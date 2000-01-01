Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в Лиге чемпионов с «Аль-Хилялем»

Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ

4 октября «Аль-Хиляль» во 2-м туре Лиги чемпионов сыграет на выезде с иранским «Нассаджи Мазандаран». В Сети появилось видео подготовки стадиона к приезду саудовского клуба. Неймар увидел это и оказался в ужасе.