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Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
4 октября «Аль-Хиляль» во 2-м туре Лиги чемпионов сыграет на выезде с иранским «Нассаджи Мазандаран». В Сети появилось видео подготовки стадиона к приезду саудовского клуба. Неймар увидел это и оказался в ужасе.
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Состояние поля
Состояние поля
На ставшем популярным ролике агрономы «Нассаджи Мазандаран» укладывают газон кусками. Неймар, наткнувшись на видео в соцсетях, не смог промолчать. «Такого не может быть», — написал бразилец, добавив эмодзи «фейспалма» и смеющийся до слёз смайлик.
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в Лиге чемпионов с «Аль-Хилялем»
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