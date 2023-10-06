13 топ-событий субботы: полуфинал Самсоновой, южное дерби и Формула-1

Насыщенное 7 октября: начинаем с наших теннисистов, затем много больших матчей в хоккее и футболе!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 9:00*: Кристьян Гарин (Чили) — Даниил Медведев (Россия, 2), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев первый матч в Шанхае в статусе действующего чемпиона?

Даниил Медведев после обидного поражения в финале «пятисотника» в Пекине начинает борьбу на «Мастерсе» в Шанхае, где он является действующим чемпионом. Россиянин победил здесь в 2019 году, после чего турнир три года не проводился. Даниилу дали лишний день отдыха после перелёта из столицы Китая, так что в случае успеха во втором круге третий он сыграет подряд, без выходных. Его первым соперником станет чилиец Кристьян Гарин. Теннисисты ранее играли трижды, и счёт личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Он был сильнее в Монреале-2019 и на «Ролан Гаррос» — 2021, а Гарин размочил счёт на «Мастерсе» в Мадриде-2021. Победитель этого поединка сыграет дальше с американцем Себастьяном Кордой.

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

🎾 11:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Людмила Самсонова (Россия), Пекин, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Самсоновой повторить личный рекорд на «тысячниках»?

Людмила Самсонова продолжает творить чудеса — она единственная россиянка и несеяная теннисистка, кто добрался до 1/2 финала «тысячника» в Пекине. Людмила уже справилась с такими непростыми соперницами, как американка Алисия Паркс, чешка Петра Квитова (12-й номер посева), украинка Марта Костюк и Елена Остапенко из Латвии (13). Дальше 24-летней россиянке предстоит сразиться со своей почти ровесницей Еленой Рыбакиной (5), представляющей Казахстан, которая выбила из сетки первую ракетку мира Арину Соболенко. Людмила и Елена ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказывалась Самсонова — в Монреале-2021, Токио-2022 и Монреале-2023. Кстати, на последнем турнире Людмила установила личный рекорд на «тысячниках» — добралась до финала. Кто бы ни вышел сейчас в решающий матч в Пекине, дальше ей играть с лучшей теннисисткой из пары Кори Гауфф (3) — Ига Свёнтек (2).

Людмила Самсонова Фото: VCG/VCG via Getty Images

🎾 12:00*: Кентен Алис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв с французом, с которым раньше не встречался?

25-летний россиянин Андрей Рублёв начинает путь на «Мастерсе» в Шанхае матчем с французом Кентеном Алисом. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. В третьем круге турнира победитель матча встретится с лучшим теннисистом из пары Адриан Маннарино — Чун Син Цен.

Андрей Рублёв Фото: VCG/VCG via Getty Images

⚽️ 12:00: «Урал» — «Локомотив», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» возьмёт реванш за поражение в Кубке России?

Проигрышем в классическом смысле это, конечно, не назвать, но команда Михаила Галактионова в конце сентября уступила уральцам по пенальти (0:0, 2:4). Интересно, что в случае победы хозяев они сравняются по очкам со своим соперником. Для железнодорожников это будет сродни катастрофе: тогда они, вероятно, вылетят из тройки и пополнят когорту догоняющих.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 14:00: «Сочи» — «Зенит», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли «Зенит» в тройку?

После поражения от «Оренбурга» (1:3) гегемон выпал из топ-3 и продолжил разгон чемпионской интриги. «Сочи» же еле дышит на дне таблицы и пока совсем не подаёт признаков жизни. Так что встреча важна для каждой из сторон. В первом случае это возможность вновь вернуться в тройку, а во втором – шанс хоть как-то улучшить себе настроение.

Вернётся ли «Зенит» в тройку? Фото: fc-zenit.ru

🏒 14:00: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким будет «Трактор» без Анвара Гатиятулина?

Южноуральский клуб всё-таки пошёл на крайние меры и уволил главного тренера команды Анвара Гатиятулина после трёх лет у руля команды. Последней каплей для руководства стало крупное домашнее поражение — не менее проблемный «Салават» забросил челябинцам четыре безответные шайбы. Наставник «ястребов» Михаил Кравец, напротив, пока отвёл от себя угрозу увольнения. «Авангард» после длительной гостевой серии возвращается домой, где в этом сезоне проиграл всего один раз. Значит ли это, что шансов у «Трактора» нет?

