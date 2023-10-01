Врачи борются за жизнь вратаря. Страшный момент в матче «Аякса». LIVE

Страшный момент в нидерландском футболе омрачил насыщенный вечер субботы. В матче 7-го тура Эредивизии между «Валвейком» и «Аяксом» жуткую травму получил вратарь хозяев Этьен Вассен. Футболист прыгнул за мячом и получил коленом в голову от нападающего амстердамцев Брайана Бробби. Игру моментально остановили, и на поле выбежали врачи, поскольку Вассен практически сразу после контакта оказался без сознания.

Некоторое время Вассену оказывали помощь, но быстро стало ясно, что это не просто травма. Место событий огородили, чтобы болельщики и камеры не смогли наблюдать за происходящим и врачам никто не мешал. Вассена всё же удалось унести с поля, и сейчас ему продолжают оказывать помощь.

Верим, что с Вассеном всё будет хорошо, и следим за новостями в этом материале.

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