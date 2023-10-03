10 топ-матчей среды: финал Медведева, дерби в Кубке, КХЛ и ЛЧ

Расписание на 4 октября: много крутого тенниса, хоккея и футбола!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:30*: Мирра Андреева (Россия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Пекин, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится для 16-летней Мирры Андреевой третий подряд матч с финалисткой ТБШ?

16-летняя россиянка Мирра Андреева последовательно разобралась на турнире в Пекине с финалистками «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой и Анастасией Павлюченковой. Теперь за место в 1/4 финала Мирра сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной. Ранее соперницы друг с другом не играли. Дальше победительница сыграет с лучшей теннисисткой из пары Арина Соболенко — Ясмине Паолини.

Мирра Андреева Фото: Fred Lee/Getty Images

🏆 🎾 14:30*: Янник Синнер (Италия, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится для Даниила Медведева 35-й финал в карьере?

Россиянин Даниил Медведев на «пятисотнике» в Пекине добрался до своего 35-го в карьере финала турнира ATP в одиночном разряде. 20 предыдущих завершились его победой. Теперь от очередного трофея его отделяет финальный матч с Янником Синнером. Итальянец сенсационно выбил в полуфинале Карлоса Алькараса. У Даниила потрясающая статистика личных встреч в матче с Синнером — 6-0. Причём два последних их матча пришлись на финалы-2023. И эти поединки в Роттердаме и Майами остались за Медведевым. Чем закончится очередная, седьмая встреча россиянина со своим «клиентом»?

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

⚽️ 14:30: «Факел» — ЦСКА, Фонбет Кубок России, группа А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 14:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: а вдруг «Факел» снова обыграет ЦСКА?

Учитывая результат первого круга (2:0) и победу над «Сочи» в РПЛ (тоже 2:0), воронежцы подходят к кубковой зарубе с армейцами в приподнятом настроении. А ведь ЦСКА в последних двух турах КР побеждал только в серии пенальти. То есть не без везения. За «Факел» ещё и домашний стадион с по-хорошему сумасшедшими болельщиками.

А вдруг «Факел» снова обыграет ЦСКА? Фото: pfc-cska.com

⚽️ 16:45: «Динамо» — «Спартак», Фонбет Кубок России, группа D, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 16:45 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дерби в Кубке России! Реабилитируется ли Абаскаль?

После сокрушительного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) под главным тренером «Спартака» вновь зашаталось кресло. Однако Кубок по-прежнему остаётся для спартаковцев спокойным и предсказуемым турниром: пока красно-белые идут со 100-процентным очковым показателем. Динамовцы же, напротив, выглядят неубедительно с пятью очками после четырёх туров. Да и поражение от красно-белых в первом круге (1:4) вряд ли настраивает на позитивный лад. Но вдруг в этот раз поможет домашнее поле?

Московское дерби в Кубке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:15: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», Фонбет Кубок России, группа D, 5-й тур

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Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 17:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команда Юрана готова к сенсации?

Это в РПЛ краснодарцы крушат практически всех и лидируют. В Кубке всё иначе: даже третье место в группе можно потерять в любой момент. Особенно если учесть взрывной характер соперника. Суровая статистика гласит, что «Пари НН» в Кубке России достойно противостоит «Краснодару»: две победы в четырёх матчах. Хотя после результата первого круга (1:0) южане, безусловно, считаются фаворитами.

В РПЛ «Краснодар» обыгрывает всех подряд. Как будет в Кубке? Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

🏒 19:30: ЦСКА — «Барыс», КХЛ, регулярный сезон

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2023, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли ЦСКА десять?

Действующих чемпионов знатно колбасило на старте чемпионата, но потом прорвало так прорвало! Теперь армейцы удивляют с положительной стороны, забивая пачками. И если девять шайб «Витязю» в последнем матче ещё можно понять – подмосковная команда в этом году выступает крайне невнятно, то семь шайб крепкому «Сочи», который любому сопернику даёт бой – это неожиданно. Страшно представить, что ЦСКА сделает со следующим соперником. Забьёт 10? Не удивимся, ведь «Барыс» находится далеко не в лучшей форме, выиграл лишь один матч из последних шести и довольно много пропускает.

Забьёт ли ЦСКА десять? Фото: РИА Новости

🏒 20:30: «Динамо» М — «Локомотив», КХЛ, регулярный сезон

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лучшая оборона лиги против одной из лучших атак в битве за первое место Запада

«Локомотив» благодаря последней победе над «Спартаком» вышел в лидеры Западной конференции. Команда выиграла восемь из последних девяти матчей, является лучшей по обороне (меньше всего пропущенных шайб в лиге), но и забивает в последнее время предостаточно. Железнодорожники в Москве встретятся с одной из лучших атак КХЛ – «Динамо». Команда Алексея Кудашова излучает громадную уверенность в себе и практически не проигрывает. Эта битва за лидерство в конференции обещает быть грандиозной.

Команда Алексея Кудашова излучает громадную уверенность в себе Фото: РИА Новости

⚽️ 22:00: «Порту» — «Барселона», Лига чемпионов, группа Н, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Шахтёр» и «Антверпен» ждут ничью!

Это будет день новых свиданий! В Лиге чемпионов «Барселона» и «Порту» никогда не встречались. Единственная официальная игра случилась в Суперкубке УЕФА – 2011, когда каталонцы победили 2:0. Вероятно, после этой игры станет понятен хедлайнер группы, если вы не считаете таковой «Барсу» – чемпиона Испании. Для турнирной интриги ничья была бы самым интересным результатом: тогда шансы подтянуться к лидерам получат «Шахтёр» и «Антверпен».

В Лиге чемпионов «Барселона» и «Порту» никогда не встречались Фото: Alex Caparros/Getty Images

⚽️ 22:00: «Ньюкасл» — «ПСЖ», Лига чемпионов, группа F, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: саудовские и катарские шейхи меряются мешками!

Как же круто! В Лиге чемпионов абсолютно новое противостояние. «ПСЖ» с деньгами катарских спонсоров сыграет с «Ньюкаслом», живущим на средства саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана. Несмотря на ближневосточные нефтедоллары в бюджетах обоих клубов, подход к формированию и развитию команды всё-таки разный. Про парижан мы давно знаем: ради заманивания звёзд они готовы на всё. Британская команда же в элиту с двух ног не врывается, а аккуратно входит. Тем интереснее их первая встреча!

Саудовские и катарские шейхи меряются мешками! Фото: Johannes Simon/Getty Images

⚽️ 22:00: «Боруссия Д» — «Милан», Лига чемпионов, группа F, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: они никогда не встречались в официальных матчах!

Ещё одна новая пара в ЛЧ! «Боруссия» и «Милан» никогда прежде не встречались не только в лигочемпионском турнире, но и в официальных матчах в принципе. Сейчас это игра догоняющих: то есть команд, которые не лидируют в группе, но полны амбиций это сделать. Положение команд в квартете F практически одинаковое: у итальянцев одно очко (после ничьей с «Ньюкаслом»), а у немцев – 0 (проиграли «ПСЖ»).