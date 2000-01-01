Отец завершил карьеру в матче против своего сына
45-летний вратарь Денис Кукучка получил идеальный прощальный матч. Последнюю игру в своей карьере он провёл против команды, где голкипером был его 21-летний сын Михал. Получилось крайне трогательно!
Опытный голкипер
Денис Кукучка дебютировал в футболе ещё в 1997 году. Особых успехов в футболе он не добился и в свои 45 лет выступал в «Частковце» из третьего дивизиона Словении.
Семейная династия
В 2002 году у Дениса родился сын Михал, который впоследствии пошёл по стопам отца и стал вратарём. Сейчас парень играет в лидере чемпионата Словении «Тренчине».
Уход из спорта
На старте сезона Кукучка-старший решил завершить карьеру. Последним матчем для вратаря стала игра 1/32 Кубка Словении. По иронии соперником «Частковце» стал «Тренчин»! В итоге отец играл против своего сына.
Особый момент
«Тренчин» выиграл (2:1), но это не испортило идеальный прощальный матч Дениса. После игры он трогательно обнялся с сыном. «Это был лучший момент в моей карьере. Я чуть не расплакался», — признался Кукучка-старший.
«Я чуть не расплакался». Отец завершил карьеру в матче против своего сына
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