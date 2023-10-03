Сегодня особый день для Хвичи. Ведь он мечтает играть за «Реал», хотя отец — фанат «Барсы»

В прошлом сезоне Хвича Кварацхелия растопил сердца всего Неаполя, выиграв с клубом чемпионский титул. Его образ возвели в культ и сделали чуть ли не героическим. И в тот момент точно никто не вспоминал – это и не было уместным – что сердце самогó грузинского футболиста с детства связано с другим клубом.

Впервые об этом рассказал даже не сам Хвича, а его отец. В 2020 году Бадри Кварацхелия обмолвился о клубных предпочтениях сына. Оказывается, все сыновья в семье – большие поклонники «Реала». А их отец хотел бы видеть тогда ещё игрока «Рубина» в «Барселоне».

Впоследствии любовь Хвичи к Мадриду проявлялась всё активнее. Даже после перехода в «Наполи» он говорил, что его самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». И сегодня Кварацхелия сыграет против любимого клуба.

Хвича выбрал Роналду, а не Месси. А его любимый футболист – Гути

В начале марта 2023 года Хвича отвечал на вопросы болельщиков и вспомнил трогательный момент из детства. Оказывается, он восхищался Гути, когда они с братьями смотрели матчи «Реала». Хотя на момент, когда полузащитник ушёл из Мадрида, Кварацхелии было всего девять лет. Видимо, детская ассоциация оказалась слишком сильной.

Хвича Кварацхелия нападающий «Наполи» «Я полюбил футбол из-за Гути, который играл за мадридский «Реал». Когда был маленьким, в Грузии его футболки не продавались. Тогда я купил белую футболку и на обратной стороне ручкой написал цифру 14. Всегда надевал эту футболку, когда играл в футбол».

Интересно, что уже тогда история получила продолжение. Через неделю после выхода интервью на базу «Наполи» приехала съëмочная группа из Испании с футболкой Гути времён Мадрида. Они рассказали, что сам экс-футболист попросил передать её и оставил милую подпись: «Для Хвичи. Надеюсь, тебе понравилась футболка и твоя мечта сбудется. Я жду тебя в Мадриде. Обнимаю, скоро увидимся!» Игрок «Наполи» был явно растроган таким жестом от кумира юности. И точно зафиксировал в памяти этот момент.

Ещё важный маркер «мадридиста» – выбор Роналду в их споре с Месси. Хвича очень любит португальца и также восхищается им.

Хвича Кварацхелия нападающий «Наполи» «Конечно, Месси – фантастический футболист, и всегда приятно видеть, как он играет. Но я по-прежнему считаю Криштиану футбольным Карри. Всё своё детство я болел за этого футболиста и продолжаю делать это и сейчас. Пока он будет в футболе, буду его поддерживать».

А мог ли Хвича перейти в «Реал»? Сообщалось, что его рассматривали как альтернативу Беллингему

В марте 2023-го, когда рынок уже вовсю разогревался перед летним трансферным окном, в испанских медиа появилась информация, что Хвича – одна из целей «Реала». Mundo Deportivo написал о желании клуба потратиться на Беллингема, Кварацхелию и Канселу, бюджет на сделки – € 300 млн.

После Cadena SER уточнил, что грузин не приоритетная цель клуба. В первую очередь они попытаются подписать Беллингема – впрочем, им это и удалось. А если не выйдет – сконцентрируются на Хвиче. Однако уже на тот момент вероятность трансфера оценивалась как низкая. Весной «Наполи» обозначил ценник в € 100 млн. А после чемпионства в головах боссов клуба он наверняка и вовсе подскочил до небес.

Так или иначе, летом ни «Реал», ни другие топ-клубы не делали очевидных попыток побороться за Хвичу. Сезон он начал в Неаполе. Вероятно, не так ярко как от него ждали. Но уже сегодня Кварацхелия сыграет с «Реалом». Лучшая возможность проявить себя и ещё раз напомнить мадридским боссам, почему он стоит запрашиваемых денег.