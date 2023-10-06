11-й тур РПЛ полон сюрпризов. Двое тренеров могут потерять работу

Ну и не менее интригующее: вернётся ли «Зенит» в тройку?

Позади треть сезона. А в чемпионате уже много сюрпризов – лидирующий «Краснодар», вылетевший за пределы тройки «Зенит», прибитый ко дну «Сочи». Однако предстоящий тур может прилично изменить расклады в любой части таблицы. На этих выходных лидер примет на своём поле «Ростов», сине-бело-голубые съездят на юг, но главное произойдёт в Москве – а именно дерби.

Последний матч «Урала» с «Ростовом» запомнился перформансом Виктора Гончаренко. А ещё тем, что екатеринбуржцы набрали очки. В последнее время с этим не очень. В середине недели уральцы ещё и победили «Рубин» в Кубке. Так что перед матчем с «Локомотивом» у них не самое плохое настроение.

Москвичи и вовсе набрали ход после блёклого с точки зрения результата старта. Железнодорожники уже на третьем месте – выше «Зенита» и в шести очках от лидирующего «Краснодара». Да, предстоящий матч для них гостевой, но команда Михаила Галактионова точно не хочет выпадать из тройки.

«Зенит» свалился на четвёртое место после оренбургского кошмара. Следующий матч, кажется, просто обязывает к победе – нынешний «Сочи» явно не тот соперник, который может что-то противопоставить питерцам.

С другой стороны, последняя встреча команд завершилась вничью – как раз в Сочи. Аутсайдеру уж точно нечего терять, потому что многое и так упущено. А в международную паузу у команды, вероятно, будет новый тренер. Так что можно сыграть раскрепощённо и сенсационно зацепить очки.

Совсем недавно показалось, что «Балтика» пришла в себя: ничья с «Ростовом» и победа над «Ахматом» навели на подобные мысли. Но следом – по сути, без шансов с ЦСКА. И поражение от «Зенита» в Кубке России.

Теперь впереди «Оренбург», который после назначения Давида Деограсии способен на всё. Преимущество калининградцев – своё поле. И если Сергей Игнашевич хочет чувствовать себя спокойно, важно набрать хотя бы одно очко. Иначе разговоры об увольнении могут возобновиться.

«Краснодар» – просто величие прагматизма. В последних двух встречах РПЛ с одинаковым счётом прибили «Урал» и «Рубин», а дальше – южное дерби с «Ростовом». У дончан совсем грусть: побед нет с 12 августа. С того момента три поражения и столько же ничьих. Команда Валерия Карпина уже в нижней части таблицы, но тренер сохраняет оптимизм. Насколько это возможно. По крайней мере, специалист заявил, что не представляет свой уход в другой клуб до конца сезона.

По статистике личных встреч в последнее время всё совсем не в пользу «Ростова». Только в этом году «Краснодар» дважды обыграл соперника с крупным счётом, плюс есть одна ничья.

В Нижний приедет главное открытие первых 10 туров «Крылья Советов», которые заскочили аж на вторую строчку в РПЛ. Команда Сергея Юрана тоже мощно начала сезон и до поражения от «Локо» находилась в топ-8. Однако плотность в таблице такова, что любая потеря очков сразу отбрасывает вниз.

С учётом того, что «Крылья» уже потеряли всякие шансы плей-офф Кубка России, команда Игоря Осинькина полностью сконцентрируется на РПЛ. Поэтому никакой экономии сил и только победа. «Пари НН» будет тяжело сдержать мощную атаку самарцев.

Динамовцы не могут победить уже в трёх матчах РПЛ подряд – две ничьих и одно поражение. Хотя в середине недели прихлопнули «Спартак» в Кубке – так что настроение должно быть соответствующее. А «Факел» явно не выглядит непобедимым соперником. Даже с учётом того, что в последнем матче чемпионата России обыграли «Сочи», а в Кубке по пенальти одолели ЦСКА.

Воронежцы до сих пор привыкают к требованиям Сергея Ташуева, который усложнил стиль игры. Поэтому «Динамо» в этом противостоянии, так ещё и на своём поле, выглядит предпочтительнее.

В Москве состоится 199-е дерби в истории, по итогам которого один тренер может лишиться работы. На Гильермо Абаскаля набросились после четырёх мячей в Самаре, а три от «Динамо» окончательно подвесили вопрос о будущем испанского тренера в Тушине. Многие понимают: поражение в матче с ЦСКА, вероятно, станет для коуча последним в должности главного.

Но и нынешний ЦСКА совсем не та команда, в которой можно быть уверенным. После четырёх ничьих армейцы победили «Балтику», которая находится внизу таблицы. Так что это не показатель. Актуальное состояние команды Владимира Федотова продемонстрирует как раз встреча со «Спартаком».

Программа 11-го тура завершится в Грозном. «Ахмат» хоть в последней игре Кубка и победил «Крылья», но в чемпионате дела у клуба разладились. Последняя победа – в начале сентября. Правда, и «Рубин» не образец стабильности. Казанцы никак не могут нащупать нужные механизмы, чтобы регулярно набирать очки. В последних четырёх встречах – три поражения. Так что будущее Рашида Рахимова тоже вызывает вопросы. В случае ещё одной неудачи руководство, возможно, задумается о его увольнении.