«Они талантливее Расмуса». Братья Хойлунда могут сыграть против него в ЛЧ

Сентябрь был особенным для Расмуса Хойлунда: датчанин забил дебютный гол за «МЮ». Не менее особенным он стал и для его братьев, Оскара и Эмиля. Первый дебютировал в Лиге чемпионов, а второй впервые отличился в юношеской Лиге УЕФА.

В начале сентября «Копенгаген» объявил о переводе младших Хойлундов в первую команду. Посмотрим, смогут ли они сверкнуть уже в этом сезоне.

Оскар Хойлунд — 18 лет, полузащитник

Оскар, в отличие от братьев, играет в центре полузащиты. Но у него такое же отличное голевое чутьё: в прошлом году настрелял восемь голов в 29 матчах за команду U19. После этого Хойлунда подключили к работе с основой.

Задача Оскара на поле — получить мяч у центрального круга и продвинуть его в атаку. Без мяча помогает команде в прессинге и терроризирует защитников частыми забеганиями за спину. Пока в его действиях присутствует сумбур: видно, что не хватает опыта на взрослом уровне.

Оскар Хойлунд Фото: FrontZoneSport via Getty Images

Эмиль Хойлунд — 18 лет, нападающий

Эмиль, как и Расмус, играет в центре нападения. В Дании говорят о схожести стиля их игры, но это не так. Расмус действует как завершитель, а Эмиль участвует в развитии атак: опускается в полузащиту, принимает длинные передачи и сбрасывает мячи партнёрам. Хорошо играет спиной к воротам, после получения мяча старается в одно-два касания отдать передачу на фланг. Такой спектр навыков позволяет сыграть не только форварда, но и атакующего полузащитника.

Эмиль дебютировал за «Копенгаген» ещё весной 2022 года: дважды вышел на замену в четвертьфинальных матчах Лиги конференций с ПСВ. Травмы мешали дальнейшему прогрессу форварда, дебюта в чемпионате пришлось ждать до июля текущего года.

Эмиль Хойлунд во время матча с ПСВ Фото: FrontZoneSport via Getty Images

Ближайшие перспективы

Оскар, как это часто бывает, начинает карьеру в основной команде в статусе запасного: из семи матчей за «Копенгаген» в лиге он только дважды вышел в старте. 90 минут провёл только два раза (один – недавно в Кубке). По ходу сезона он наверняка станет более важным игроком для команды.

Эмиль пока продолжает играть за U19. Пробиться в основу будет сложно: у «Копенгагена» на его позиции есть Джордан Ларссон и 19-летний Орри Оускарссон, на которого делают бóльшую ставку.

Оба играли за сборную Дании на Евро U17 в 2022 году. Тогда сборная дошла до четвертьфинала, где уступила сербам. Оскар с тех пор дорос до U19, Эмиля вызывают в U18. До основной сборной обоим ещё далеко, хоть в Дании и ждут трио Хойлундов на поле.

Сравнения братьев с Расмусом и предстоящая встреча в Лиге чемпионов

Глава отдела развития «Копенгагена» считает, что Эмиль и Оскар талантливее старшего брата. Такого же мнения придерживается и спортивный директор первой академии Хойлундов: «Эмиль и Оскар были более очевидными талантами. Расмус же так не выделялся».

Жеребьёвка Лиги чемпионов свела «МЮ» и «Копенгаген» в групповом этапе. Расмус Хойлунд рад такому жребию: «Я позвонил братьям после жеребьёвки. Наши родители пока не знают, кого поддерживать. Мне будет приятно сыграть против бывшего клуба и братьев. Надеюсь, мы будем на поле, но здорово, что такая возможность вообще возникла».

Вот и будет возможность выяснить, кто талантливее. Сегодня у Хойлунда игра с «Галатасараем», а у его родного «Копенгагена» – с «Баварией». В 3-м же туре ЛЧ братья наконец смогут встретиться на поле.