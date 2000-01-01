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Топ-3 тренеров по количеству побед в матчах ЛЧ
Топ-3 тренеров по количеству побед в матчах ЛЧ
Победа «Манчестер Сити» во встрече с «РБ Лейпциг» (3:1) вывела тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу на чистое второе место среди тренеров, выигравших наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов. Как выглядит топ-3?
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3-е место
3-е место
Открывает тройку лучших Алекс Фергюсон. Вместе с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов он выиграл 102 матча. В отличие от остальных наставников в топе, сэр Алекс уже не тренирует.
2-е место
2-е место
Хосеп Гвардиола вместе с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити» одержал победу в 103 матчах в ЛЧ.
1-е место
1-е место
Лидер топа — Карло Анчелотти. Вместе с «Реалом», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой» он выиграл в Лиге чемпионов 109 матчей.
Топ-3 тренеров по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов. Гвардиола обошёл суперлегенду!
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