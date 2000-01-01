Лаутаро оформил исторический покер!
Лаутаро Мартинес сотворил чудо в матче с «Салернитаной». Форвард «Интера» вышел на замену во втором тайме, за 27 минут оформил покер и вошёл в историю!
Четыре гола
Лаутаро появился на поле вместо Алексиса Санчеса на 54-й минуте при счёте 0:0. На 62-й минуте Мартинес забил первый мяч, на 77-й — стал автором дубля, на 85-й — реализовал пенальти, на 89-й — оформил покер.
Лучшие во всём
На четыре мяча Лаутаро потратил 27 минут. В итоге «Интер» выиграл со счётом 4:0 и вышел на первое место в Серии А. Мартинес теперь укрепился в лидерах гонки бомбардиров чемпионата: у него девять голов в семи матчах!
Особое достижение
Покер Лаутаро — уникальное событие. Он первый игрок как минимум с сезона-1994/1995, которому удалось забить четыре гола после выхода на замену в Серии А. Получается, в XXI веке Мартинесу точно нет равных!
Лаутаро оформил исторический покер! Такого в XXI веке ещё не было
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