«ПСЖ» унизили в Лиге чемпионов. Не такой «битвы шейхов» все ждали

7504 дня. Столько времени не было матчей Лиги чемпионов на стадионе «Ньюкасла». То есть более 20 лет. К такому событию английские фанаты подготовили большой перформанс — сразу на весь стадион.

«Ньюкасл» — «ПСЖ» Фото: Stu Forster/Getty Images

И похоже, что эта атмосфера предопределила начало матча. Уже на первых минутах футболисты «Ньюкасла» неслись на соперника и после выигранных единоборств руками заводили трибуны (возможно, и самих себя тоже). Такие призывы пошуметь к своим фанатам периодически встречаются в футболе, но редко бывают уже на второй минуте.

У «ПСЖ» был неплохой момент в начале матча — Дембеле опасно пробил рядом со штангой после навеса Мбаппе. Но затем «Ньюкасл» буквально смял более опытного соперника. Гости не смогли выйти от своих ворот — их сразу накрыли. И если с первым ударом Доннарумма справился, то со вторым уже не смог. Отличился Альмирон. Он стал первым после Алана Ширера, кто забил за «Ньюкасл» в Лиге чемпионов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После ударного начала «Ньюкасл» не стал отдавать инициативу и продолжил создавать больше моментов, чем «ПСЖ». Французы так ни разу и не пробили в створ в первом тайме, а вот хозяева смогли даже ещё раз отправить мяч в ворота. На 39-й минуте получилась затяжная атака, в которой Доннарумма справился с двумя ударами, но третий достал уже за линией ворот. Атаку красивым ударом головой в падении завершил Бёрн.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Судьи на VAR долго проверяли гол (больше 100 секунд), и было понятно почему. Нужно было убедиться, что мяч пересёк линию ворот, офсайда не было, а Ласселлс не подыграл себе рукой. По последнему нюансу были сомнения, но арбитры на VAR посчитали, что нет оснований отменять взятие ворот.

После перерыва «Ньюкасл» привёл своих фанатов в абсолютное безумие, судя по трансляции. Лонгстафф буквально вонзил мяч в ворота — 3:0! Голкипер «ПСЖ» снова дотянулся, но это не помогло. Тут стоит учитывать, что Лонгстафф оказался в основе, потому что у «Ньюкасла» много травм (иначе, скорее всего, в центре поля вышел бы Жоэлинтон).

Когда счёт стал настолько неприличным, один мяч «ПСЖ» всё-таки отыграл. Причём гол сделал вовсе не Мбаппе или Дембеле. Отличился защитник Лукас Эрнандес после классной передачи опорника Заира-Эмери. Получилось так, что первый же удар в створ у гостей оказался голом.

Однако на этом всё. Больше «ПСЖ» не смог показать что-то внятное. Более того, в самой концовке ещё пустил в четвёртый раз. Классным дальним ударом отметился центральный защитник Шер. Получился фантастический день для «Ньюкасла». Вероятно, лучший в карьере многих игроков из этого состава.

Команда меньше двух лет назад боролась за выживание в АПЛ («Ньюкасл» находился в зоне вылета после 23 туров). Однако благодаря новым щедрым владельцам из Саудовской Аравии команда не просто пробилась в Лигу чемпионов, но и лидирует в «группе смерти».