Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Забавный диалог Дэвида и Виктории Бекхэм. Видео
Забавный диалог Дэвида и Виктории Бекхэм. Видео
Виктория Бекхэм во время съёмок документального фильма решила чуть-чуть приукрасить свою биографию. Это услышал Дэвид и обратился к своей жене. Посмотрите, какой забавный диалог вышел!
AMP-версия
«Будь честной!» Диалог Дэвида и Виктории Бекхэм из фильма завирусился в Сети
Читайте также
У «МЮ» худшие цифры по пропущенным голам за 57 лет
У «МЮ» худшие цифры по пропущенным голам за 57 лет
Топ-6 футболистов по количеству матчей за год
Топ-6 футболистов по количеству матчей за год
Мбаппе сильно удивился фокусу иллюзиониста. Видео
Мбаппе сильно удивился фокусу иллюзиониста. Видео
Топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ
Топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ
У «Баварии» — две рекордные серии в группе ЛЧ
У «Баварии» — две рекордные серии в группе ЛЧ
«Зенит» — худший в лиге по одному показателю
«Зенит» — худший в лиге по одному показателю
Галактионов обошёл Сёмина по важному показателю
Галактионов обошёл Сёмина по важному показателю
Чемпионы мира поругались в соцсетях
Чемпионы мира поругались в соцсетях
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Лаутаро оформил исторический покер!
Лаутаро оформил исторический покер!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android