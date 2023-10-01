Врачи борются за жизнь вратаря. Страшный момент в матче «Аякса». LIVE

Страшный момент в нидерландском футболе омрачил насыщенный вечер субботы. В матче 7-го тура Эредивизии между «Валвейком» и «Аяксом» жуткую травму получил вратарь хозяев Этьен Вассен. Футболист прыгнул за мячом и получил коленом в голову от нападающего амстердамцев Брайана Бробби. Игру моментально остановили, и на поле выбежали врачи, поскольку Вассен практически сразу после контакта оказался без сознания.
Некоторое время Вассену оказывали помощь, но быстро стало ясно, что это не просто травма. Место событий огородили, чтобы болельщики и камеры не смогли наблюдать за происходящим и врачам никто не мешал. Вассена всё же удалось унести с поля, и сейчас ему продолжают оказывать помощь.
Верим, что с Вассеном всё будет хорошо, и следим за новостями в этом материале.
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Директор «Валвейка» Франк ван Моссельвельд первым выступил на тему случившегося:
Мы все шокированы. К счастью, Этьен находился в сознании, когда его помещали в машину скорой помощи. Но при этом он понятия не имел, что произошло на поле. Зато он отвечал на вопросы, и это не может не радовать.
По последней информации, Вассена доставили в больницу. Но главная новость в том, что футболист пришёл в сознание и находится в нём в данный момент!
Некоторое время ушло на срочную помощь для Вассена, после чего вратаря всё же унесли с поля.
Диктор стадиона сначала сообщил болельщикам, что решение о том, продолжать игру или нет, ещё не принято. Однако вскоре объявил, что матч сегодня доигран не будет. Болельщики приняли решение аплодисментами.
Чтобы скрыть работу врачей от помех и посторонних глаз, место происшествия огородили всем, что попалось под руку. Если помните, так же поступили во время жуткого эпизода с Кристианом Эриксеном на матче Евро-2020 между Данией и Финляндией.
Фото: ANP/Getty Images
Игру сразу же приостановили. Врачи выбежали на поле и стали экстренно оказывать помощь Вассену. Один из медиков бросился доставать язык Этьена, второй, судя по характерным движениям, начал делать футболисту непрямой массаж сердца.
Футболистов обеих команд это зрелище повергло в отчаяние.
Фото: ANP/Getty Images
Подробнее о том, что произошло.
На 85-й минуте матча «Валвейк» — «Аякс» нападающий гостей Брайан Бробби выскочил один на один, вратарь Этьен Вассен прыгнул за мячом и получил от соперника сильный удар коленом в голову. Вассен рухнул на газон без сознания.
Фото: ANP/Getty Images