ЦСКА – мимо плей-офф Пути РПЛ? Результат в Воронеже – полная неожиданность

ЦСКА приехал в Воронеж в хорошем настроении. В конце прошлой недели удалось сломать серию из ничьих, победив «Балтику». В свою очередь, «Факел» впервые при Сергее Ташуеве набрал три очка. И чуть-чуть подправил ситуацию в таблице.

Владимир Федотов из-за ограниченной скамейки не мог использовать абсолютно второй состав. Поэтому лидерам некогда отдыхать. Ситуация у соперника не лучше. С точки зрения раскладов в группе москвичи точно не могли чувствовать себя спокойно: несмотря на семь очков после четырёх туров, гарантии выхода в плей-офф они не имели. Потому в Воронеже было очень важно зацепиться за очки.

Интересно, что хозяева ещё в августе неожиданно обыграли ЦСКА в Москве – 2:0. Значит, у соперника точно была дополнительная мотивация, чтобы взять реванш. Да, играть с «Факелом» на их поле сложно любому. Но армейцы быстро, как показалось, адаптировались и с первых минут полетели создавать моменты.

Уже на шестой минуте Кисляк откатил мяч Кучаеву, и тот с правого края штрафной здорово пробил под перекладину. Но Гудиев справился. Ещё через несколько минут Заболотный с угла выбежал один на один с вратарём – но вместо удара форвард отпасовал вдоль штрафной. Там уже грамотно сработали защитники.

А помните 18-летнего Рядно, который в этом сезоне уже забивал в Фонбет Кубке России? В этот раз Михаил снова вышел в основе и в середине тайма чуть не сотворил красоту, пустив мяч «парашютом». Но кипер без проблем справился.

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«Факел» очень редко перебирался на половину соперника, действуя вторым номером. Было несколько подходов, но ни одного стоящего момента. Поэтому даже удивительно, что Ташуев не стал ничего менять в перерыве. Федотов же добавил качества, выпустив Гаича и Келлвена. Парадоксально, но это помогло воронежцам. Второй тайм они начали куда бодрее, чем на первый. И почти сразу создали неплохой шанс.

После подачи от Моцпана с углового мяч отлетел к Кудряшову, которому лишь Роша помешал нанести акцентированный удар. Федотов продолжал освежать игру заменами, выпустив Чалова и Файзуллаева. В какой-то момент у амейцев на поле оказалась полноценная основа. Но это не трансформировалось ни в результат, ни в моменты.

Воронеж методично давил, и на 80-й минуте это завершилось успехом. Магаль перехватил мяч на фланге, чуть сместился в центр и ударил в дальний.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, на этом всё, учитывая сценарий второго тайма. Но класс вышедших на замену москвичей всё же сыграл свою роль. ЦСКА бросился вперёд, и за две минуты до конца основного времени Гаич сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время обе команды ждали серию пенальти. И в ней чуть больше повезло «Факелу»: Марков, Селе, Якимов и Суслов реализовали свои удары. А вот у ЦСКА всё хуже: сначала Файзуллаев пробил мимо, а потом и Заболотный зарядил на трибуны.

После такого результата ситуация в группе ещё больше запуталась. У «Факела» 6 очков, у ЦСКА – 8. В последнем туре москвичи встретятся с «Оренбургом» – лидером группы. Можно ли оступиться вновь? Ведь по итогам группового этапа велик риск оказаться на третьей строчке и вылететь в Путь регионов.