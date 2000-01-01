Чемпионы мира поругались в соцсетях
Драма «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» продолжилась за пределами поля. В социальных сетях поругались Кристиан Ромеро и Алексис Мак Аллистер. Теперь полузащитника «Ливерпуля» могут наказать за его слова.
Ссора чемпионов
«У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе», — написал Ромеро, выложив фото с матча. «Легко побеждать, когда у вас 12 игроков», — ответил Мак Аллистер. «Иди домой поплачь», — парировал Кристиан.
Будет наказание?
По данным Sky Sports, за свои слова Алексис может получить выговор от Футбольной ассоциации Англии, так как предположил, что рефери Саймон Хупер судил против «Ливерпуля».
А из-за чего вообще скандал?
Судья Саймон Хупер и его бригада подпортили жизнь «Ливерпулю». В ходе игры были удалены двое футболистов гостей, но самым резонансным моментом стала отмена чистого гола из-за офсайда, которого не было. Ошибку официально признали вскоре после матча.
Чемпионы мира поругались в соцсетях после скандального матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
Читайте также
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Лаутаро оформил исторический покер!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Отец завершил карьеру в матче против своего сына
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Обалденная съёмка стадиона «Майами» Месси
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы
Кейн разнёс крутейший рекорд Холанда
Неловкая ошибка Мане во время матча! Видео
Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках
Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии