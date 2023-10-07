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РПЛ-2023/2024, 10-й тур, Краснодар — Ростов, самые неудобные соперники Валерия Карпина, Локомотив, ЦСКА, Зенит, Динамо

У Карпина в РПЛ сразу несколько неудобных соперников. Список, в котором нет «Спартака»
Никита Паглазов
У Карпина сразу несколько неудобных соперников
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Чем «Ростов» порадует своих болельщиков в предстоящем матче с «Краснодаром»?

«Ростов» в первой трети сезона-2023/2024 переживает не лучшие времена. Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в таблице, опережая команды из зоны стыковых матчей всего на одно очко. Хотя в прошлом розыгрыше ростовчане финишировали четвёртыми и до конца боролись за медали. Не добавляет позитива «Ростову» и предстоящая игра, ведь придётся встречаться с «Краснодаром». А это не только лидер РПЛ, но и очень неудобный соперник для Валерия Карпина. А какие ещё команды часто огорчают этого тренера?

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В списке клубы, с которыми Валерий Карпин встречался 5+ раз и имеет отрицательную статистику побед-поражений (+будущий соперник – «Краснодар»).

«Краснодар»

19 матчей: 8 побед, 6 ничьих, 5 поражений

«Ростов» играет с «Краснодаром»

«Ростов» играет с «Краснодаром»

Фото: РИА Новости

С «Краснодаром» у Карпина по-прежнему положительная история встреч. Но во многом она остаётся такой благодаря периоду его работы в «Спартаке». С красно-белыми тренер провёл шесть встреч против краснодарцев и одержал шесть побед. Зато с «Ростовом» из 13 матчей выиграны всего два! Карпин уступал в пяти случаях, а ещё в шести зафиксировали ничью.

Не добавляет оптимизма, что в последних пяти случаях «Ростов» проиграл «Краснодару» четыре раза. В 2023 году ростовчане уступили «быкам» уже трижды: два раза в официальных матчах (в Кубке (1:1, по пенальти 3:5), 28-м туре РПЛ (0:3) – один – в неофициальных (на Зимнем кубке РПЛ (0:4). Продлится ли неудачная серия в предстоящей встрече?

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«Сочи»

7 матчей: 1 победа, 2 ничьих, 4 поражения

«Ростов» играет с «Сочи»

«Ростов» играет с «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

Все семь матчей Карпин проводил против «Сочи», будучи тренером «Ростова». В них вошла легендарная встреча со счётом 1:10, когда клуб выпустил на поле юниоров, а тренер с основой находился на карантине. В последней игре «Сочи» болезненно обыграл «Ростов» – 4:0. Единственный раз Карпин одолел черноморцев в самой первой встрече в октябре 2019-го – 2:0. Тогда дубль сделал Роман Ерёменко.

«Уфа»

7 матчей: 1 победа, 2 ничьих, 4 поражения

«Ростов» играет с «Уфой»

«Ростов» играет с «Уфой»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Неожиданный участник списка. Сейчас «Уфа» обитает во Второй лиге, а раньше любила обидеть «Ростов». Все семь раз Карпин пересекался с уфимцами в РПЛ. Выиграть получилось только однажды: на старте сезона-2020/2021 (забил Хасимото). Разница мячей – 2:6. Учитывая, что «Уфа» часто играла в прагматичный футбол, она стала действительно тяжёлым соперником для «Ростова».

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«Факел»

5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

«Ростов» играет с «Факелом»

«Ростов» играет с «Факелом»

Фото: ФК «Факел»

Ещё один клуб, который вряд ли ожидали увидеть в данном списке. Но тут сыграл фактор ФНЛ. Будучи тренером армавирского «Торпедо», Карпин дважды встречался с «Факелом» и потерпел два поражения. А в РПЛ «Ростов» и воронежцы встретились три раза и оформили все возможные результаты. В прошлом сезоне случилась ничья и победа «Факела», а в 1-м туре РПЛ-2023/2024 сильнее оказался «Ростов». Это первые три очка Карпина против воронежцев.

«Зенит»

22 матча: 5 побед, 6 ничьих, 11 поражений

«Ростов» играет с «Зенитом»

«Ростов» играет с «Зенитом»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

С «Зенитом» у Карпина статистика неутешительная: 50% поражений и 50% матчей минимум с одним очком. 10 – за «Спартак», 12 – за «Ростов». Вместе с красно-белыми Карпин одержал всего три победы над «Зенитом», дважды сыграл вничью и в пяти случаях уступил. С «Ростовом» статистика ещё хуже: две победы, четыре ничьих и шесть поражений. Причём в последних восьми очных противостояниях сразу пять проигранных матчей при трёх ничейных результатах. Действительно трудный соперник для Карпина.

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ЦСКА

23 матча: 6 побед, 5 ничьих, 12 поражений

«Ростов» играет с ЦСКА

«Ростов» играет с ЦСКА

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ещё один российский топ-клуб, против которого у Карпина плохая статистика. 12 раз Валерий играл с ЦСКА вместе со «Спартаком», 11 – как тренер «Ростова». В главном российском дерби Валерий Георгиевич часто уступал. Будучи тренером «Спартака», в зарубах с ЦСКА семь раз он уступал, ещё трижды выиграл, а ничью зафиксировали в двух случаях.

С «Ростовом» цифры получше: три победы, три ничьих и пять поражений. При этом в последних шести встречах с ЦСКА дончане не выиграли ни разу (две ничьих и четыре поражения). Получается, Карпин в «Ростове» изначально неплохо играл с армейцами, но затем результаты ухудшились.

«Динамо»

22 матча: 6 побед, 8 ничьих, 8 поражений

«Ростов» играет с «Динамо»

«Ростов» играет с «Динамо»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Девять матчей Карпин провёл против «Динамо», будучи тренером «Спартака». Получилось не очень: всего две победы при четырёх ничьих и трёх поражениях. В «Ростове» сильно лучше не стало. Южане выиграли всего 4 встречи из 13, уступили в пяти и сыграли четырежды вничью. В сезоне-2023/2024 «Ростов» и «Динамо» уже пересекались. Ростовчане уступили дома – 1:2.

«Локомотив»

25 матчей: 10 побед, 4 ничьих, 11 поражений

«Ростов» играет с «Локомотивом»

«Ростов» играет с «Локомотивом»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За свою тренерскую карьеру Валерий Карпин чаще всего играл с «Локомотивом». В «Спартаке» получалось круто: семь побед, одна ничья и всего два поражения. Также есть одна встреча в армавирские времена в Кубке России – но поражение. С «Ростовом» коуч рубился против «Локо» 14 раз, и здесь уже не всё так радужно: три победы, три ничьих и сразу восемь поражений.

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