Какой камбэк «Атлетико» с голом Гризманна через себя! Но последние минуты — кошмар Симеоне

«Атлетико» и «Фейеноорд» выдали чумовой матч в первом игровом слоте среды в Лиге чемпионов. Куча забитых мячей, обидные рикошеты, гол ударом через себя — это было захватывающе!

Первый тайм получился очень насыщенным. Гостям потребовалось всего лишь семь минут, чтобы открыть счёт. Правда, здесь не обошлось без везения. Аясэ Уэда не переиграл вратаря Яна Облака, однако мяч рикошетом от защитника Марио Эрмосо всё-таки влетел в сетку. Тот случай, когда одноклубник оказался не в том месте. Да, гостям повезло с рикошетом, но на первых минутах они выглядели лучше соперника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Знаете, сколько времени потребовалось «Атлетико», чтобы отыграться? Пять минут. И на этот раз не повезло футболисту «Фейеноорда». Матс Виффер прервал передачу на Сауля Ньигеса, который был в чистейшем офсайде (это наглядно подтверждают повторы). Впрочем, нидерландец сделал это максимально неудачно — точно на Альваро Морату. Нападающий хозяев воспользовался таким подарком и легко переиграл вратаря. Сначала судейская бригада Франсуа Летексье отменила офсайд, но потом арбитра пригласили к монитору. Он посмотрел повтор и указал на центр поля. Представляете, как обидно Вифферу? Не прерви он передачу на Сауля, это был бы офсайд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чемпиона Нидерландов не смутил этот эпизод, и он снова вышел вперёд. Когда Диего Симеоне посмотрит повтор второго пропущенного мяча, у него появится много вопросов к своим игрокам. Чем занимались футболисты «Атлетико» во время стандарта? Давид Гнацко дважды «расстреливал» Облака буквально с нескольких метров. С первым ударом вратарь справился, второй удар в его позиции не вытащил никто. Оставалось только развести руками и гневно посмотреть на одноклубников.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гостям не хватило нескольких секунд, чтобы уйти в раздевалку, ведя в счёте. Четвёртая добавленная минута, суматоха в штрафной «Фейеноорда», рикошеты, классное завершение от Антуана Гризманна. Француз быстро сориентировался и забил ударом через себя. Не самый красивый гол, но получилось всё равно эффектно, а главное эффективно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Похоже, «Фейеноорд» мысленно остался в раздевалке даже после свистка на второй тайм. Оборона нидерландской команды проспала Морату, который спокойно замкнул прострел. Гризманн был в офсайде, испанец — нет. А ведь со старта второго тайма прошло всего две минуты. Этот гол привёл в восторг Симеоне, который принялся прыгать на бровке и заводить трибуны.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Атлетико» всё-таки довёл встречу до победы, однако у «Фейеноорда» был жирный момент. Но когда у тебя есть такой вратарь, как Облак, то можно чувствовать себя спокойно. Словенец спас команду после выхода Калвина Стенгса один на один с голкипером. Нидерландец уже наверняка видел мяч в сетке, однако Облак ногой перевёл мяч на угловой. Фантастический сейв! А на последних секундах Ян вытащил сложнейший мяч, который летел под перекладину. Да ещё и вратарь соперника прибежал в штрафную и поселился там на пару минут. Вы ведь тоже сразу вспомнили события матча в Риме? Да и Симеоне наверняка словил флешбэки, и последние минуты превратились для него в кошмар.

«Атлетико» всё-таки довёл матч до нужного результата, а «Фейеноорд» потерпел первое поражение в группе. Любопытно, но испанский клуб победил в Лиге чемпионов впервые за 13 месяцев. 7 сентября 2022 года команда Симеоне дожала в Мадриде «Порту» (2:1), после чего выдала серию из шести матчей без побед (с учётом нынешнего сезона). При этом сюжеты были самыми разнообразными: то пенальти не реализуют в добавленное время, то вратарь соперника забьёт на последних секундах. А теперь долгожданная, но такая тяжёлая победа!