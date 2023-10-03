Главный сюжет дня в ЛЧ! «Брага» ушла с 0:2 и вырвала победу на последних секундах!

«Брага» на выезде вырвала победу у «Униона» в невероятном по накалу матче группового этапа Лиги чемпионов. Сумасшедший сюжет в Берлине!

Надо сказать, что первый гол во встрече забили уже на четвёртой минуте. Робин Госенс отличился за хозяев, но VAR отменил его мяч.

Это обстоятельство не расстроило «Унион», берлинцы продолжили давить на оппонента и добились своего на исходе первого получаса встречи. Быстроногий Шеральдо Бекер воспользовался пасом Алекса Крала и открыл счёт в матче. Этот гол уже не отменили.

Через семь минут Бекер удвоил преимущество немцев – от души шандарахнул издали с передачи Луки Тусара.

Шеральдо Бекер Фото: Andreas Gora/Getty Images

Главной целью для «Браги» стал гол «в раздевалку» – чтобы хоть немного сократить отставание от «Униона». И это удалось во многом из-за дождя. Фредерик Рённов отбил дальний удар в сторону, но из-за мокрого газона мяч фактически остановился в ногах у Сику Ньякате. И защитник просто внёс его в ворота.

А ничейным счёт сделал Брума: он как из пушки зарядил издалека после ассиста Рикарду Орты. Такое не достал бы ни один кипер: мяч летел сильно и в девятку.

Ну а самое крутое случилось секунд за 10 до финального свистка. Уже на 90+4-й минуте Брума сделал пас на Андре Каштру, а тот из пределов штрафной пробил низом в дальний. Мяч проскользил мимо вратаря в сетку и подарил «Браге» невероятный камбэк!

«Брага» после третьего гола в ворота «Униона» Фото: Maja Hitij/Getty Images

А «Униону» не позавидуешь: берлинцы проиграли в шестом матче подряд!