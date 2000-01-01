Лаутаро оформил исторический покер! Такого в XXI веке ещё не было

Лучшие во всём

На четыре мяча Лаутаро потратил 27 минут. В итоге «Интер» выиграл со счётом 4:0 и вышел на первое место в Серии А. Мартинес теперь укрепился в лидерах гонки бомбардиров чемпионата: у него девять голов в семи матчах!