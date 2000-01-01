Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
4 октября «Аль-Хиляль» во 2-м туре Лиги чемпионов сыграет на выезде с иранским «Нассаджи Мазандаран». В Сети появилось видео подготовки стадиона к приезду саудовского клуба. Неймар увидел это и оказался в ужасе.
Состояние поля
На ставшем популярным ролике агрономы «Нассаджи Мазандаран» укладывают газон кусками. Неймар, наткнувшись на видео в соцсетях, не смог промолчать. «Такого не может быть», — написал бразилец, добавив эмодзи «фейспалма» и смеющийся до слёз смайлик.
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в Лиге чемпионов с «Аль-Хилялем»
Читайте также
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Лаутаро оформил исторический покер!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Отец завершил карьеру в матче против своего сына
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Обалденная съёмка стадиона «Майами» Месси
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы
Кейн разнёс крутейший рекорд Холанда
Неловкая ошибка Мане во время матча! Видео
Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках
Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии
Клопп побил мощнейший рекорд в «Ливерпуле»!