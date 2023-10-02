Саудовская команда не вышла на поле и укатила в аэропорт.

Матч Бензема и Канте в азиатской Лиге чемпионов сорвался из-за бюста возле поля. Это как?

В Лиге чемпионов разгорелся большой скандал. И речь не о европейском турнире, а об азиатском. Матч с участием саудовского клуба «Аль-Иттихад» был отменён по необычной причине. Разбираемся, что же произошло.

Футболисты «Аль-Иттихада» прилетели в Иран, где их ждала игра 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с «Сепаханом». Самое интересное, что футболисты саудовского клуба провели тренировку (но на другом стадионе), а главный тренер Нуну Эшпириту Санту огласил стартовый состав. Но как только представители «Аль-Иттихада» увидели одну деталь, то тут же покинули стадион и отправились в аэропорт.

Этой самой деталью оказался бюст военного генерала Касема Сулеймани. Человек был, мягко говоря, непопулярной фигурой в Саудовской Аравии. Он руководил военными операциями Ирана на Ближнем Востоке. Саудовское правительство считает его ответственным за серию терактов на территории страны. Сулеймани погиб в начале 2020 года в результате целенаправленного удара американского беспилотника. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что Сулеймани несёт ответственность за гибель миллионов человек.

Портрет военного генерала Касема Сулеймани Фото: Morteza Nikoubazl/Getty Images

«Матч Лиги чемпионов с участием иранского «Сепахана» и саудовского «Аль-Иттихада» отменён из-за непредвиденных обстоятельств. Наша организация подчёркивает приверженность к обеспечению безопасности футболистов, судей, болельщиков и всех участников игры. Вопрос будет передан на рассмотрение соответствующих комитетов», — сказано в заявлении Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Теперь организация займётся расследованием инцидента. В связи с возникшими разногласиями могут отменить ещё один матч в Иране. 3 октября местная команда «Нассаджи» должна сыграть с саудовским «Аль-Хилялем». Официальных новостей об отмене матча ещё не было, но исключать такой вариант никак нельзя.

Кстати, присутствие бюста Сулеймани разозлило и некоторых болельщиков «Сепахана». На трибунах собрались 60 тыс. фанатов, ожидавшие увидеть игру своей команды с чемпионом Саудовской Аравии. Часть из них забросала статую военного офицера разнообразными предметами. Впрочем, это никак не сказалось на решении об отмене матча. Пока непонятно, будет ли встреча переиграна или же саудовской команде засчитают техническое поражение.

Если верить некоторым источникам с арабских СМИ, представители «Аль-Иттихада» обратились к делегатам АФК. Те, в свою очередь, попросили «Сепахан» убрать бюст, а также несколько баннеров на политическую тематику. Представители иранского клуба отказались сделать это, после чего гости покинули стадион. Болельщики, которые хотели посмотреть на Карима Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо, постепенно покинули стадион после объявления диктора.

Любопытно, что пару недель назад саудовский клуб «Аль-Наср» провёл матч в Тегеране с «Персеполисом». Тогда всё прошло спокойно, а местные фанаты бежали за автобусом, в котором находился Криштиану Роналду. Португальцу устроили фантастический приём, и ни о какой отмене матча даже и речи не было.

В марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений после напряжённого периода продолжительностью в семь лет. Соответствующие бумаги были подписаны при посредничестве Китая. С 2016 года матчи между иранскими и саудовскими клубами проводили на нейтральных стадионах. Кто знает, возможно, АФК снова придётся прибегнуть к этой практике с учётом того, что произошло.