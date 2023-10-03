Сегодня особый день для Хвичи. Ведь он мечтает играть за «Реал», хотя отец — фанат «Барсы»

В прошлом сезоне Хвича Кварацхелия растопил сердца всего Неаполя, выиграв с клубом чемпионский титул. Его образ возвели в культ и сделали чуть ли не героическим. И в тот момент точно никто не вспоминал – это и не было уместным – что сердце самогó грузинского футболиста с детства связано с другим клубом.
Впервые об этом рассказал даже не сам Хвича, а его отец. В 2020 году Бадри Кварацхелия обмолвился о клубных предпочтениях сына. Оказывается, все сыновья в семье – большие поклонники «Реала». А их отец хотел бы видеть тогда ещё игрока «Рубина» в «Барселоне».
Впоследствии любовь Хвичи к Мадриду проявлялась всё активнее. Даже после перехода в «Наполи» он говорил, что его самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». И сегодня Кварацхелия сыграет против любимого клуба.
Хвича выбрал Роналду, а не Месси. А его любимый футболист – Гути
В начале марта 2023 года Хвича отвечал на вопросы болельщиков и вспомнил трогательный момент из детства. Оказывается, он восхищался Гути, когда они с братьями смотрели матчи «Реала». Хотя на момент, когда полузащитник ушёл из Мадрида, Кварацхелии было всего девять лет. Видимо, детская ассоциация оказалась слишком сильной.
«Я полюбил футбол из-за Гути, который играл за мадридский «Реал». Когда был маленьким, в Грузии его футболки не продавались. Тогда я купил белую футболку и на обратной стороне ручкой написал цифру 14. Всегда надевал эту футболку, когда играл в футбол».
Интересно, что уже тогда история получила продолжение. Через неделю после выхода интервью на базу «Наполи» приехала съëмочная группа из Испании с футболкой Гути времён Мадрида. Они рассказали, что сам экс-футболист попросил передать её и оставил милую подпись: «Для Хвичи. Надеюсь, тебе понравилась футболка и твоя мечта сбудется. Я жду тебя в Мадриде. Обнимаю, скоро увидимся!» Игрок «Наполи» был явно растроган таким жестом от кумира юности. И точно зафиксировал в памяти этот момент.
Ещё важный маркер «мадридиста» – выбор Роналду в их споре с Месси. Хвича очень любит португальца и также восхищается им.
«Конечно, Месси – фантастический футболист, и всегда приятно видеть, как он играет. Но я по-прежнему считаю Криштиану футбольным Карри. Всё своё детство я болел за этого футболиста и продолжаю делать это и сейчас. Пока он будет в футболе, буду его поддерживать».
А мог ли Хвича перейти в «Реал»? Сообщалось, что его рассматривали как альтернативу Беллингему
В марте 2023-го, когда рынок уже вовсю разогревался перед летним трансферным окном, в испанских медиа появилась информация, что Хвича – одна из целей «Реала». Mundo Deportivo написал о желании клуба потратиться на Беллингема, Кварацхелию и Канселу, бюджет на сделки – € 300 млн.
После Cadena SER уточнил, что грузин не приоритетная цель клуба. В первую очередь они попытаются подписать Беллингема – впрочем, им это и удалось. А если не выйдет – сконцентрируются на Хвиче. Однако уже на тот момент вероятность трансфера оценивалась как низкая. Весной «Наполи» обозначил ценник в € 100 млн. А после чемпионства в головах боссов клуба он наверняка и вовсе подскочил до небес.
Так или иначе, летом ни «Реал», ни другие топ-клубы не делали очевидных попыток побороться за Хвичу. Сезон он начал в Неаполе. Вероятно, не так ярко как от него ждали. Но уже сегодня Кварацхелия сыграет с «Реалом». Лучшая возможность проявить себя и ещё раз напомнить мадридским боссам, почему он стоит запрашиваемых денег.