове-на-Дону и продолжится не менее интересными матчами. Субботний игровой день откроют «Оренбург» и «Зенит». Обе команды неделю назад проиграли и теперь постараются реабилитироваться. Да и в таблице есть куда стремиться: «Зенит» занимает аномальное для себя третье место, а «Оренбург», добирающий очки после провального старта, пока завяз в зоне стыков.

«Зенит» сыграет в Оренбурге Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

30 сентября, 19:00: «Милан» — «Лацио», 7-й тур Серии А

«Милан», кажется, совершенно непотопляемая команда. После унизительного разноса в дерби казалось, что впереди только спад, причём в первую очередь эмоциональный. Но «Милан» ответил на поражение мини-серией из двух побед и умудрился снова сравняться по очкам с «Интером». Теперь есть шанс поцепляться за лидерство, а заодно подпортить жизнь «Лацио», который, добравшись до Лиги чемпионов, посыпался в Серии А и занимает 14-е место в таблице. За Маурицио Сарри уже тревожно!

«Милан» ответил на поражение в дерби мини-серией из двух побед и умудрился снова сравняться по очкам с «Интером» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

30 сентября, 19:00: ЦСКА — «Балтика», 10-й тур РПЛ

Возвращаемся к РПЛ. Сюжет в матче ЦСКА и «Балтики» виден сразу, ведь в Москву едет Сергей Игнашевич. Легенда армейцев теперь тренирует команду, которую сам вывел в элиту и теперь пытается там удержать. Пока получается с переменным успехом: «Балтика» занимает 14-е место, то есть обитает в зоне стыков. Но и ЦСКА (девятая строчка) не выглядит непобедимым, так что шансы будут.

Сюжет в матче ЦСКА и «Балтики» виден сразу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

30 сентября, 19:30: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», 7-й тур АПЛ

А вот и матч тура в АПЛ. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которым явно не удался прошлый сезон, теперь выступают куда бодрее и, что особенно важно, успешнее. Команда Юргена Клоппа после шести туров занимает второе место и отстаёт на два очка от «Манчестер Сити». А «Тоттенхэм» с новым тренером Ангелосом Постекоглу замыкает топ-4 и уступает сопернику два очка. За лондонцев говорит фактор домашнего поля, но это тот случай, когда хочется не прогнозировать, а просто наблюдать.

Команда Юргена Клоппа после шести туров занимает второе место Фото: Matt McNulty/Getty Images

30 сентября, 19:30: «Жирона» — «Реал», 8-й тур Ла Лиги

Матч лидеров чемпионата Испании. Да, мы не перепутали «Жирону» с «Барселоной». Просто скромная команда (тоже каталонская, к слову) запрыгнула на первое место. Отрыв от «Реала» — одно очко, от «Барсы» — два. Но всё равно красиво же! У «Жироны» всего одна потеря очков (ничья с «Реалом Сосьедад») и серия из шести побед. «Реал» же, наоборот, начал с выигрышной серии, а потом влетел «Атлетико» в мадридском дерби. Пора исправляться или нас ждёт ещё один сюрприз?

«Реалу» пора исправляться Фото: Denis Doyle/Getty Images

30 сентября, 19:30: «РБ Лейпциг» — «Бавария», 6-й тур Бундеслиги

Теперь у вас точно не осталось сомнений: европейские клубы сговорились и решили провести сразу несколько топ-матчей в одно время. Но эта игра — последняя, честное слово. «Бавария» идёт первой в Бундеслиге, однако плотность в таблице просто дикая. У «Байера» столько же очков (13), а «Лейпциг» и ещё две команды отстают от лидеров всего на одно очко. Так что при определённых обстоятельствах матч «РБ» с «Баварией» вполне может стать битвой за первое место. Играть предстоит в Лейпциге, и это только добавляет интриги.

«Бавария» идёт первой в Бундеслиге Фото: Lars Baron/Getty Images

30 сентября, 22:00: «Реал Сосьедад» — «Атлетик», 8-й тур Ла Лиги

Здесь мог быть анонс нового матча Арсена Захаряна, но российский полузащитник всё ещё не отошёл от коронавируса и пропустит предстоящую игру, как и три предыдущие. А жаль, потому что матч с «Атлетиком» — особенный. Это баскское дерби! Да и в турнирном плане всё очень даже интересно. «Сосьедад» с 12 очками занимает шестое место, а «Атлетик» (14) — четвёртое. Если команда Захаряна победит, то, возможно, запрыгнет в топ-4. У «Атлетика» же мотивация ещё интереснее — попытаться сравняться по очкам с «Барселоной».

Арсен Захарян Фото: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

30 сентября, 22:00: «Монако» — «Марсель», 7-й тур Лиги 1

«Монако» и Александр Головин в частности здорово начали сезон и занимают четвёртое место в Лиге 1, отставая от лидера — (сюрприз) «Бреста» — всего на два очка. Соперник по предстоящему матчу — интереснее некуда. Фанаты «Марселя» настолько разозлились из-за нестабильных результатов, что выгнали из клуба руководство и главного тренера Марселино Тораля. Теперь командой руководит специалист, который куда ближе трибунам по темпераменту, — Дженнаро Гаттузо. Так что, видимо, нас ждёт либо вау-дебют итальянца, либо очередное разочарование «Марселя».

Александр Головин Фото: Jean Catuffe/Getty Images

1 октября, 16:30: «Крылья Советов» — «Спартак», 10-й тур РПЛ

Добрались до матча тура в РПЛ. «Крылья» — одна из главных сенсаций российского сезона. После провала в прошлом чемпионате самарцы переродились и сейчас с 18 очками занимают второе место в таблице, на три очка отставая от «Краснодара» и на одно опережая «Зенит». «Спартак» (16) тоже рядом — на четвёртой строчке. Победа над «Крыльями» позволит команде Гильермо Абаскаля запрыгнуть в тройку лидеров. А вот поражение может привести к резкому ухудшению положения, ведь конкуренты тоже будут так или иначе набирать очки.

Победа над «Крыльями» позволит команде Гильермо Абаскаля запрыгнуть в тройку лидеров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

1 октября, 19:00: «Аталанта» — «Ювентус», 7-й тур Серии А

И ещё немного про Италию. «Ювентус» и «Аталанта» — главные преследователи миланских лидеров чемпионата. У «Юве» 13 очков, у бергамасков — 12. А теперь им предстоит выяснить, кто лучше готов к потенциальной борьбе за чемпионство. Обе команды в прошлом туре выиграли, так что подходят к очной встрече в тонусе. Хотелось бы сказать, что это шанс сверкнуть для Алексея Миранчука, но российский полузащитник в этом розыгрыше Серии А провёл на поле суммарно 28 минут. Так что на излишнюю доброту Джан Пьеро Гасперини рассчитывать не стоит.

«Ювентус» и «Аталанта» — главные преследователи миланских лидеров чемпионата Фото: DeFodi Images via Getty Images

За какими матчами планируете следить особенно внимательно? Пишите в комментариях!