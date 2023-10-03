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Чемпионат Испании — 2023/2024, Ла Лига, обзор 8-го тура, автогол Серхио Рамоса, красная Начо с «Жироной», видео голов

Стыдный фол игрока «Реала» и тверк от одноклубника Захаряна. Чем запомнился тур в Ла Лиге
Дмитрий Сторожев
Ла Лига, обзор 8-го тура
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Комментарии
В битве аутсайдеров произошёл эпичный камбэк, а неожиданного лидера чемпионата разгромили.

В испанской Ла Лиге завершился 8-й тур. Он запомнился автоголом Серхио Рамоса, принёсшим три очка «Барселоне», убедительной победой «Реала» в матче с «Жироной», которая омрачилась грязным фолом капитана мадридцев, и остросюжетной битвой команд из подвала турнирной таблицы. Подробнее обо всех событиях тура — в нашем материале.

Герои тура: Марк Кардона и Хонатан Виера («Лас-Пальмас»), Филип Йоргенсен («Вильярреал»)

Испания - Примера . 8-й тур
02 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
0:1 Дувикас – 67'     1:1 Виера – 84'     2:1 Кардона – 90+7'    

В этой номинации мог бы оказаться и другой дуэт — Луис Суарес и Ларджи Рамазани из «Альмерии» за пять минут соорудили три гола в ворота «Гранады», но их команда не сумела удержать преимущество. Однако об этом чуть позже.

Кардона и Виера появились на поле не сразу — опытный полузащитник вышел на замену на 63-й минуте, а форвард – только на 77-й. И уже на 84-й Марк заработал пенальти, который реализовал как раз таки Хонатан, чем сравнял счёт в матче. А уже на последней минуте добавленного времени Виера скинул мяч Кардоне после навеса с фланга, а тот, не дав мячу опуститься на землю, вторым касанием отправил его в дальний нижний угол ворот и принёс «Лас-Пальмасу» вторую домашнюю победу подряд.

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Ну а теперь о Филипе Йоргенсене. Матч в пригороде Мадрида завершился нулевой ничьей только благодаря голкиперу «Вильярреала». Гости остались в меньшинстве уже на 15-й минуте после глупейшего удаления Алекса Баэны, зачем-то ударившего локтем Стефана Митровича. После этого «Хетафе» насел на ворота соперников, но раз за разом подопечных Хосе Пачеты выручал Йоргенсен, который совершил девять (!) сейвов и оставил свои владения в неприкосновенности.

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Вильярреал
Вильярреал
Удаления: нет / Баэна – 24'

Сейвы тура: Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Херемьяс Ледесма («Кадис»)

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Диао – 41'     2:0 Рока – 52'     3:0 Абде – 85'    

Очень эффектное и эффективное спасение удалось совершить грузинскому голкиперу «Валенсии». К тому моменту его команда проигрывала 0:1 на «Бенито Вильямарин», и после обводящего удара Иско с дальней дистанции преимущество хозяев едва не увеличилось. Помешал этому Мамардашвили — вратарь с помощью впечатляющего прыжка смог перевести мяч в штангу, позволив «Бетису» лишь заработать угловой. Правда, уже через полминуты Иско блестяще исполнил стандарт, а Марк Рока ударом головой буквально расстрелял голкипера с линии вратарской. А за считаные минуты до конца встречи в ворота Георгия влетел и третий гол — Абде пробил так, что у Мамардашвили не осталось вообще никаких шансов на спасение, и довершил разгром «летучих мышей».

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Впечатляющий сейв продемонстрировал и голкипер «Кадиса», который на 52-й минуте перевёл мяч на угловой после удара Антуана Гризманна.

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Кадис
Кадис
0:1 Пирес – 12'     0:2 Марти – 27'     1:2 Корреа – 32'     2:2 Молина – 46'     3:2 Корреа – 66'    

К тому моменту счёт был равным — гости быстро повели с преимуществом в два гола, но в начале второго тайма статус-кво был восстановлен. Усилия Ледесмы оказались напрасными, ведь на 66-й минуте Анхель Корреа оформил дубль и принёс «Атлетико» волевую победу.

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Гол тура: Хосе Мануэль Арнаис («Осасуна»)

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Арнаис – 36'     0:2 Будимир – 90'    
Удаления: Бланко – 49' / нет

Фантастический по красоте и точности удар удался полузащитнику «Осасуны». Арнаис получил пас недалеко от штрафной площади «Алавеса», обработал мяч и третьим касанием зарядил его в створ ворот Антонио Сиверы. Удар вышел неберущимся — мяч метров с 30 с огромной скоростью полетел точно в ближний верхний угол. К тому же он стал победным — в начале второго тайма баски остались в меньшинстве, а конце встречи Анте Будимир установил окончательный счёт встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Камбэк тура: «Гранада» в матче с «Альмерией»

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
3 : 3
Гранада
Гранада
1:0 Суарес – 41'     2:0 Суарес – 44'     3:0 Суарес – 45+1'     3:1 Сарагоса – 66'     3:2 Санчес – 70'     3:3 Узуни – 86'    

Вернёмся к встрече «Альмерии» и «Гранады», которые подошли к очному матчу в ранге двух последних команд чемпионата. Как уже было сказано, дуэт Суареса и Рамазани за пять минут соорудил три гола в ворота гостей, позволив подопечным Висенте Морено уйти на перерыв с очень комфортным преимуществом. Казалось, что исход встречи уже решён, а после нереализованного Антонио Пуэртасом пенальти на 56-й минуте уверенности в этом стало ещё больше. Но спустя десять минут «Гранада» получила право на второй 11-метровый, который точно исполнил Брайан Сарагоса, а ещё через четыре минуты Рикард Санчес с передачи того же Пуэртаса сократил отставание своей команды до минимума.

