Чемпионы мира поругались в соцсетях после скандального матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

А из-за чего вообще скандал?

Судья Саймон Хупер и его бригада подпортили жизнь «Ливерпулю». В ходе игры были удалены двое футболистов гостей, но самым резонансным моментом стала отмена чистого гола из-за офсайда, которого не было. Ошибку официально признали вскоре после матча.