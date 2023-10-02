У «ПСЖ» — худший старт в эпоху шейхов. Не помогает даже результативность Мбаппе

У «ПСЖ» проблемы. После семи туров команда Луиса Энрике не возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Странная ситуация, учитывая, с какой помпезностью летом парижане снова меняли курс и устраивали массовую закупку. Заслуживает «ПСЖ» первое место или их пятая строчка оправданна статистикой? Давайте разбираться.

В семи турах «ПСЖ» одержал всего три победы, три раза сыграл вничью и один раз проиграл. В последнем матче команда Луиса Энрике не смогла обыграть скромный «Клермон» (0:0), у которого в центре обороны бегает Максимилиано Кофрие. «ПСЖ» отстаёт на два очка от делящих первую строчку «Монако» и «Бреста». При этом у парижан было достаточно моментов. 21 удар, 67% владения мячом, Мбаппе, Коло Муани и Дембеле в атаке — ничего не помогло.

Одна из главных проблем — не лучшая совместимость философии игры Луиса Энрике с нынешним составом команды. Испанский тренер ставит на тотальное владение мячом, а в атаке «ПСЖ» футболисты, которые предпочитают играть на пространстве, в быстрых атаках. Главная сила Мбаппе и Дембеле — скорость, но при Энрике им приходится чаще оказываться в позиционном нападении. Таланты подобного уровня подстроятся под любую систему, однако максимальный потенциал лучше раскрывается в удобном сценарии.

Хотя экс-футболист сборной Франции Франк Лебёф считает, что Энрике отлично поработал с нападением: «Мне нравятся перемены в «ПСЖ». Верратти, Месси и Неймар ушли, но команда добилась сбалансированности. Угарте — отличный трансфер, не понимаю, почему он не в «Челси». Мне он нравится как лидер и боец, именно это «ПСЖ» и было нужно в последние 10 лет. Также мне очень нравится то, как Луис Энрике поработал с атакующими игроками, теперь они вступают контрпрессинг сразу после потери мяча. Такой футбол мне по душе. И самоотдача игроков идеальна».

А сам Энрике нахваливает Мбаппе: «Для меня Килиан — лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но ещё больше — его человеческие качества. Приятно, что в раздевалке есть такой игрок, он лидер и всегда улыбается». И это при том, что летом тренер мог потерять Килиана — тот собирался в «Реал».

Килиан Мбаппе и Луис Энрике Фото: Christian Liewig/Getty Images

Интересно, что первые семь туров сезона-2023/2024 — худшие для «ПСЖ» в эпоху катарских владельцев. Команда под руководством Энрике набрала всего 12 очков, в последний раз так плохо стартовали ещё в 2010-м — при Антуане Комбуаре.

А что говорит продвинутая статистика? Согласно xPTS (ожидаемые очки) от Understat, «ПСЖ» — лидер Лиги 1. Команда наиграла на 15,38 очка, у «Монако» — 15,34, а дальше — пропасть (у «Марселя» — 11,88 очка). По xG (ожидаемые голы) «ПСЖ» также первый — 16,37. Добавим к этому, что Мбаппе — лучший бомбардир чемпионата Франции с семью голами в шести матчах.

А вот по ожидаемым пропущенным «ПСЖ» — седьмой (7,9). Так что оборона парижан, согласно статистике, на уровне середняков. WhoScored отмечает, что «ПСЖ» — лидер Лиги 1 по важным метрикам, косвенно показывающим нацеленность на атаку. Парижане — первые по владению мячом (66,4%) и ударам в среднем за 90 минут (17,6). Также «ПСЖ» лидирует по среднему рейтингу игроков (6,91). Согласно статистическому порталу FBref, «ПСЖ» — лучшая команда Лиги 1 по предударным действиям (231), а по предголевым — вторая (26, у «Монако» — 30).

Луис Энрике Фото: Koji Watanabe/Getty Images

У парижан нет серьёзного кризиса. Причина не очень удачного старта — привыкание игроков к системе Луиса Энрике. Из-за не самой лучшей синергии процесс адаптации затягивается, хотя даже в нынешней ситуации атака «ПСЖ» генерирует моменты, а такие звёзды, как Мбаппе, забивают благодаря личным скиллам.

Летом «ПСЖ» потратил около € 350 млн. В нападение пришли Рандаль Коло Муани, Гонсалу Рамуш, Марко Асенсио, Ли Кан Ин, Брэдли Баркола, Усман Дембеле. Атака полностью обновлена, из «старичков» остался лишь Мбаппе. И это ещё раз указывает на временный характер проблем «ПСЖ».

Как правило, во второй части сезона команда выступает не лучшим образом в Лиге чемпионов. Может, Луис Энрике решил взломать систему — пережить спад вначале и «выстрелить» весной 2024 года?