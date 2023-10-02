Кризис «Зенита» — случайность или закономерность? Причина не только в уходе Малкома

Спад «Зенита» – пожалуй, самая большая неожиданность первой трети сезона РПЛ. Команда Сергея Семака после 10-го тура свалилась на четвёртое место и отстаёт от лидера «Краснодара» уже на семь очков. В четырёх последних матчах петербуржцы одержали только одну победу. Кажется, чемпион потерял себя. В чём же причины кризиса сине-бело-голубых и что делать дальше?

Понятно, что в летнее окно из «Зенита» ушли две ключевые фигуры – лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Малком и «вечный двигатель» Кузяев. Понятно, что Вендел пропустил по собственной воле всю предсезонку, а значит, не будет стабилен в первой части сезона, несмотря на топ-класс для чемпионата России. Понятно также, что из € 60 млн за Малкома потратили только «две копейки» на аренду Изидора и почему-то не купили хотя бы сопоставимого по уровню с бразильцем игрока атаки. Какой бы трудной ни была ситуация на мировом рынке в сложившихся из-за бана России обстоятельствах, это трансферный провал клуба. Но он не может быть оправданием тому, что чемпион с его бюджетом получает за 10 туров «минус четыре» от вечно бедных «Крыльев Советов».

Семак после неудачных матчей не единожды говорил про индивидуальные ошибки – либо в обороне, либо связанные с реализацией собственных моментов. Наверное, ни один тренер топ-команды не признается: мы проиграли, потому что я «накосячил». В Оренбурге Семак, в частности, сказал:

«Дали слишком большую фору, а мы, в свою очередь, не смогли забить хотя бы один мяч – тогда бы вернулись в игру… Поэтому игра сложилась для нас неудачно. Будем с точки зрения результата разбирать микроошибки и микромоменты, которые привели к пропущенным мячам».

С другой стороны, какую-то системность в пропущенных «Зенитом» в этом сезоне РПЛ 11 мячах найти непросто. Действительно, много индивидуальных ошибок. Взять последние голы с аутов. С «Локомотивом» то ли Круговой неправильно выбросил мяч, то ли Барриос ошибся, не став банально выносить вперёд. С «Оренбургом» первый мяч пришёл из-за того, что Фернандес остался один против двоих при выбросе аута без подстраховки, разорвался в решениях и в результате не смог заблокировать кросс.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Ещё три гола – откровенные «привозы». Два из них от Ренана в матче с «Динамо». В первом случае он просто отдал мяч Нгамалё на своей половине поля, а во втором пропустил пас за спину на Тюкавина через полполя. За такое из дубля выгоняют, а тут матч РПЛ. Но «всем привозам привоз» случился во встрече с ЦСКА, когда докатали мяч у своих ворот до того, что Кержаков с Алипом просто подарили гол Заболотному. Наконец, в упомянутом выше матче с «Динамо» соперник забил победный мяч, когда «Зенит» остался вдесятером. Тут тренер тоже – заложник обстоятельств.

Помимо того, два пропущенных гола – это пенальти на ровном месте. Барриоса в матче со «Спартаком» наказали 11-метровым за попадание в руку мяча, которого он даже не видел. А Мостовой в игре с «Ростовом», вынося мяч из штрафной, попал по ноге Чернова, выскочившего из-за его спины и ловко просунувшего эту самую ногу к мячу.

Но по последнему матчу с «Оренбургом» точно есть вопросы и к тренерскому штабу. Например, по поводу расположения игроков на стандартах. Как так получилось, что в эпизоде с голом Переса при подаче углового сначала Клаудиньо остался один против троих в зоне подбора (из-под него выбежал забивший мяч аргентинец), а потом на дальнем углу вратарской один зенитовец оказался в численном меньшинстве, опять же, против троих соперников?

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Что касается атаки, то уход Малкома компенсировался тем, что внезапно раззабивался Кассьерра. Сейчас именно колумбиец лучший бомбардир РПЛ с восемью голами в девяти матчах. За весь прошлый чемпионат Матео забил, по сути, один мяч, так как второй был скорее автоголом защитника. Вообще, наблюдается любопытная закономерность: как только из «Зенита» ушёл Дзюба, свой самый результативный сезон в РПЛ выдал Малком. А уехал бразилец – раскрылся Кассьерра. Очевидно, это происходит из-за распределения ролей в атаке. Семак строит игру на сильных качествах того, кто становится примой в его ансамбле.

Если сравнить статистику забитых и пропущенных мячей «Зенита» с 10 турами прошлого сезона РПЛ, то особой разницы нет. Тогда забили 22 гола, а сейчас – 20. Тогда пропустили 12 мячей, а сейчас даже меньше – 11. Тем не менее год назад команда Семака лидировала после трети чемпионата с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя, а сегодня – вне топ-3. И тренер «Зенита» разочарованно констатирует после «Оренбурга»: «Не думаю, что мы уступаем соперникам по игре, но по результату – да. Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает».

Тем не менее другая статистика доказывает, что спад «Зенита» неслучаен. В прошлом сезоне петербуржцы были лучшими в РПЛ и по количеству ударов (17,5 в среднем за 90 минут игры), и по попаданиям в створ (6,3), и по оборонительным показателям: сине-бело-голубые позволяли наносить по своим воротам 7,9 удара, а в створ – 2,5.

По итогам 10 туров нынешнего сезона у «Зенита», опять же, лучший оборонительный показатель: соперники наносят 8,6 удара, в створ – 2,4. Даже у «Краснодара», пропустившего всего три мяча в чемпионате, цифры похуже. Но в атаке «Зенит» без Малкома в целом сбавил как команда. Только пятое место в лиге по общему количеству ударов – 13,5, и четвёртое по попаданиям в створ – 4,8. Минус четыре удара за матч – это слишком много. Без максимально агрессивной игры в атаке снижается не только своя результативность, но и нагрузка на оборону соперника, который просто меньше устаёт.

В последний раз «Зенит» проигрывал дважды подряд в РПЛ ровно два года назад – в октябре 2021-го. Тогда чемпион уступил с одинаковым счётом 1:2 дома «Сочи» и на выезде «Арсеналу». А Семак, объясняя результат, произносил похожие слова: «О чём говорят два поражения подряд? Ни о чем не говорят. Игра на игру не приходится. Иногда выигрываем, иногда проигрываем… Это футбол – не всегда более сильная команда побеждает».

Густаво Мантуан Фото: fc-zenit.ru

Прервать ту серию и вернуть себя «Зениту» в октябре 2021-го помог разгром «Спартака» со счётом 7:1. После этого команда Семака выдала 18-матчевую беспроигрышную серию. В нынешнем сезоне у «Зенита» в 2023-м уже не будет встреч со «Спартаком», но до конца первого круга чемпион сыграет дома с сенсационными лидерами – «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Если Семак придумает, как усилить игру в атаке (прежде всего добавив скорости), и каким-то образом снизит количество грубейших индивидуальных ошибок в обороне, а «Зенит» победит конкурентов, то петербуржцы опять спокойно преодолеют чёрную полосу. В противном же случае сезон может печально завершиться и для команды, и для самого тренера.