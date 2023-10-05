Чемпион мира из «Ливерпуля» сыграет против брата. Того связывают с героем «Один дома»

Когда шла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы, футболисты «Юниона» находились в самолёте. Но, вероятно, не в воздухе. Возможно, только приземлились. И на камеру парням стали называть их будущих соперников. ЛАСК, «Тулуза» — здесь всё спокойно. Но в самом конце произнесли: «Ливерпуль». Половина футболистов моментально вскочила со своих кресел и начала кричать от радости. Играть с таким грандом относительно скромной бельгийской команде ещё не доводилось.

В этой и без того яркой истории есть ещё один интересный сюжет. Среди тех самых футболистов «Юниона» сидел защитник с удивительными именем и фамилией — Кевин Мак Аллистер. Тёзка героя культового фильма «Один дома» и родной брат к тому моменту уже полузащитника «Ливерпуля» и чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера.

В какой-то момент камера всё-таки дошла до него. И Кевин произнёс: «Скоро увидимся, бро!»

Мак Аллистер из «Юниона» — средний брат в семье. Он всего на год старше Алексиса, но карьера у защитника не выходит такой же крутой. До лета 2023-го Кевин играл в родной Аргентине. И раз за разом становился героем мемов. В 2019-м «Бока Хуниорс» взяла игрока в недолгую аренду: с футбольной точки зрения парень ничем не помог, зато за несколько дней клуб получил в соцсетях бесчисленное количество картинок и забавных реплик. Естественно, все шутили о связи двух Мак Аллистеров — футболиста и того самого мальчика, который давным-давно вошёл в поп-культуру.

Когда «Юнион» пригласил Кевина к себе, они тоже не придумали ничего лучше, чем использовать фрагмент из «Один дома» для презентации новичка. Впрочем, сам футболист к этому настолько привык, что относится очень спокойно: «Анонс получился что надо! Я знаю, что мне дали имя в честь Кевина из «Один дома», и многим кажется это забавным», — заявил он.

Да, футболист не шутит. Около месяца назад The Athletic провёл мини-расследование, где выяснил, что для мамы Сильвины этот фильм был особенным. Хоть Кевин и родился спустя семь лет после выхода картины, назвать его решили именно в честь мальчика, который так и не добрался до Европы. В реальной жизни Мак Аллистеру это удалось.

В их семье очень тёплые отношения. Игрок «Юниона» в разных интервью с большим трепетом отзывался о младшем брате.

Кевин Мак Алистер защитник «Юниона» «Алексис — совершенно особенный игрок. Его главное отличие — хладнокровие и спокойствие. Посмотрите, как мой брат отреагировал на победу Аргентины в финале чемпионата мира. После свистка все побежали к Лео Месси, а он пошёл обмениваться рукопожатиями с партнёрами по команде и судейской бригадой. И только после этого начал праздновать. Когда вижу снимок игроков сборной с Кубком мира в руках, всегда вспоминаю прошлое. Вспоминаю, как мы втроём с братьями играли в футбол в юности. Когда вижу фотографии, понимаю, что путь к победе на чемпионате мира был очень, очень трудным».

Связь братьев подтверждает и тот факт, что летом Кевин специально прилетел в Лондон, чтобы лично посмотреть на дебют Алексиса в матче с «Челси». Естественно, его почти никто не узнал, поэтому выезд прошёл спокойно. После он запланировал поездку на «Энфилд», где до этого никогда не был. А потом жеребьёвка. И теперь Кевин с Алексисом имеют хорошие шансы встретиться на поле.

Естественно, клубы не могли не обыграть связь братьев. На официальном канале «Ливерпуля» вышло видео, где Алексис звонит Кевину по видеосвязи. Там множество взаимных приколов. Например, игрок «Ливерпуля» спрашивает, тренируется ли его собеседник. В ответ звучит: «Я расслаблен. Знаю, что матч будет лёгким». Дальше парни мило вспомнили детство, а Кевин ещё раз рассказал о происхождении своего имени.

В финале игрок «Юниона» признался, что сыграть на «Энфилде» — его мечта. Алексис заявил, что «Ливерпуль» заставит его и соперника страдать. Кевин не смутился. Он уже приготовил несколько жёстких подкатов. И точно сделает всё, чтобы проявить себя.