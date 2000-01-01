Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
«Ман Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2). Решающий гол забил Хван Хи Чан, чьё имя перед матчем забыл Гвардиола. Форвард красиво ответил Пепу!
Неудачные слова
«У соперника много атакующих способных игроков: Нету, Матеус Кунья, тот корейский парень», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».
Загадочная фраза
Почему Пеп так завуалировал Хван Хи Чана — неясно. Возможно, просто забыл его имя, хотя кореец минимум шесть раз играл против «Манчестер Сити».
Изящный ответ
«Тот корейский парень» шикарно отомстил тренеру — забил победный мяч «Вулверхэмптона» в матче с «Ман Сити» на 66-й минуте. Отпраздновал Хван оригинально: показал на футболке своё имя.
Троллинг от клуба
Оплошность Пепа обыграл и сам «Вулверхэмптон». Сообщив о голе Хван Хи Чана, пресс-служба написала не фамилию игрока, а «тот корейский парень».
Красивая месть Гвардиоле! Зря Пеп забыл имя соперника
Читайте также
Лаутаро оформил исторический покер!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Отец завершил карьеру в матче против своего сына
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Обалденная съёмка стадиона «Майами» Месси
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы
Кейн разнёс крутейший рекорд Холанда
Неловкая ошибка Мане во время матча! Видео
Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках
Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии
Клопп побил мощнейший рекорд в «Ливерпуле»!
Все голы Кокорина в еврокубках
Топ-3 рекордсменов по числу побед в матчах ЛЧ
Сборная самых дорогих трансферов РПЛ этого лета