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Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
«Ман Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2). Решающий гол забил Хван Хи Чан, чьё имя перед матчем забыл Гвардиола. Форвард красиво ответил Пепу!
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Неудачные слова
Неудачные слова
«У соперника много атакующих способных игроков: Нету, Матеус Кунья, тот корейский парень», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».
Загадочная фраза
Загадочная фраза
Почему Пеп так завуалировал Хван Хи Чана — неясно. Возможно, просто забыл его имя, хотя кореец минимум шесть раз играл против «Манчестер Сити».
Изящный ответ
Изящный ответ
«Тот корейский парень» шикарно отомстил тренеру — забил победный мяч «Вулверхэмптона» в матче с «Ман Сити» на 66-й минуте. Отпраздновал Хван оригинально: показал на футболке своё имя.
Троллинг от клуба
Троллинг от клуба
Оплошность Пепа обыграл и сам «Вулверхэмптон». Сообщив о голе Хван Хи Чана, пресс-служба написала не фамилию игрока, а «тот корейский парень».
Красивая месть Гвардиоле! Зря Пеп забыл имя соперника
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