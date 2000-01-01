Эд Ширан спел с футболистами английского клуба в раздевалке! Красивое видео

Особое покровительство

Почему «Ипсвич» удостоился такой чести? Дело в том, что Ширан — один из спонсоров команды. Певец пришёл в раздевалку, чтобы поблагодарить игроков за победу над «Халл Сити» (3:0). Футболисты же поддержали звезду и устроили спонтанный концерт.