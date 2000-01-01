Забавный диалог Дэвида и Виктории Бекхэм. Видео
Виктория Бекхэм во время съёмок документального фильма решила чуть-чуть приукрасить свою биографию. Это услышал Дэвид и обратился к своей жене. Посмотрите, какой забавный диалог вышел!
«Будь честной!» Диалог Дэвида и Виктории Бекхэм из фильма завирусился в Сети
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