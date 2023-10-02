«Всех пытались закошмарить. Это специальный вброс». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Треть чемпионата России позади. 10-й тур РПЛ обещал шоу, и оправдания ожидались. Тут и поражения «Зенита» и «Спартака», и триллер в Ростове-на-Дону. Вдобавок это тот случай, когда можно порадоваться за судейство. Сейчас вы в этом убедитесь.

Специально для «Чемпионата» судейство в 10-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ростов» — «Урал» — 2:2

Хороший тур. А то, чем всех пытались закошмарить, — это просто выдумки. Видимо, всё слишком тихо, поэтому обязательно надо что-то придумать. Не могу понять телевидение, которое рассказывает какие-то небылицы. Я считаю, что это специальный вброс. На самом деле ничего не произошло.

По идее все претензии «Урала» могут сводиться только к назначенному 11-метровому удару. Потому что на самом деле вопросы должны быть у «Ростова»: толчок игрока в штрафной, неправильно засчитанный второй гол. В итоге «Ростов» молчит, а «Урал» возмущается. Именно поэтому для меня это информационный вброс с непонятной целью.

Галимов отработал ни хорошо, ни плохо — нормально. Первый момент: толчок игрока «Ростова». Тут важно видение арбитра. И при той планке единоборств, которую сейчас установили судьи, это нормальный момент. Можно задать вопрос, почему при этом удалили игрока «Урала», но там стопроцентная красная карточка. А тут арбитр находился в хорошей позиции, VAR вмешиваться не мог. Думаю, департамент его всё-таки поддержит. Это не явная ошибка.

Далее — 11-метровый. Телевидение показывает только те кадры, которые хочет. Но есть и другие ракурсы, и на одном из них видно, что контакт со стороны Байрамяна если и был, то очень лёгкий. Думаю, департамент этот момент скоро выставит. Мяч перелетел через защитника, и тот показал, что его толкали. Даже если бы толчок со стороны игрока «Ростова» имел место, заданная арбитром планка единоборств давала возможность так бороться. Это 11-метровый, потому что руки футболиста «Урала» были расставлены в стороны и увеличивали площадь тела.

Теперь про удаление Егорычева. Игрок «Урала» проиграл позицию, скорость у соперника была выше. Футболист «Ростова» прокинул мяч в сторону штрафной площади. Какие здесь вопросы могут быть к Галимову? Он показал красную — правильно сделал. Центральные защитники, которые тоже бежали к воротам, скорее всего, за Егорычевым бы не успели. Тот просто быстрее добрался бы до штрафной.

И пара слов для руководства «Урала». Если бы вас хотели «прибить», то сделали бы это на 65-й минуте, когда мяч попал в руку. Назначили бы 11-метровый — и всё. Но Галимов продолжил игру, и это правильное решение — рука находилась в естественном положении. А истерика после матча и разговоры про «битой по голове» и «утопить» — это вообще ни о чём.

Оценка Галимова — 8,2.

«Оренбург» — «Зенит» — 3:1

Хорошая работа Иванова. Непростая должна была быть игра, но она оказалась простой.

Оценка Иванова — 8,5.

Сергей Иванов Фото: vk.com/fcorenburg

«Локомотив» — «Пари НН» — 1:0

Тоже удачно отработал Безбородов. На 15-й минуте самостоятельно принял хорошее решение и отменил гол «Локо», находясь в правильной позиции. Как таковой игры рукой у Дзюбы не было, рука была прижата — скорее всего, он думал, что так можно. Жёлтую карточку футболист «Локо» не получил, потому что у него не было умысла обмануть судью.

Оценка Безбородова — 8,5.

«Рубин» — «Краснодар» — 0:2

Чебан, конечно, своеобразный судья, но хорошо, что в этом матче не было сложных эпизодов. Только не показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру.

Оценка Чебана — 8,3.

Сергей Чебан Фото: rubin-kazan.ru

ЦСКА — «Балтика» — 1:0

Бобровский тоже удивил. Хотя я видел его работу в последнее время, когда он «болел» и ездил по вторым дивизионам. Что-то в голове у человека поменялось, наверное. В первом дивизионе и Кубке не мог разобраться в простых эпизодах, а здесь великолепно отработал. Всё чётко, по делу, бежит, свистками не разбрасывается.

Оценка Бобровского — 8,4.

«Факел» — «Сочи» — 2:0

В моменте с 11-метровым, назначенным Сафьяном, не так всё однозначно. Я сам написал, что это пенальти, но потом ещё анализировал этот эпизод и не удивлюсь, если департамент в итоге скажет, что это не нарушение правил. Для меня это всё же фол: футболист «Сочи» сыграл в мяч, и дальше у него нога почему-то пошла в сторону соперника, который начал менять направление движения и занёс ногу, чтобы поставить её. Дальше произошёл контакт. Департамент может иначе рассмотреть этот эпизод, потому что основное — это что футболист сыграл в мяч. В Европе этот момент рассматривали бы как ненарушение и сказали бы, что защитника не за что наказывать. Для меня это фол по неосторожности.

Оценка Сафьяна снижена, потому что он пропустил атаку, не стартовал вовремя и оказался в слепой зоне. Это проблема арбитра, надо находиться в рекомендованной позиции. Скорее всего, на VAR его позвали только потому, что он не смог объяснить, что произошло.

Оценка Сафьяна — 7,9.

Роман Сафьян Фото: fakelfc.ru

«Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0

Шафеев — красавец. Вывез такую серьёзную игру. Явно прогрессирует этот арбитр.

Оценка Шафеева — 8,5.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:1

Сложная игра досталась Чистякову. Департамент рекомендует приписывать только стопроцентные нарушения. Если не копаться в грязном белье, то могу сказать только про непоказанную жёлтую игроку «Ахмату» на 57-й минуте. Тот сзади проехался вскользь по икроножной мышце соперника, это квалифицируется как безрассудное действие. Чистяков свистнул фол, но жёлтую почему-то не показал. Странное решение, учитывая, что арбитр находился в хорошей позиции.

Оценка Чистякова — 8,3.

Это действительно лучший тур сезона в плане судейства. Арбитры смотрят, за что их наказывают, и стараются действовать спокойнее и нормальнее. Так что за такой тур судей можно смело хвалить.