Эд Ширан спел с футболистами клуба из Чемпионшипа
Эд Ширан порадовал футболистов «Ипсвич Таун» из Чемпионшипа. Известный певец пришёл в раздевалку к команде и исполнил с игроками один из своих главных хитов — песню Perfect!
Особое покровительство
Почему «Ипсвич» удостоился такой чести? Дело в том, что Ширан — один из спонсоров команды. Певец пришёл в раздевалку, чтобы поблагодарить игроков за победу над «Халл Сити» (3:0). Футболисты же поддержали звезду и устроили спонтанный концерт.
Высокие места
После 10 туров «Ипсвич» идёт на втором месте в Чемпионшипе, отставая от «Лестера» всего на два очка. В прошлом сезоне команда стала второй в третьем дивизионе и добилась повышения в классе.
Эд Ширан спел с футболистами английского клуба в раздевалке! Красивое видео
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