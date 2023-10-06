Оздоев победил, Лунёв — сыграл «на ноль». Как выступили россияне в еврокубках

В этот раз на поле появились четверо и не все проявили себя ярко.

Завершился 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Если две недели назад российские легионеры, участвующие в этих турнирах, даже забили (вспомните гол Кокорина), то этот четверг провели более скромно. Не все даже получили игровое время. Ниже – только те, кто играл/сидел на скамейке в четверг. То есть без Арсена Захаряна, который не вышел на поле в лигочемпионском матче «Реала Сосьедад». Зато впервые с 20 сентября попал в заявку.

Александр Кокорин

Кокорин неожиданно остался в запасе «Ариса» на встречу с «Рейнджерс». Хотя именно он забил один из двух голов команды в предыдущем матче со «Спартой» (2:3). Россиянин появился на поле только на 68-й минуте. К тому моменту его команда уже вела 2:0.

Правда, уже в следующей атаке после выхода россиянина киприоты пропустили. Вины Кокорина в этом нет, но момент символичный. Он заменил одного из лучших игроков матча – Лео Бенгтссона, поэтому изначально попал в невыигрышное положение. За 20 с небольшим минут у нападающего был один момент, который мог завершиться голом. Но Александр пробил во вратаря.

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

А по оценке Whoscored Кокорин и вовсе стал худшим игроком встречи в составе «Ариса». Но главное – победа. Правда, не факт, что и в следующем матче Александр окажется в старте.

Алексей Миранчук

Миранчук, как и две недели назад в матче с «Ракувом», остался в запасе. В этот раз соперник более солидный – «Спортинг». И когда в первом тайме итальянцы закинули португальцам пару мячей, казалось, что Гасперини выпустит россиянина на поле. Ведь результат почти сделан.

Однако тренер не рискнул. Да и игра до последнего держала в напряжении. К 66-й минуте «Аталанта» сделала уже четыре замены. Алексея среди вышедших игроков не было. На 76-й «Спортинг» отыграл один мяч. Концовка получилась напряжённой. А российский хавбек смотрел её со скамейки запасных.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

У полузащитника пока 56 минут в сезоне и три выхода на замену. Явно не то, что он ожидал после возвращения в клуб.

Никита Хайкин

Не лучший матч для российского вратаря. Если в прошлом туре он увёз «сухарь» из Швейцарии, то в этом его команда на своём поле уступила «Брюгге». Причём, если углубляться в статистику, не совсем по игре.

Бельгийцы нанесли всего два удара в створ за матч. Ожидаемые голы – 0,55. Владение тоже на стороне «Будё-Глимт». Но так уж случилось, что один из двух ударов Хайкин не отразил – это произошло на 20-й минуте.

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Норвежцы владели преимуществом, но так и не смогли отыграться. Одно очко после двух матчей – не лучший показатель.

Андрей Лунёв

Другому российскому вратарю повезло чуть больше. Матч с «Хеккеном» вышел трудным для «Карабаха». Прошёл почти без моментов, но в очень вязкой манере. Шведская команда нанесла семь ударов по воротам, но всего один – в створ. Лунёв с ним справился.

Андрей Лунёв Фото: Getty Images

На 70-й минуте «Карабах» забил и вырвал победу. Уже вторая подряд, причём с одинаковым счётом. К Андрею – ноль вопросов. Так что и в следующем матче турнира он наверняка выйдет в основном составе.

Юрий Лодыгин

Другой бывший вратарь «Зенита» уже не скамеечник в «Панатинаикосе». Между 1-м и 2-м турами Лиги Европы Лодыгин сыграл первый матч в сезоне с «Астерасом». Да, пропустил гол, но партнёры забили четыре. Казалось, вот он шанс. Но на самом деле нет. Уже в следующем туре в ворота вернулся Бриньоли. Он же стал первым выбором в матче с «Маккаби» и не дал в себе усомниться.

Юрий Лодыгин Фото: DeFodi Images via Getty Images

Израильтяне выглядели лучше, больше владели мячом и даже трижды пробили в створ. Бриньоли со всем справился. Поэтому шансов у Лодыгина вытеснить его из основы немного. Но зато Юрий в еврокубках. Пусть и наблюдает за ними со скамейки запасных.

Магомед Оздоев

В 1-м туре в матче с ХИКом главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу оставил Оздоева в запасе. Но, похоже, вскоре пожалел. Финская команда задавила соперника в первом тайме, так что во втором пришлось выпускать лидера полузащиты. С «Айнтрахтом» такой ошибки тренер уже не допустил. Магомед вышел в старте и был одним из лучших на поле.

Как обычно, он перекрывал середину, разрушал атаки и участвовал в созидании. По данным различных статистических порталов, полузащитник получил одни из самых высоких оценок в команде. К 67-й минуте ПАОК вёл 1:0, и Луческу убрал Оздоева с поля. Через минуту греки пропустили.

Магомед Оздоев Фото: ПАОК

Но победить всё равно удалось. Уже в добавленное время Кульеракис забил победный мяч. Шесть очков после двух туров – ПАОК взял отличный темп.