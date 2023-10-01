Матч тура в РПЛ! «Спартак» против второй команды чемпионата. LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня, 1 октября, закрывается насыщенный 10-й тур РПЛ.
Первый матч дня начнётся в 14:00 мск. «Факел» отчаянно, но пока не очень успешно борется за выживание в РПЛ. Команда из Воронежа набрала всего пять очков в девяти турах и занимает последнее место в таблице. Неважных матчей для «Факела» нет, и сегодня предстоит как раз такой — в гости приезжает «Сочи».
В 16:30 мск стартует матч тура. Одна из главных сенсаций сезона — «Крылья Советов» — примет «Спартак», который после неудачной серии вновь начал побеждать и подтянулся к группе лидеров. Ждём новой вспышки от Самары или успеха команды Абаскаля?
Закроет тур матч «Ахмата» и «Динамо» в Грозном. Для хозяев это шанс реабилитироваться за проигрыш «Балтике» неделю назад, а для гостей — подняться повыше в таблице и сравняться по очкам с «Локомотивом».
За всеми матчами дня «Чемпионат» будет внимательно следить в этом материале. Присоединяйтесь!
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