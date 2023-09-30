Один замах — и соперники свалились. Шедевральный гол новичка ЦСКА в девятку. Видео

Субботнюю программу 10-го тура РПЛ закрыл матч в Москве, куда приехала «Балтика» Сергея Игнашевича. Судьбу встречи решил роскошный гол.

Если вы посмотрели на таблицу РПЛ перед матчем и увидели там ЦСКА на девятой строчке, то вам не показалось. По итогам девяти туров у армейцев было всего три победы. А ещё команда Владимира Федотова ни разу не сыграла «на ноль» и не побеждала с 13 августа. «Балтика», в свою очередь, не набрала ни одного очка на выезде и приехала в Москву в четвёртый раз за два месяца. До этого встречи со «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом» завершались победами соперников.

Игнашевича можно без преувеличения назвать легендой ЦСКА. Отыграл 14 лет в футболке армейцев и собрал огромную коллекцию трофеев, включая победу в Кубке УЕФА. Перед матчем тренер «Балтики» заявил, что чувствует себя как дома, но не забывает, что его команда в гостях. Кстати, в одном из эпизодов Саша Зделар опасно влетел в Игнашевича, но тренер не только не упал, но и смягчил падание серба.

Не прошло и 15 минут, как хозяева понесли очередную потерю. И снова с поля ушёл центральный защитник. Илья Агапов присел на газон и показал на боковую связку колена. Пришлось поднимать со скамейки 37-летнего Кирилла Набабкина. Ранее ЦСКА потерял Мойзеса и Игоря Дивеева, а теперь не исключено, что в списке травмированных пропишется Агапов.

Илья Агапов отыграл всего 13 минут в матче с «Балтикой» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через пять минут ЦСКА подарил нам настоящий шедевр. Здесь всё было прекрасно: и голевой пас пяткой Милана Гаича, и действия Виктора Давилы. Чилиец одним движением убрал двух соперников, один из которых плюхнулся на пятую точку. После этого Виктор нанёс идеальный по точности удар в дальнюю девятку — у вратаря не было никаких шансов. Кстати, это первый гол Давилы в России. После перехода в ЦСКА он провёл шесть матчей во всех турнирах, а отличился только в седьмом. Но зато как!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

До перерыва команды сообразили всего один удар в створ на двоих. При этом «Балтика» чуть чаще владела мячом (51% против 49%) и превзошла соперника по общему количеству ударов (пять против трёх). Правда, опасных моментов в первой половине было минимум. Кроме гола, и вспомнить нечего.

После перерыва вратарь «Балтики» Евгений Латышонок гораздо чаще мелькал в кадре. Сначала вытащил мяч после удара головой Аббосбека Файзуллаева, а затем чуть не «привёз» на ровном месте. Евгений далеко отпустил от себя мяч, чем едва не воспользовался Фёдор Чалов. А ещё запомнился самоотверженный подкат Максима Мухина, который прыгнул в ноги сопернику головой вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

ЦСКА сохранил победный счёт, а «Балтика», по сути, не провела ни одной толковой атаки с хорошим ударом. Армейцы догнали по очкам «Спартак» — обе команды делят пятое место в таблице. Кроме того, красно-синие наконец-то отыграли «на ноль». «Балтика» потерпела шестое подряд поражение в гостях и пока занимает 14-е место.