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Чемпионы мира поругались в соцсетях
Чемпионы мира поругались в соцсетях
Драма «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» продолжилась за пределами поля. В социальных сетях поругались Кристиан Ромеро и Алексис Мак Аллистер. Теперь полузащитника «Ливерпуля» могут наказать за его слова.
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Ссора чемпионов
Ссора чемпионов
«У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе», — написал Ромеро, выложив фото с матча. «Легко побеждать, когда у вас 12 игроков», — ответил Мак Аллистер. «Иди домой поплачь», — парировал Кристиан.
Будет наказание?
Будет наказание?
По данным Sky Sports, за свои слова Алексис может получить выговор от Футбольной ассоциации Англии, так как предположил, что рефери Саймон Хупер судил против «Ливерпуля».
А из-за чего вообще скандал?
А из-за чего вообще скандал?
Судья Саймон Хупер и его бригада подпортили жизнь «Ливерпулю». В ходе игры были удалены двое футболистов гостей, но самым резонансным моментом стала отмена чистого гола из-за офсайда, которого не было. Ошибку официально признали вскоре после матча.
Чемпионы мира поругались в соцсетях после скандального матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
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