Анвар Гатиятулин Фото: photo.khl.ru

⚽️ 16:30: «Зенит» — ЦСКА, женская Суперлига, 22-й тур

Интрига: битва претендентов на чемпионство

В женской Суперлиге завершается предварительный этап, сразу после которого очки команд поделятся пополам и первая шестёрка начнёт борьбу за титул. ЦСКА возглавляет таблицу, «Зенит» от первого места отделяет лишь три очка. Домашняя победа петербурженок увеличит шансы на жаркую концовку сезона. Всего через неделю командам предстоит сразиться друг с другом за второй трофей — Кубок России по футболу. Тем принципиальнее становится предваряющая финал в Калининграде встреча в чемпионате.

В женской Суперлиге завершается предварительный этап Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Динамо» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первая встреча команд после плей-офф?

Именно нижегородцы стали той командой, которая в прошлом сезоне преградила бело-голубым путь к Кубку Гагарина, обыграв бело-голубых в шести матчах. «Динамо» с тех пор заметно усилилось, благодаря чему сейчас идёт в числе лидеров Западной конференции. Но там же находится и «Торпедо» — команды Игоря Ларионова и Алексея Кудашова разделяет всего одно очко в таблице. Эта вывеска определённо с приставкой «топ» — кто окажется сильнее в центральном матче игрового дня?

Именно нижегородцы стали той командой, которая в прошлом сезоне преградила бело-голубым путь к Кубку Гагарина Фото: photo.khl.ru

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержит ли тен Хаг контроль над командой?

«МЮ» в беде: 10-е место в таблице АПЛ, два поражения подряд на «Олд Траффорд» – в АПЛ и ЛЧ. Хуже всего, насколько поражения внезапные и заслуженные одновременно. «Юнайтед» хорошо начинает, в идеале даже реализует момент – и, вместо того чтобы взять победу, окончательно, сливает матч. Команда не умеет переключаться в режим удушения соперника. До кучи обязательно какой-нибудь игрок совершит результативную ошибку. В общем, работы у Эрика тен Хага много. И теперь проблема явно не в скверном характере Роналду. Благо тренер прямо говорит, что оправданий не будет искать и виновата вся команда, он в том числе.

Удержит ли тен Хаг контроль над командой? Фото: Matt McNulty/Getty Images

⚽️ 17:15: «Реал» — «Осасуна», Ла Лига, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ремейк финала Кубка Испании!

Последний раз «Реал» и «Осасуна» встречались в финале Кубка Испании – и не сказать, что гранду было легко. Да, победили, но сняли все вопросы о победителе только на 70-й минуте усилиями Родриго. На бумаге команда Карло Анчелотти – конечно же, фаворит, по-другому и быть не может. Но что, если середняк внезапно остановит Беллингема, Винисиуса и других звёзд? Скажете, невозможно? Год назад «Осасуна» уже отобрала очки у Мадрида, да и вообще почти каждый сезон делает это хотя бы раз.

«Реал» — «Осасуна» — ремейк финала Кубка Испании Фото: Anadolu Agency via Getty Images

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Ростов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин остановит лидера?

Пока в это верится с трудом, но быть может всё. Хотя команда Владимира Ивича приучила к прагматизму, приносящему результат. У Валерия Карпина же всё прозаично: не надо тешить себя завышенными ожиданиями – нужно набирать спасительные очки и не вспоминать о впечатляющих результатах прошлого сезона. А если абстрагироваться, «Ростов» вполне способен преподнести сюрприз и огорчить лидера.

Валерий Карпин остановит лидера? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Катара, спринтерская гонка

Интрига: Ферстаппен — чемпион уже в субботу?

У лидера сезона Макса Ферстаппена есть огромный шанс ещё до основной гонки Гран-при Катара официально стать трёхкратным чемпионом мира. При огромном отрыве голландца в общем зачёте Ферстаппену достаточно финишировать в спринтерской гонке шестым, чтобы гарантировать себе титул – тогда идущего вторым в таблице Серхио Переса не спасёт даже победа. Так что сенсацией в субботу станет не чемпионство Ферстаппена, а скорее тот случай, если празднования придётся отложить до дня основной гонки.

Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 22:00: «Реймс» — «Монако», Лига 1, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин в огне. Опять забьёт или отдаст?

Цифры россиянина в чемпионате Франции идут немного вразрез с результатами клуба. У Александра 2+1 в шести турах Лиги 1, он один из хедлайнеров команды в нынешнем сезоне. При этом «Монако» тоже хорош, но теряет очки на ровном месте: по итогам тура можно упустить первое место. Но будем надеяться, что осечек не случится, а Головин запишет на свой счёт результативное действие (а может, и не одно).