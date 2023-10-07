«Лион» — на самом дне Лиги 1. Французский гранд погряз в скандалах и финансовых проблемах

У «Лиона» огромные проблемы на старте сезона. Один из самых титулованных французских клубов находится на дне — 20-е место в таблице Лиги 1 и всего два очка за семь туров. Что происходит с «Олимпиком», который в начале XXI века доминировал во Франции?

В конце 2022 года в «Лионе» случилось важнейшее событие. Многолетний владелец Жан-Мишель Оляс, оставшись президентом до 2025-го, отдал клуб американскому бизнесмену Джону Текстору и его инвестиционной группе Eagle Football Holdings, которая приобрела контрольный пакет акций «Олимпика». Текстор ранее уже приобрёл 90% акций бразильского «Ботафого», 80% — бельгийского «Моленбека» и 40% — английского «Кристал Пэлас». Цель бизнесмена — развить клубную сеть для эффективного управления. При этом ему не нравится путь «Ред Булл» и City Football Group, где всё направлено только на главные клубы. Болельщикам сразу не понравились планы нового владельца.

Джон Текстор и Жан-Мишель Оляс Фото: AP/TASS

Уже в летнее трансферное окно — 2023 стало понятно, что у клуба тяжёлая ситуация с финансами. «Лион» приобрёл футболистов на общую сумму в € 19,34 млн (самый дорогой игрок — Клинтон Мата за € 5 млн), а продал на € 107,21 млн (крупнейший исходящий трансфер — Брэдли Баркола в «ПСЖ» за € 45 млн).

У скудной закупки была причина. Финансовый надзор за французским футболом (Nationale Directione du Contrôle de Gestion, DNCG) летом 2023-го ввёл ограничения на расходы «Лиона», что лишило клуб возможности подписывать много игроков. Главный тренер Лоран Блан остался без масштабного усиления, которое позволило бы заменить ушедших важных футболистов. DNCG постановил, что клуб не предоставил достаточных финансовых гарантий, несмотря на аргументы владельца Текстора.

«Этим летом мы потеряли возможность проявлять агрессивность, преследовать трансферные цели, за которыми обычно можем идти. Мы не смогли сделать рывок вперёд. У нас есть деньги на покупки — от € 30 млн до € 50 млн, но мы не можем потратить их», — говорил Текстор.

Также у босса быстро испортились отношения с бывшим владельцем и пока ещё президентом «Лиона» Олясом. Во время интервью французским СМИ Джон обвинял Жан-Мишеля в сокрытии реального финансового положения клуба на момент покупки. Оляс опроверг эти обвинения через свою компанию Holnest, которая обратилась в коммерческий суд Лиона с просьбой заблокировать € 14,5 млн. Эта сумма, как он утверждает, причитается ему со счетов клуба. Holnest сохраняет за собой миноритарную долю в «Лионе» в размере менее 10%, которую, по словам Оляса, компания Текстора согласилась ему оставить.

«Олясу удалось заморозить наши счета на неделю в середине трансферного окна. Он подверг опасности весь клуб, чтобы защитить свои интересы», — жаловался в интервью AFP генеральный директор «Лиона» Сантьяго Куччи. В официальном заявлении клуб отметил, что «глубоко сожалеет о том, что его бывший владелец, который также является акционером и президентом и поэтому полностью осознаёт чрезвычайно разрушительный характер своих действий, инициировал жестокие и незаконные действия в отношении команды».

«Печально, но я делаю это не против клуба, а скорее против человека, Джона Текстора», — ответил Оляс на заявление «Лиона».

Красноречиво о положении дел в клубе говорят и слова Мусса Дембеле. Бывший нападающий «Олимпика», покинувший клуб летом 2023 года, в сентябре мощно разнёс руководство.

Мусса Дембеле бывший нападающий «Лиона» «Уважение? Далеко не все руководители этим отличались. Бруно Шейру (бывший руководитель скаутского отдела. — Прим. «Чемпионата») как-то в интервью заявил, что игроки — это актив клуба, что обнажило большой недостаток уважения. Я не знаю, может быть, он представил себя на невольничьем корабле или на хлопковом поле, где люди — это предметы или числа. Я не актив, я человек! Следует уважать людей. Если игроки — актив, то кто тогда болельщики? Потребители? В раздевалке мы все восприняли это как оскорбление и неуважение. Правда в том, что они все косячили в управлении клубом, и это продолжается уже много лет. Если присмотреться, этих людей никогда по-настоящему не критикуют, потому что у них есть друзья в СМИ и на телевидении, которые никогда не оставят о них плохих отзывов в прессе».

Атмосфера в команде оставляла желать лучшего, а Блан не дождался нужных трансферов. Всё это привело к краху. Три поражения и одна ничья на старте сезона — после этого Блана уволили.

На клуб и игроков давили и болельщики. После разгрома в 4-м туре от «ПСЖ» (1:4) выступили ультрас «Олимпика»: «Мы обращаемся к вам, состав «Лиона»-2023/2024. Это сообщение адресовано тем, кто считает себя лидером раздевалки. И посыл ясен: вы больше не имеете права молчать. Вы носите футболку клуба, и вы не имеете права её пятнать. Трансферное окно закрылось, команда собрана, и мы хотим лишь одного — быть рядом с вами. Но вы должны это заслужить. Мы хотим скандировать ваши имена с любовью, а не так, как мы пели трём шлюшкам, которые покинули наш клуб в последние месяцы. Если нам придётся принимать горькие пилюли, пусть это будет с высоко поднятой головой».

На место Блана назначили экс-игрока «Лиона», чемпиона мира 2006 года Фабио Гроссо. Но итальянец пока не исправил ситуацию: под его руководством «Олимпик» один раз сыграл вничью и дважды уступил.

Что дальше?

Джон Текстор после поражения в матче 7-го тура с «Реймсом» (0:2) сообщил, что зимой клуб ждут трансферы. По его словам, «Лион» уладил все финансовые вопросы, связанные с ограничениями от DNCG. «Будьте уверены, что я никогда не позволю этому клубу потерять свой престиж», — отметил Текстор.

Также босс клуба заявил, что позиции Гроссо непоколебимы. «Фабио проделывает хорошую работу и внесёт соответствующие коррективы», — сказал Текстор. В общем, владелец «Лиона» верит в прогресс с действующим тренером и надеется серьёзно усилить команду в зимнее трансферное окно.

Фабио Гроссо Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Но для Текстора нашлись и неприятные новости. По информации L'Equipe, компания Iconic Sports, которая в декабре 2022 года инвестировала € 75 млн в сделку по покупке «Лиона» компанией Eagle Football (это позволило Текстору выкупить 78% капитала клуба), активировала пункт о перепродаже и требует свою долю от босса «Олимпика». Причины ухода Iconic связаны с соглашением между двумя партнёрами, которое «не было выполнено». Претензия касается возможного провала Eagle в плане продаж акций «Лиона». Повлияет ли это на будущее «Олимпика», пока неизвестно. Вероятно, даже если Текстор и выплатит сумму, то это произойдёт из личного кошелька.