К концу встречи ни Суареса, ни Рамазани на поле не осталось, и в отсутствие своей результативной связки «Альмерия» позволила соперникам сравнять счёт всего за четыре минуты до конца основного времени. Судьба андалусийского дерби едва не решилась в пользу одной из команд в добавленное время, однако на 96-й минуте в штангу угодил полузащитник хозяев Серхио Аррибас, а на 101-й в каркас ворот попал защитник «Гранады» Альваро Фернандес.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Празднование тура: Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»)

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ле Норман – 30'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оярсабаль – 66'    

В главном дерби Страны Басков «Сосьедад» разгромил соседей со счётом 3:0. Один из голов на свой счёт записал японский форвард хозяев Такефуса Кубо, который теперь делит второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Робертом Левандовским и Альваро Моратой — каждый из них нанёс пять точных ударов.

Отметить взятие ворот Кубо решил необычным способом, скопировав празднование футболистки Лоэау Лабонты — сперва японец схватился за заднюю поверхность бедра, сымитировав повреждение, а затем исполнил что-то отдалённо напоминающее тверк.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Неудачники тура: Серхио Рамос («Севилья») и Предраг Райкович («Мальорка»)

Испания - Примера . 8-й тур
29 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Рамос – 76'    

Слово «неудачник» в разговорном русском языке имеет не самую положительную коннотацию, но в нашем случае двум игрокам из номинации просто катастрофически не повезло. Сначала о защитнике «Севильи» Серхио Рамосе. Он оказался на пути мяча после скидки в исполнении Ламина Ямала. Кажется, Рамос пытался, насколько это возможно, удобно обработать мяч для Эрьяна Нюланда, но голкипер не успел сложиться и забрать его. Автогол Серхио принёс победу «Барселоне» — по-другому мяч в ворота в тот вечер попросту не залетал.

У автогола Серхио забавная предыстория:
Над Рамосом будут издеваться. Слова Серхио перед игрой с «Барсой» обернулись против него
Над Рамосом будут издеваться. Слова Серхио перед игрой с «Барсой» обернулись против него

Что касается Райковича, то 90+11-й минуте матча «Мальорка» вела на «Кампо де Вальекас» со счётом 2:1 и едва не увезла домой три очка. Однако неосторожная игра рукой в штрафной привела к пенальти в ворота Предрага Райковича. Сербский голкипер мог стать героем — он потащил удар Радамеля Фалькао с «точки» и, казалось, сохранил победу для своей команды. Увы для него, пенальти пришлось перебить — повтор показал, что Райкович сдвинулся с линии ворот ранее дозволенного. Со второй попытки колумбийский форвард оказался точен.

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 17:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гарсия – 4'     1:1 Мурики – 44'     1:2 Санчес – 59'     2:2 Фалькао – 90+12'    

Безрассудство тура: Начо Фернандес («Реал»)

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 17'     0:2 Тчуамени – 21'     0:3 Беллингем – 71'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+4'

Решительно непонятно, о чём думал Начо, когда шёл в этот жуткий подкат под Порту. Твоя команда выигрывает 3:0, до конца встречи остаются считаные минуты, ты откровенно не успеваешь на мяч. В конце концов, ты капитан команды — зачем так грязно прыгать в ноги сопернику? Абсолютно заслуженная красная карточка, которую защитник «Реала» почему-то пытался оспорить.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Реал» вернул себе первенство в турнирной таблице, обыграв главную сенсацию нынешнего сезона на её же поле. «Жирона» временами смотрелась неплохо и даже могла открывать счёт, но каталонцам сперва не хватило везения, а затем класса — мастерство подопечных Карло Анчелотти взяло верх, позволив «Реалу» отгрузить хозяевам «Монтиливи» три безответных мяча.

Турнирная таблица Ла Лиги после шести туров

Расписание матчей 9-го тура Ла Лиги

6 октября, пятница
«Атлетик» — «Альмерия»

7 октября, суббота
«Кадис» — «Жирона»
«Реал» — «Осасуна»
«Мальорка» — «Валенсия»
«Севилья» — «Райо Вальекано»

8 октября, воскресенье
«Вильярреал» — «Лас-Пальмас»
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»
«Сельта» — «Хетафе»
«Алавес» — «Бетис»
«Гранада» — «Барселона»

«Барселона» находится под угрозой:
«Барса» официально под обвинением во взяточничестве. Клубу грозит бан в Ла Лиге и ЛЧ
«Барса» официально под обвинением во взяточничестве. Клубу грозит бан в Ла Лиге и ЛЧ
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