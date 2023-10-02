Сборная 10-го тура РПЛ. Половина состава ответственна за разнос «Спартака» и «Зенита»

Ровно треть сезона РПЛ позади! 10-й тур получился необычайно насыщенным, и самое время подвести его итоги. По традиции представляем символическую сборную, собранную из лучших футболистов этих трёх игровых дней. Схема — 3-4-3.

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»)

И не говорите, что здесь должен быть кто-то другой. «Оренбург» сенсационно победил «Зенит» с разницей в два мяча, но без Сысуева это вряд ли бы случилось. Чемпионы пробили в створ ворот Николая 13 раз, однако забили лишь однажды.

Николай Сысуев Фото: ФК «Оренбург»

Центральный защитник: Матиас Перес («Оренбург»)

Один удар, один гол (причём победный), одна выигранная верховая дуэль, два отбора. В составе «Оренбурга» героев хватало, и Перес определённо один из них.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо»)

Ещё один защитник, который в этом туре отметился голом. Правда, в случае с мячом Фернандеса в ворота «Ахмата» есть подозрения на офсайд. Но вряд ли это проблема Роберто — он спас «Динамо» от поражения, выиграл две верховых дуэли и совершил два отбора.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Алонсо — один из ключевых игроков команды, уже который тур никого не подпускающей к первому месту. В матче с «Рубином» у Хуниора три выигранные верховые дуэли, три отбора и приятный бонус в виде ассиста.

Хуниор Алонсо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Келлвен (ЦСКА)

Новичок ЦСКА отправил Милана Гаича исследовать левый фланг, а сам здорово сыграл против команды Сергея Игнашевича. Один удар, три выигранных верховых единоборства и три отбора — достойная статистика!

Келлвен в борьбе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Артём Карпукас («Локомотив»)

«Локо» потихоньку оживает после спорных результатов на старте сезона. А Карпукас остаётся одним из самых стабильных игроков команды. Матч с «Пари НН» получился крайне непростым, и победу удалось вырвать лишь в концовке. Артём в это время традиционно пахал в центре поля и совершил четыре отбора.

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

«Оренбург» — красавцы, но круче всех в туре выступили «Крылья Советов», и Костанцу это касается напрямую. Фернандо отдал ассист третий гол, который, по сути, и убил интригу в матче со «Спартаком». А ещё у него одна выигранная верховая дуэль и один отбор.

Фернандо Костанца Фото: ФК «Крылья Советов»

Левый полузащитник: Юрий Горшков («Крылья Советов»)

Один из главных героев тура. Горшков, который в принципе забивает по праздникам, отгрузил «Спартаку» целый дубль, причём с обеих ног. В качестве бонуса, если он вообще нужен при таком перформансе, есть одна выигранная верховая дуэль и 88% точных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый нападающий: Дмитрий Воробьев («Оренбург»)

Возвращаемся к героям матча «Оренбург» — «Зенит». Воробьёв в нынешнем сезоне вообще здорово играет, а из встречи с чемпионами выжал максимум. Три удара, один гол (с него и начался камбэк), один ассист, одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, один отбор. Вот такой комплект!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Всем, кто начал сомневаться, Кордоба напомнил, что не просто так, по мнению многих, является лучшим нападающим РПЛ. Джон соорудил важную победу над «Рубином» — забил сам и отдал ассист.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый нападающий: Виктор Давила (ЦСКА)

Нельзя не отметить гол новичка ЦСКА. Давила положил настоящий шедевр в девятку ворот «Балтики», предварительно убрав на замахе двух защитников. Да и в целом был крайне активен: одна успешная попытка дриблинга, две выигранные верховые дуэли, три отбора.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Бесконечное уважение Давиду Деограсии, но в этом туре звание лучшего тренера у него буквально вырвали из рук на лету. «Крылья» грамотно наказали, а потом и добили «Спартак» на контратаках, и заслуга Осинькина в этом очевидна.

Сборная 10-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на состав. А если хотите больше информации и статистики, переходите по ссылке.

Сборная 10-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Были и другие герои. Например, не пропустивший Матвей Сафонов («Краснодар»), отдавший потрясающий ассист Милан Гаич (ЦСКА), выжигавший центр поля Дмитрий Баринов («Локомотив»), забивший супергол Брайан Мансилья («Оренбург») или отдавший голевой пас Никита Салтыков («Крылья Советов»). Кого забыли? Пишите в комментариях!